Orduna e-Learning y Cione anuncian los ganadores del Concurso de Fotografía para Ópticos- Optometristas

Gabriel Moncada se alza con el 1.er premio en esta nueva edición -la V- del Concurso de Fotografía, que ya es un referente en el sector de la óptica-optometría Orduna e-Learning y Cione Óptica y Audiología anuncian los ganadores del V Concurso de Fotografía para ópticos-optometristas, celebrado en el marco del acuerdo de colaboración que mantienen ambas entidades. La nueva edición ha contado con una alta participación de profesionales de la salud visual de todo el país, quienes han capturado en sus imágenes la esencia del cuidado visual, así como la importancia de la salud ocular.

El Concurso de Fotografía para Ópticos-Optometristas busca destacar la relevancia de los profesionales del sector y su impacto positivo en la sociedad como profesionales sanitarios de atención primaria. Las imágenes presentadas no solo reflejan el aspecto técnico de la profesión, sino también su dimensión humana y artística.

El jurado, compuesto por reconocidos expertos en óptica y optometría, ha evaluado un gran número de trabajos según criterios de creatividad, composición técnica, y la capacidad para transmitir un mensaje sobre la visión y su impacto en la vida cotidiana.

Tras una intensa deliberación, el jurado emitía su fallo la semana pasada.

El primer premio ha sido para Gabriel Moncada, de Visión Art Óptica por la obra "Lesión Coriorretiniana Benigna". El ganador recibirá una BECA para realizar uno de los tres Expertos Universitarios que imparte Orduna e-Learning acreditado con 20ECTS por la UDIMA y que está valorado en 1.800 €.

El segundo premio se lo ha llevado para Gema Yunta Sánchez, de Centro Óptico de las Heras por la fotografía "Perfil de una Queratoplastia", quien recibirá una BECA para realizar uno de los Cursos Monográficos que está valorado en 900 €.

El tercer Premio lo ha conseguido Diana Graciela Fajardo Zamora de Danae Centro Óptico por la fotografía "Sinequia", que recibirá una BECA para realizar el Monográfico en Patología de Polo Posterior, que está valorada en 900 €.

Además, ganadores y finalistas recibirán un diploma como reconocimiento.

Todas las fotografías finalistas, incluidas las obras ganadoras, serán expuestas en una galería virtual que estará disponible en la página web de Orduna e-Learning https://ordunaelearning.com/ a partir de mañana, 22 de octubre de 2024.

Orduna e-Learning y CIONE Óptica y Audiología agradecen su participación a todos los concursantes, y les animan a seguir aportando su creatividad a esta iniciativa en futuras ediciones.

Begoña Gacimartín, directora de Orduna e-Learning, aseguraba que "Nos ha sorprendido gratamente la calidad de las obras presentadas este año. Cada imagen no solo refleja la habilidad técnica de los participantes, sino también el compromiso que los óptico-optometristas tienen por su profesión. Ha sido una tarea difícil seleccionar a los ganadores entre tantas propuestas sobresalientes".

Por su parte, Felicidad Hernández, directora de Comunicación y RSE de Cione Óptica y Audiología, destacaba, además del dominio técnico, la calidad artística de los trabajos de este año. "Parece que, por ser profesionales del ámbito sanitario, los ópticos-optometristas tengamos dormida nuestra capacidad artística, cuando, sencillamente, lo que sucede es que no siempre se dan las oportunidades de mostrarla, un vacío que este concurso también sirve para llenar".