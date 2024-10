Opground apoya en la solicitud de subvenciones de hasta 9.500 € para incorporar IA en procesos de selección

Hasta el 31 de octubre está abierta la convocatoria para conseguir ayudas para proyectos de innovación abierta que impulsen la digitalización y la adopción de tecnologías emergentes en pymes. La iniciativa aporta hasta 9.500 € que pueden ser utilizados para implementar mejoras en tu empresa, tales como incorporar la IA a los procesos de selección a través de proyectos colaborativos entre pymes y startups.

Aquí es donde entra en juego Opground, una empresa con experiencia en soluciones de IA para empresas de selección de personal y consultoras IT. Desde Opground realizan todo el proceso de apoyo para solicitar las ayudas para aquellos que decidan destinarlas a mejorar sus procesos de selección de personal gracias al expertise desarrollado en Opground y a la tecnología de Merita.

A través de proyectos colaborativos, la tecnología de Merita puede conseguir acelerar los procesos 20 veces automatizando el análisis de candidatos, mantener la base de datos actualizada y accesible, conseguir potenciales clientes cada día, que los procesos de selección sean rápidos y dinámicos, y conectar con ese 85% talento tech que está abierto a nuevas oportunidades y no busca trabajo activamente. En definitiva, el expertise en soluciones de recursos humanos de Opground puede transformar los procesos de selección y elevar la eficiencia del negocio, tanto en recruiting, como en ventas.

Sobre Opground

Opground es el primer sistema basado en una inteligencia artificial sin sesgos que conecta cada vacante con los perfiles IT más adecuados de forma eficiente, en menos de 5 minutos, tal y como lo hacen las personas, en base a lo que ambas partes son, quieren y necesitan. Hasta la fecha, la compañía ha dado servicio a más de 1.000 empresas a través de una plataforma de empleo innovadora, pero en la actualidad buscan dar un paso más allá en el campo de la innovación abierta y ser también la solución definitiva para la gestión completa de los procesos de selección de agencias de reclutamiento y consultoras IT.