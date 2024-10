Formación, evaluación continua y ética: claves para integrar la IA en el futuro del trabajo y los RRHH según HR Expo

El 72% de las organizaciones globales utilizan IA en al menos una función empresarial, pero solo el 14% de los profesionales de RRHH emplea estas herramientas de manera habitual La Inteligencia Artificial (IA) está transformando rápidamente el futuro del trabajo, impulsando la automatización y mejorando la eficiencia en todo tipo de sectores. En 2024, el 72% de las organizaciones a nivel mundial asegura utilizar esta herramienta en al menos una función empresarial, según el informe ‘El estado de la IA a principios de 2024’ elaborado por McKinsey, lo que implica un aumento significativo respecto al 55% en 2023.

El sector de RRHH no es ajeno a este cambio. Sin embargo, tan solo el 14% de los profesionales de RR.HH. afirma utilizar herramientas de IA de forma habitual, según datos del ‘Future of World Institute’. Esto pone de relieve una clara discrepancia en la adopción de tecnología en comparación con otros sectores.

A pesar de las ventajas que ofrece la IA para la selección de personal, el análisis de talento y la gestión del bienestar, muchos profesionales destacan barreras significativas que deben superarse. Estas incluyen la falta de políticas internas que mitiguen riesgos asociados, como la inexactitud de datos, la ciberseguridad y la protección de la privacidad.

Conscientes de esta situación, HR EXPO, la feria dirigida a profesionales de RR.HH. en España, ha elaborado 8 claves para facilitar la adopción efectiva de la IA en las empresas:

Desarrollar una estrategia clara de objetivos : Es esencial tener claro qué se quiere lograr con la IA y cómo puede ayudar a resolver necesidades específicas de la compañía.

: Es esencial tener claro qué se quiere lograr con la IA y cómo puede ayudar a resolver necesidades específicas de la compañía. Tranquilizar y convencer: Es normal que surjan dudas sobre la IA. Es fundamental explicar que esta tecnología está diseñada para ayudar, no para reemplazar.

Es normal que surjan dudas sobre la IA. Es fundamental explicar que esta tecnología está diseñada para ayudar, no para reemplazar. Adaptar la cultura empresarial: Fomentar una mentalidad abierta hacia la innovación facilitará la integración de la IA.

Fomentar una mentalidad abierta hacia la innovación facilitará la integración de la IA. Inversión en formación : Ni la mejor de las IAs puede funcionar sola, por lo que también se requiere formar a los empleados en las herramientas que utilizarán.

: Ni la mejor de las IAs puede funcionar sola, por lo que también se requiere formar a los empleados en las herramientas que utilizarán. Automatización de tareas repetitivas: La IA debe liberar a los empleados de tareas rutinarias, permitiéndoles enfocarse en actividades estratégicas.

La IA debe liberar a los empleados de tareas rutinarias, permitiéndoles enfocarse en actividades estratégicas. Ética y responsabilidad: Es fundamental alinear el uso de la IA con los valores éticos de la empresa, garantizando la seguridad y privacidad de los datos.

Es fundamental alinear el uso de la IA con los valores éticos de la empresa, garantizando la seguridad y privacidad de los datos. Evaluar el impacto: Monitorear continuamente el impacto de la IA en la productividad y el bienestar de los empleados es esencial.

Monitorear continuamente el impacto de la IA en la productividad y el bienestar de los empleados es esencial. Innovación continua: Mantenerse al día con las nuevas herramientas y funciones basadas en IA es clave para no quedar rezagado en un mercado en constante evolución. Estas y otras claves sobre la integración de la IA en las empresas se abordarán en HR EXPO, que celebrará su primera edición del 6 al 7 de noviembre en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID y en la quelos principales expertos en gestión de personas compartirán sus conocimientos sobre cómo la IA está cambiando el panorama del sector y revelarán las mejores prácticas en RRHH.

En este sentido, Cristina Claveria Visa, directora ferial deHR EXPO 2024, afirma: "La IA está llamada a convertirse en un punto de inflexión para este sector. No solo agiliza los procesos, sino que también puede mejorar la experiencia del empleado, ayudando a la fidelización del talento y fomentando un entorno laboral más saludable".

HR EXPO se celebrará junto a ACCOUNTEX España, el evento líder en gestión empresarial dirigido a despachos profesionales, asesorías y empresas que celebra este año su tercera edición. De esta forma, los asistentes a ambas ferias también podrán conocer de primera mano las tendencias y principales novedades en la gestión de despachos profesionales, mejorando de esta forma los procesos tanto en los departamentos de finanzas como de RRHH.

HR EXPO cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH), Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE), la Asociación de Directivos y Profesionales de Relaciones Laborales (ADIRELAB), Asociación), Consejo General de Graduados Sociales de España, Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), Cámara de Comercio de Madrid, además de contar con expositores como Wolters Kluwer, Cegid, Sage, Factorial, Pluxee, Personio y Lefebvre.