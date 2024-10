La capacidad prescriptora y de vacunación de farmacéuticos en otros países, tema central en la Jornada Iberoamericana de Atención Farmacéutica en síntomas menores

La I Jornada de Atención Farmacéutica Iberoamericana en Síntomas Menores celebrada el viernes 18 de octubre, reunió a más de 200 profesionales de diferentes países y continentes de forma presencial y alrededor de 500 de forma directa vía digital. La sesión quedará grabada y con acceso libre a los socios de Socfic y colegiados del COF de Guipúzcoa La prescripción farmacéutica y la creciente confianza en la capacidad clínica de los farmacéutico/as comunitario/as en países como Reino Unido (Emma Graham) Portugal (Ema Paulino), Francia (Katixa Diussaubat), Australia (Victoria García Cárdenas), Centroamérica (Anne Liere) o Brasil (Rinaldo Ferreira) fueron protagonistas en la tarde del pasado viernes en los debates de la I Jornada Iberoamericana de Atención Farmacéutica en Síntomas Menores. El encuentro celebrado en San Sebastián y organizado por SOCFIC y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) reunió a más de 200 profesionales de la farmacia de forma presencial y alrededor de 500 vía digital que pusieron en común experiencias y debatieron sobre el futuro de la atención farmacéutica.

En la sesión de la mañana, más de 20 ponentes farmacéutico/as socio/as de Socfic presentaron a través de casos clínicos los protocolos Socfic de Atención Farmacéutica en Síntomas menores, consensuados con médicos de familia. La formación sobre los mismos se efectuará a partir del mes de noviembre a través de un curso teórico-práctico coordinado por los Dres. Fernando Martínez y Jesús Carlos Gómez y a partir de ahora se contempla un plan estratégico para desarrollo e implantación en Iberoamérica. También se presentaron experiencias de implantación de dicho servicio por el Cof de Guipúzcoa.

Durante la sesión sobre "Experiencias Iberoamericanas en síntomas menores" Jaime Acosta, miembro de la sección de Farmacia Comunitaria de la Federación Internacional de Farmacia (FIP), habló sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la FIP y recordó que algunos gobiernos internacionales están invirtiendo en apoyar e integrar a los farmacéuticos en los sistemas de salud para facilitar el autocuidado y la eficiencia de los mismos

"Al invertir en la profesión farmacéutica y ampliar sus funciones para facilitar el autocuidado -en un contexto de saturación de los sistemas sanitarios-, los pacientes pueden acceder a la orientación de expertos sobre el manejo de dolencias comunes, además de conducir a unos mejores resultados para pacientes y el sistema. Esto es algo por lo que debe apostar la administración", dijo. Acosta manifestó que "para la profesión constituye una oportunidad para estandarizar nuestra actividad, integrando la farmacia en la Atención Primaria en coordinación con otros profesionales sanitarios, visibilizando el aporte de valor de los farmacéuticos. Deberíamos avanzar en esta línea", dijo.

Ejemplos de esta línea de trabajo son países como Portugal, Francia, Australia, Brasil o el Reino Unido, tal y como se puso de relieve en la mesa sobre prescripción farmacéutica. En los citados países, la prescripción de medicamentos que no requieren de receta médica por parte del farmacéutico/a es ya una realidad. Un ejemplo, "a partir de septiembre de 2026 todos los farmacéuticos recién titulados en Reino Unido serán prescriptores independientes, lo que supone un cambio cualitativo fundamental en el rol farmacéutico", explicó Emma L. Graham, Investigadora GIAF-UGR & RGU en Aberdeen, Escocia.

En el caso de Francia, tal y como expuso Katixa Dussaubat, farmacéutica comunitaria en Behobia, la evolución de las competencias farmacéuticas también ha sido evidente, comenzando a experimentar en vacunación contra la gripe en 2017 ante la saturación del sistema de salud. También con la realización desde el pasado verano de test faríngeo en la farmacia con posibilidad de que el farmacéutico prescriba antibióticos, o del test de cistitis en infección de orina sin complicaciones para mujeres adultas.

Ema Paulino, presidenta de la Asociación Nacional de Farmacéuticos (ANF) de Portugal, explicó que los portugueses son los europeos que más recurren a los servicios de urgencia, y el 44% de estos episodios no son urgentes: "Aunque se consideran situaciones no complicadas y autolimitadas, siguen representando una carga elevada para los cuidados de salud primarios y urgencias hospitalarias y existe un plan de acción desde las farmacias comunitarias que permitiría mejorar etas cifras" dijo.

En este contexto, las farmacias, como punto de atención comunitaria en el manejo de síntomas menores, "están idealmente posicionadas para disminuir la presión sobre otros servicios. Esto es posible gracias a la elevada cualificación de sus profesionales, con respuestas terapéuticas adecuadas para estas situaciones, medios complementarios de apoyo para la evaluación y toma de decisiones, y también por su distribución geográfica, sin necesidad además de cita previa", recordó la presidenta de la ANF.

Por su parte, Victoria García Cárdenas, señaló que "El Gobierno de NSW ha asignado un capítulo de inversión para investigar sobre la posibilidad del farmacéutico en la prescripción en determinadas patologías menores, entre ellas ITU no complicadas para mujeres entre 18 -65 años, los buenos resultados han permitido el reconocimiento del farmacéutico en la prescripción farmacéutica de determinados antibióticos". Además, explicó que esta experiencia de la prescripción farmacéutica en Nueva Gales del Sur se está ampliando a otros estados de Australia dado el éxito de la medida.

Visión interdisciplinar

La última sesión abordó la implantación de los servicios de Atención Farmacéutica en síntomas menores, mesa en la que se compartió la visión de farmacéuticos, administración, pacientes y médicos.

El director de Farmacia del Gobierno Vasco, Jon Iñaki Betolaza, subrayó en su intervención que los profesionales sanitarios y los partidos políticos deben cooperar en beneficio del paciente. Betolaza recordó que en Euskadi viven 2,2 millones de personas; "de ellas, 1,2 tienen pautados tratamientos crónicos y 460.000 son personas polimedicadas. Esto es una realidad y por ello es fundamental la cooperación y la voluntad política de llevar a la práctica la integración de las farmacias en el sistema de salud en coordinación con el resto de los niveles asistenciales tal y como lleva haciendo el Gobierno vasco durante los últimos años remunerando servicios específicos en Adherencia terapéutica o Seguimiento farmacoterapéutico entre otros. Nuestro compromiso es el de potenciar la farmacia como servicio de salud", señaló.

Por su parte, Óscar Esteban, médico de Atención Primaria en Zaragoza y coordinador del Grupo de Trabajo de Fármacos en SemFYC, recordó que todos los profesionales sanitarios "tenemos que ver al mismo paciente desde diferente punto de vista, pero como un prisma, porque somos todos uno". Apostó por que las administraciones inviertan en educar a los pacientes y subrayó que este proyecto de Síntomas menores de Socfic del que es médico revisor permitirá tener un profesional sanitario mejor formado, "sea médico, enfermero o farmacéutico, la información veraz y contrastada basada en evidencia, es fundamental".

Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, se confesó "un enamorado" de la farmacia comunitaria, apostó por que las farmacias trabajen de manera conjunta y colaborando con las asociaciones de pacientes, "tenemos que conseguir involucrar a los pacientes en su patología", dijo. En su opinión, los pacientes son favorables a los test, pruebas diagnósticas, etc. en las farmacias, siempre de forma consensuada entre profesionales. "Creemos que la formación y competencias de los farmacéuticos españoles permiten ahora mismo no solo efectuar test, sino efectuar más servicios profesionales importantes para la población, mediante protocolos y consensos", señaló.

La próxima cita

La jornada celebrada el pasado viernes en San Sebastián, cederá el texto al II Congreso SOCFIC de Farmacia Comunitaria Iberoamericana que la sociedad científica organizará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2025 en Lisboa, tal y como anunciaron sus responsables.