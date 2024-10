La decisión de Google sobre las 'cookies' de terceros y su impacto en el futuro de la industria digital

La reciente decisión de Google de permitir a los usuarios gestionar sus preferencias de cookies en lugar de eliminarlas por completo es una buena noticia que no altera el imparable rumbo de la industria digital hacia un futuro sin cookies. Hoy, los consumidores demandan cada vez más control y transparencia sobre su privacidad, mientras que los anunciantes siguen buscando formas efectivas de personalizar y medir el recorrido de los usuarios a través de una amplia gama de canales, desde TV conectada hasta apps móviles y más.





La decisión de Google no cambia el inevitable futuro cookieless y esto lo confirma una encuesta reciente de eMarketer, que muestra como solo 1 de cada 5 consumidores estadounidenses (17 %) afirma que siempre acepta las cookies de terceros cuando se les da la opción. Este dato sugiere que, con el nuevo modelo propuesto por Google y la inminente eliminación de las cookies en Microsoft Edge a finales de 2024, sólo una décima parte de los navegadores serán alcanzables con cookies de terceros.

Durante años, los anunciantes han estado alejándose estratégicamente de las cookies de terceros en favor de soluciones más fiables y basadas en identidad autentificada. Este cambio continuará, ya que la flexibilidad que ofrece la combinación de cookies e identificadores autentificados permite a las empresas evolucionar y obtener mejores resultados. En LiveRamp, ya estamos preparados para este nuevo escenario y seguiremos apoyando a nuestros clientes con soluciones avanzadas como RampID, que ha demostrado mejorar el rendimiento frente a las cookies tradicionales.

Es importante destacar que más del 50% de la web ya es cookieless, con navegadores como Safari y Firefox a la cabeza, junto con entornos como TV conectada y aplicaciones móviles. Los anunciantes que aún dependen de las cookies deben comenzar a adoptar soluciones que abarcan tanto las cookies como la identidad autentificada para maximizar su alcance y rendimiento. Por ejemplo, nuestros clientes han visto resultados excepcionales con RampID, y más del 80% de ellos ya lo emplean en su estrategia publicitaria.

La clave está en ser proactivos. Las empresas que se adapten ahora no solo estarán mejor posicionadas en un futuro sin cookies, sino que también podrán aprovechar las innovaciones más recientes en omnicanalidad, como la TV conectada y los medios retail, donde las cookies de terceros han demostrado ser ineficaces. Este es solo el principio de un futuro más dinámico y conectado, donde la capacidad de identificar y medir a los consumidores en todos los canales será esencial para el éxito de los anunciantes.