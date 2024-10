The Florentine, un punto de encuentro en Poblenou para degustar pancakes originales y deliciosos

El barrio de Poblenou, en Barcelona, es célebre por su ambiente multicultural y su variedad de propuestas gastronómicas que seduce tanto a habitantes locales como a visitantes.

En pleno corazón de esta zona se encuentra The Florentine, un restaurante que se especializa en servir brunch. Por ejemplo, este local se ha hecho famoso por sus pancakes, que no solo se destacan por ser deliciosos sino también atractivos, lo que los hace ideales para publicar contenido en redes sociales como Instagram.

Estilo clásico y fusión latina The Florentine se distingue, entre otras cualidades, por el encanto de su local donde se despliega una decoración que remite al estilo clásico londinense, pero con el añadido de que se combina armoniosa y estratégicamente con un toque latino.

En consecuencia, quienes visitan este establecimiento para disfrutar de un brunch en Poblenou se pueden deleitar tanto con la elegancia y sofisticación europeas como con algunos rasgos exóticos y tropicales de América Latina.

Esta idea original ha sido creada por Nathalie y Juan Carlos, dos hermanos de raíces latinas que, en este espacio, rinden tributo tanto a sus orígenes como a su pasión por la incomparable gastronomía de Barcelona.

Pancakes apetecibles e ideales para publicar fotos en Instagram En cuanto a los platos, The Florentine es reconocido por la calidad y variedad de sus pancakes. Algunas de las opciones disponibles incluyen jarabe de maple, dulce de leche, nutella y muesli.

A su vez, uno de los platos estrella de este local es el Magic Pancakes, que se cubre con una receta especial de nutella con plátano, además de incorporar bayas, semillas, fresas y soja dulce y crujiente.

Además, el menú contempla opciones como desayuno americano, huevos benedictinos, omelettes, tequeños, patacones, nachos, ensaladas y hamburguesas, entre otros platos.

En definitiva, gracias a su ambientación exclusiva y a su propuesta gastronómica de alto vuelo, The Florentine es un lugar ideal para disfrutar de un brunch en Poblenou.