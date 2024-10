El elevado coste de criar a un hijo en España

Fundación Madrina: "Criar un hijo en España se ha convertido en un desafío económico para muchas familias. Según nuestro estudio, los gastos asociados a la crianza de un niño desde su nacimiento hasta los 7 años superan de manera significativa la media europea, lo que está afectando a la decisión de tener hijos y a la calidad de vida de las familias".





Según los datos que maneja la Fundación Madrina, mantener los bebes en los hogares españoles sale aproximadamente a un coste mensual de 352,70 €, que se resumen en 68 € mensuales en gasto de leche maternizada, 15 € se gasta en pañales, 60 € es el gasto de potitos y 10 € de cereales, a lo que se suman cerca de 50 € por gasto de ropa y calzado más frecuente en estas edades que crecen muy rápido los menores. A ello debe sumarse el gasto en educación o guardería, unos 150 € mensuales, unido a las vacunas no obligatorias que representan 120 €.

Si incluimos la inversión de un porteador (100 € mínimo) y un carrito de bebé (200 € mínimo), la inversión inicial sube a 300 € mínimo, y el coste anual se podría disparar hasta los 4.532,4 € en el primer año de vida del menor hasta los 2 años.



Según el estudio de la Fundación Madrina, el coste de mantener los niños desde los 2 hasta los 7 años crece un 23,7%, subiendo a un coste mensual de 448,0€, que se resumen en 146€ mensuales en gasto de alimentación, 92€ en higiene y enseres, 20€ en ropa y calzado, 30€ en ocio y juguetes, a lo que se suma gasto escolar de 150€ al mes.

Impacto económico y social:

Si suponemos que el salario base en España es de 1.323€ al mes, en 12 pagas, el coste total de criar un menor supone un 118% del salario total, 1.567€, por ello hay familias que deben decidir entre pagar el alquiler que supone el 60% del salario, o pagar los alimentos del menor. La educación y material escolar restan el 26% de los costes, y la sanidad y el transporte suman el 3% de los costes. Esto explica que las familias con un solo trabajo no llegan a final de mes, con una especial tensión de los precios de los alquileres y de los alimentos.

Este elevado coste de criar a un bebé tiene diversas implicaciones sociales igualmente, como la disminución de la tasa de natalidad que ya es una realidad en España. En este sentido, el elevado coste de la crianza ha disuadido a muchas parejas de tener hijos, contribuyendo a la disminución de la tasa de natalidad en España.

Asimismo, las dificultades y cargas económicas que presentan para las familias la crianza de sus hijos, supone que para muchas de estas familias, al menos 1 de cada 4 tengan que decidir mensualmente entre alimentar a sus hijos o pagar el alquiler de la vivienda.

Se debe indicar que este sobrecoste de la crianza genera también una gran desigualdad social entre las familias, generando desigualdades en las oportunidades de los niños al menos en 1 de cada 4 familias.

Cómo revertir esta tendencia

Los datos de la Fundación Madrina ponen de manifiesto la necesidad de adoptar medidas urgentes para reducir el coste de la crianza en España y apoyar a las familias. Algunas propuestas a considerar son las siguientes:

- Ampliación de las ayudas económicas a las familias: Aumentar las prestaciones por nacimiento e hijo a cargo, sin limitación en edad materna ni tiempo de empadronamiento.

- Reducción en el precio y ayudas: para la adquisición de productos infantiles de alimentación e higiene infantil.

- Mejora de los servicios públicos de educación y cuidado infantil: Garantizar el acceso a plazas en guarderías y escuelas infantiles de calidad.

- Mayor inversión en conciliación: Ampliar la oferta de servicios de conciliación laboral y familiar.

- Impulso a políticas fiscales más favorables a las familias: Reducir la carga fiscal de las familias con hijos a través de deducciones y bonificaciones, considerando a la familia como Pyme.

- Fomento de la cultura de la conciliación: Promover una cultura empresarial que fomente la conciliación laboral y familiar, y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de compartir las responsabilidades familiares.

- El gasto escolar y de educación quede asumido por las Comunidades: facilitar que el gasto escolar, de guardería o de comedor, quede totalmente asumido por las administraciones para eliminar este peso sobre las familias.

- Controlar y favorecer el gasto social en vivienda y la repoblación rural: facilitar más viviendas con alquileres sociales y fomentar la repoblación rural.

Llamada a la acción

Madrina invita a las instituciones públicas, empresas y sociedad civil a trabajar conjuntamente para encontrar soluciones al problema de la crianza de un menor, para que sea un derecho a la crianza y no un artículo de lujo.

Es fundamental que las instituciones públicas, las empresas y la sociedad civil trabajen de forma conjunta para encontrar soluciones a este problema y garantizar que todos los niños tengan las mismas oportunidades de desarrollo, independientemente de la situación económica de sus familias.

Variables que se han tenido en cuenta para el cálculo

La entidad considera que la administración debe asumir el coste del material y alimentación escolar de los niños de familias vulnerables. Este coste aumenta en el año, y las familias se gastarán una media anual de 2.484,82 euros en la vuelta al cole, y la comida representa un 71%, de este coste, especialmente fruta.

La entidad alerta que muchas familias vulnerables no pueden permitirse los gastos asociados con esta vuelta al cole, lo que puede afectar negativamente a la educación y también a la estabilidad emocional de los niños. Por este motivo, Madrina desea eliminar estos riesgos, sobre todo el de exclusión escolar y el de absentismo, brindando el apoyo necesario a todas estas familias.

La entidad social ha realizado un estudio del coste de material escolar, y que se resume en el cuadro adjunto. En él se aprecia que la vuelta al cole no solamente son los libros de texto o los lapiceros, hay muchas más áreas de gasto, como la comida que te exigen en las aulas y que supone el 71% de todo el coste del colegio, 1.757 € anuales por niño y familia. En total, incluyendo todos los conceptos de gasto, supone gastar cada familia un tope de 2.484,82€ por niño y año. El estudio se hace para niños en etapa infantil y primaria.

Una familia, gastaría en material de trabajo escolar 387,97€, un 15.61% del gasto total, en ropa 219€, un 8,81% del gasto, y en material de higiene se exige a los escolares 92,40 €/año un incomprensible gasto del 3,72% anual. Destacan el coste de la mochila, la calculadora científica, los libros de texto, el material extraescolar, los babys, zapatos y zapatillas, y la ropa de abrigo.

Sorprende que se exija a las familias, por parte de los colegios, materiales que puede proveer el mismo, como folios, papel higiénico, toallitas, pañales y muchos otros conceptos más, que entendemos la administración debe asumir lo más pronto posible.