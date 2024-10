Nunzio Coffaro y el Team Azimut: un regreso triunfal en el Rally de Marruecos

El italo-venezolano volvió al circuito después de 8 años y lo ha hecho acabando sin inconvenientes el Rally de Marruecos. Coffaro, elegido mejor piloto de Rally Cross Country categoría T1.1 FIA en 2013, prepara su participación en el próximo Dakar como copiloto junto al piloto Andrea Schiumarini al volante. Ambos representan al Team Azimut, escudería con la que Coffaro ha competido durante gran parte de su carrera El italo-venezolano Nunzio Coffaro ha vuelto a las pistas de rally tras una pausa significativa desde su última participación en el Dakar 2016. Este regreso no solo marca un hito en su carrera, sino que también subraya su inquebrantable pasión por el deporte y su determinación de seguir compitiendo al más alto nivel.

Coffaro, quien fue elegido mejor piloto de Rally Cross Country en la categoría T1.1 FIA en 2013, ha demostrado ser una figura destacada en el mundo del rally. Su experiencia y habilidades lo han llevado a competir en diversas competencias internacionales, siempre dejando una marca indeleble. En esta ocasión, Coffaro ha decidido participar como copiloto en el Rally de Marruecos, junto al talentoso piloto italiano Andrea Schiumarini, al volante.

Un piloto con historia

"He visto muchos cambios en el circuito a mi vuelta. Los coches han evolucionado, más de la mitad son SSV, vehículos más económicos. La navegación con Tablet es mucho más certera, pero los organizadores se encargan de compensar esa facilidad con rutas más difíciles. En fin, sigue siendo un trabajo muy preciso, se requiere de conocimiento y experiencia", señala Nunzio Coffaro.

"Me gusta experimentar y estoy convencido de que cada persona con la que compartí una carrera me enriqueció como piloto. Con Nunzio, por ejemplo, encontramos inmediatamente un buen canal para ser un equipo. No solo era un buen navegante, sino sobre todo un amigo dispuesto a aconsejarme y apoyarme", señala Andrea Schiumarini.

El Equipo Azimut: una alianza de éxito

Ambos pilotos representan al Team Azimut, una escudería con la que Coffaro ha competido durante gran parte de su carrera. El equipo, ahora registrado también en Italia a través de la ACI Sport, cuenta con el apoyo de los experimentados equipos italianos R-Team y el equipo español TH-Truck. Esta colaboración internacional ha sido fundamental para el éxito del equipo en diversas competencias.

"Nos sentimos como en casa con estos equipos familiares", comenta Coffaro, destacando la importancia de contar con un equipo cohesionado y experimentado en una competencia tan exigente como el Rally de Marruecos.

El desafío del Rally de Marruecos

El Rally de Marruecos, que se disputó del 4 al 11 de octubre entre Marrakech y la región Oriental, es conocido por sus terrenos desafiantes y su alta competitividad. Para Coffaro, esta competencia no solo fue una oportunidad para volver a las pistas, sino también una preparación crucial para su próxima meta: el Dakar 2025.

"Después de 8 años desde el Rally Dakar 2016, Rusia y Abu Dhabi, las carreras de nivel mundial son las competencias de mi nivel. Había recibido ofertas de patrocinadores para otras carreras, incluso como Team Manager de un gran equipo. Pero mi pasión aún está dentro del carro. Demostramos que aún hay talento, físico y mental. Me sentí muy bien, no puedo negar que antes de la carrera tenía mis preocupaciones, pero desde haber obtenido P4 en el prólogo, todo se convirtió en ambiciones de podio.", afirma Nunzio Coffaro.

En busca del Dakar 2025, el próximo desafío

Con la vista puesta en el Dakar 2025, Coffaro busca seguir creciendo en este deporte y alcanzar el estatus de 'Señor Dakar' al completar sus 10 medallas del Dakar. "El Dakar y la copa del mundo de Rally Cross Country FIA son mis objetivos", concluye Coffaro.

El Rally de Marruecos ha sido un paso importante en este camino, permitiendo a Coffaro y al Team Azimut demostrar su capacidad para competir y sobresalir en uno de los terrenos más desafiantes del mundo del rally y situarse en el Top 10 de la general. La experiencia adquirida y las lecciones aprendidas en Marruecos serán sin duda valiosas para sus futuras competencias. "Me encanta el Century (Prototipo sudafricano), aún me falta completar los patrocinios, pero ya contamos con el equipo y el coche", señala Coffaro.

Sobre el Team Azimut

Fundado en 2005, el Team Azimut es un equipo de automovilismo deportivo que compite en Rally Cross Country y Rally Baja, avalado por la FIA (Federación Internacional de Automovilismo). Con casi 20 años de trayectoria, el equipo ha participado en los eventos 4x4 más prestigiosos del mundo. Nunzio Coffaro, fundador y piloto líder, fue elegido Mejor Piloto de Rally Cross Country en la categoría T1.1 por la FIA en 2013. Actualmente, el Team Azimut ha regresado a las carreras 4x4, inscrito destacando en el Rally de Marruecos al conseguir acabar la competición entre los Top 10 de la general.

Vídeos

Coffaro / Schiumarini Rally de Marruecos 2024