El I Congreso de Sostenibilidad.es se consolida como un evento clave para las empresas

Este martes se ha celebrado el I Congreso Sostenibilidad.es, bajo el epígrafe 'Nuestros Gestos Cuentan', en el Meeting place de Castellana 81 (Madrid) El I Congreso de Sostenibilidad.es 'Nuestros Gestos Cuentan' ha dado inicio este martes en Madrid, consolidándose como un evento clave para discutir sobre sostenibilidad, arquitectura sostenible, energía y movilidad, economía circular, y consumo responsable.

Sergio Arjona Jiménez, Viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha inaugurado la jornada recordando que la sostenibilidad no es una opción, sino una necesidad, como la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030, que busca alinear las políticas públicas y privadas hacia una economía verde y una mayor cohesión social.

Fernando Ojeda, influencer y creador de la ONG Reforest, ha recalcado la importancia de transformar la manera en que se produce, se consume y se coexiste en el planeta. Miguel Ángel Fernández, Chief Marketing Officer de LG, ha destacado el compromiso de la compañía por la reforestación. Bajo su liderazgo, LG ha lanzado el proyecto "Smart Green", que busca reforestar grandes áreas en España, como parte de su plan para absorber CO₂ y luchar contra el cambio climático.

La primera mesa del día ha estado dedicada a la Arquitectura Sostenible, moderada por Isabel L. Rivadulla, Directora de Comunicación y Marketing de Signus y socia de WAS, donde destacados expertos del sector han incidido en la importancia de reducir la huella de CO₂, como Julia Ayuso, Directora de Sostenibilidad de la Universidad Europea de Madrid (UEM), y Jorge Fernández, Director Comercial Nacional de ECOcero. Para Carlos Velázquez, Director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de ROCA, "hay que ser valientes y escapar del no. Todo es posible y nosotros somos el ejemplo".

Por su parte, Antonio Burgeño, Director de Sostenibilidad de FCC, ha subrayado que la descarbonización es un desafío urgente para el sector, que requiere la colaboración entre todos los actores implicados. Según Burgeño, el trabajo conjunto es clave para abordar este reto y avanzar hacia un futuro más sostenible. También ha enfatizado el papel de las infraestructuras resilientes frente al cambio climático, resaltando que las nuevas estrategias deben estar enfocadas en la mitigación y adaptación a estos cambios.

Energía y Movilidad, han sido dos de los temas más tratados. Carlos López, Director de Operaciones de Hyundai, ha reclamado políticas valientes por parte de las instituciones para poder hacer atractivo al consumidor adquirir vehículos eléctricos, Patricia Acosta, Manager de Sostenibilidad e Igualdad Digital de Masorange, ha señalado la importancia de integrar la tecnología con prácticas responsables, para la promoción de soluciones sostenibles para reducir la brecha digital, siempre buscando un equilibrio entre innovación y responsabilidad ambiental. Ha moderado la mesa Agustín Martín, CEO de AAPP, que ha destacado la importancia de lograr esta transformación y qué papel puede desempeñar cada uno de nosotros en este proceso.

Un panel dedicado al Consumo Sostenible ha reunido a diversos líderes del sector para abordar los desafíos y oportunidades en este ámbito, como Laura Gonzalvo, Directora de Comunicación y ESG de Securitas Direct Iberia, Italia & Latam, Delia García Gómez, Directora de Sostenibilidad e Impacto Positivo de L’Oreal Groupe, Jorge Fernández Peiró, Spain Sales Manager de ECOcero, Santiago Quiroga, Director de Sostenibilidad de IFEMA, o Juan Miguel Cuéllar, Subdirector del Departamento de Competitividad de la Cámara de Comercio de España, que subrayó que la sostenibilidad no solo responde a la demanda creciente de los consumidores, sino que también es esencial para el acceso a mercados y financiamiento, especialmente en el contexto de la economía circular y la gestión responsable de los recursos.

El director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola, Gonzalo Sáenz de Miera, ha centrado su ponencia en las acciones climáticas y alianzas estratégicas para la sostenibilidad global, y ha consolidado el mensaje de que la sostenibilidad es el eje central de la estrategia empresarial de Iberdrola. La transición hacia una economía verde, la innovación tecnológica, y las alianzas estratégicas son los pilares que ha defendido como imprescindibles para enfrentar el cambio climático.

La última mesa temática sobre Economía Circular y Movilidad subrayó la importancia de integrar prácticas sostenibles en la industria. Xavier Ribera Fernández, Director de Comunicación de BASF, destacó el compromiso de la compañía con la circularidad y la innovación química, enfocándose en reducir el impacto ambiental mediante el reciclaje y el uso eficiente de recursos. José Antonio León, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Stellantis, señaló que la movilidad eléctrica y el ecodiseño de vehículos son claves en su transición hacia una industria más sostenible, promoviendo tecnologías limpias y productos con menor huella de carbono.

David Pérez, Vicepresidente Senior de Relaciones con Stakeholders de Cabify, reafirmó el papel de la empresa en la movilidad urbana sostenible, fomentando el uso de vehículos eléctricos y reduciendo la congestión. Román Martín, Director de Relaciones Institucionales de Signus, resaltó la importancia de la gestión adecuada de los neumáticos al final de su vida útil, como un ejemplo de economía circular aplicada en la industria automotriz. Miguel Aguado, moderador y divulgador ambiental, recordó que la sostenibilidad debe ser el eje central para afrontar los retos medioambientales actuales y futuros.

Elena de Sande, Directora de Relaciones Institucionales de VIDA TV, ha ofrecido un resumen de las principales conclusiones del congreso, donde el congreso ha puesto de manifiesto que la sostenibilidad no es solo una tendencia, sino una necesidad urgente en el mundo empresarial y social. La transformación hacia modelos más sostenibles debe ser una prioridad en la agenda de cualquier organización que aspire a tener un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente.

Finalmente, el Consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha clausurado el evento, subrayando el compromiso regional con la sostenibilidad y la necesidad de seguir impulsando acciones colaborativas para enfrentar los retos medioambientales del futuro. El consejero también ha destacado que en la Comunidad de Madrid se han realizado inversiones en infraestructuras para asegurar el suministro de agua, lo que ha permitido que la región no enfrente problemas hídricos significativos. Ha defendido un enfoque equilibrado que considere tanto la sostenibilidad como la viabilidad económica de los sectores agrícolas y ganaderos.