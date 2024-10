La Dra. Silvia Rosón advierte sobre el riesgo creciente en la rinoplastia: el ácido hialurónico puede causar complicaciones graves en cirugía nasal

El uso creciente de ácido hialurónico en la nariz puede comprometer los resultados de una rinoplastia, causando complicaciones evitables. La Dra. Silvia Rosón expone los riesgos y comparte un caso de éxito que subraya la importancia de la prevención El uso del ácido hialurónico como relleno dérmico sigue ganando popularidad en tratamientos estéticos faciales. Sin embargo, esta tendencia puede traer consigo riesgos inesperados para quienes consideran someterse a una cirugía de rinoplastia. La Dra. Silvia Rosón, especialista en Cirugía Maxilofacial y Cirugía Estética Facial con más de 15 años de experiencia, revela las complicaciones ocultas que pueden surgir cuando estos dos procedimientos se combinan.

Un caso de éxito que alerta sobre los riesgos del ácido hialurónico

Recientemente, la Dra. Rosón trató a una paciente que se había sometido previamente a inyecciones de ácido hialurónico en la nariz y luego decidió realizarse una rinoseptoplastia para mejorar la forma y función de su nariz. Aunque la cirugía transcurrió sin problemas, al retirar la férula, se detectó una lesión en el dorso nasal, provocada por una disminución de la vascularización debido al ácido hialurónico.

La rápida intervención de la Dra. Rosón, mediante un tratamiento con Cámara Hiperbárica, logró que la lesión desapareciera en solo cinco días. Gracias a su experiencia y acción inmediata, la paciente recuperó rápidamente su salud y quedó encantada con los resultados finales, sin ningún tipo de secuela. Este caso exitoso resalta la importancia de la prevención y de contar con un cirujano con experiencia que sepa actuar de forma rápida y efectiva ante complicaciones inesperadas.

El creciente mercado de la rinoplastia y los peligros del ácido hialurónico

El mercado global de procedimientos estéticos ha mostrado un crecimiento notable, con un incremento del 40% en los últimos años, lo que refleja una demanda en auge tanto de procedimientos estéticos quirúrgicos como no invasivos. Sin embargo, este crecimiento trae consigo una falta de conocimiento sobre las posibles complicaciones del uso de rellenos dérmicos antes de una cirugía.

"La popularidad del ácido hialurónico ha aumentado drásticamente, pero pocos pacientes son conscientes de que su uso previo a una cirugía nasal puede ser perjudicial", señala la Dra. Rosón. "En la práctica, desaconsejo el uso de ácido hialurónico en la nariz si se contempla una futura rinoplastia. Este relleno puede comprometer la circulación sanguínea de la piel, aumentando el riesgo de lesiones que pueden requerir tratamientos adicionales para una recuperación óptima".

Recomendaciones para pacientes: La comunicación con el cirujano es clave

La Dra. Rosón subraya la importancia de informar al cirujano sobre cualquier uso previo de ácido hialurónico antes de una rinoplastia. "Es fundamental que los pacientes comuniquen su historial de tratamientos con rellenos para que se puedan tomar medidas preventivas como la aplicación de hialuronidasa, que disuelve el ácido antes de la cirugía y reduce el riesgo de complicaciones. Esto puede ser la diferencia entre un resultado perfecto y un proceso complicado".

Sobre la Dra. Silvia Rosón

La Dra. Silvia Rosón Gómez, especialista en Cirugía Maxilofacial y Cirugía Estética Facial, es Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgery. Con más de 15 años de experiencia, se ha consolidado como una referencia en tratamientos que combinan lo funcional y lo estético, abarcando patologías complejas en las zonas cráneo-orbito-palpebral y cervicofacial.

Su clínica, ubicada en Madrid, ofrece un enfoque integral y detallado para cada paciente, incluso en casos de alta complejidad. La amplia formación de la Dra. Rosón en cirugía oncológica y reconstructiva facial compleja le ha permitido alcanzar la excelencia quirúrgica, siempre buscando restaurar la armonía y belleza del rostro.

