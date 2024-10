La empresa Aelis adquiere Esma Data

Aelis adquiere Esma Data, contando así con 150 profesionales y más de 3.000 clientes, refuerza su liderazgo en soluciones Sage y servicios digitales Grupo Aelis (https://aelis.es/), partner Platinum de Sage y de Microsoft es referente en soluciones tecnológicas para PYMES, ha adquirido Esma Data, empresa especializada en implantaciones de Sage 200, lo que representa un importante paso para consolidar su posición como líder en soluciones empresariales y servicios digitales. Esta adquisición permitirá a los clientes de Esma Data acceder a una oferta más robusta y avanzada, manteniendo la continuidad de su sistema Sage 200 con la tranquilidad de contar con un grupo tecnológico más fuerte y experimentado.

Grupo Aelis, con más de 20 años de experiencia en el sector y un equipo que ha crecido de 90 a 150 empleados en el último año, continúa expandiendo su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras a más de 3.000 empresas satisfechas en multitud de sectores, destacando industria alimentaria cárnica, fabricantes, distribución mayorista y minorista, servicios, residuos, comercio, construcción, químico-farma, despachos profesionales, entre otros.

La pasión por la excelencia y un ambiente laboral dinámico les permite brindar resultados excepcionales y mantener relaciones cercanas y duraderas con clientes.

Eduardo Vía, CEO de Grupo Aelis: "Un paso más hacia la excelencia".

"Con la adquisición de Esma Data, damos un paso más hacia la excelencia, reforzando nuestro compromiso con la innovación y la cercanía con nuestros clientes, ofreciendo soluciones aún más completas y adaptadas a sus necesidades", señaló Eduardo Vía, CEO de Grupo Aelis.

Una propuesta integral para las empresas

La integración de Esma Data en Grupo Aelis refuerza la experiencia de la compañía en Sage 200, aunque sus servicios van mucho más allá de esta solución. Grupo Aelis es experto en un amplio abanico de productos de Sage, que incluye Sage 50, Sage X3, Sage Intacct, Sage Active, Sage Despachos, Sage Laboral y Sage HR. Este enfoque integral les permite ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, ya sea una pequeña, mediana o gran empresa, asegurando que optimicen sus operaciones con herramientas que superan la simple gestión empresarial, ajustándose a sus desafíos particulares.

Además, Grupo Aelis ofrece acceso a tecnologías avanzadas como Microsoft 365, Power BI, Microsoft Copilot y Teams Phone, garantizando que las empresas aprovechen al máximo las últimas innovaciones tecnológicas y optimicen sus procesos empresariales.

Además, Aelis destaca como Software Factory, desarrollando Addons y aplicaciones personalizadas para Sage 50, Sage 200, Despachos y Laboral, además de conectores ERP y soluciones a medida, todo enfocado en mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas en un mercado en constante evolución.

Soporte 24/7h y proximidad a los clientes

No solo han ampliado sus capacidades técnicas, sino que también están más cerca que nunca de sus clientes, con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Toledo, Salamanca y Segovia, además de contar con una amplia red de colaboradores en toda la península, incluyendo Baleares y Canarias. Esta cercanía, junto con su soporte técnico disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, garantiza a los clientes un acceso rápido y directo a un equipo preparado para responder a cualquier necesidad en todo momento.

Este soporte ininterrumpido ha sido un factor determinante para muchas empresas a la hora de elegir a Aelis como su partner tecnológico de confianza, sabiendo que siempre estarán disponibles para resolver cualquier incidencia o desafío tecnológico, sin importar cuándo o dónde se presenten.

Compromiso con la digitalización empresarial

En Grupo Aelis, no solo se dedican a la implementación de tecnología, sino que también acompañan a las empresas en su proceso de transformación digital. Como agentes digitalizadores certificados, gestionan ayudas como el Kit Consulting y el Kit Digital, habiendo tramitado más de 300 acuerdos y facilitado el acceso de las empresas a subvenciones estatales provenientes de fondos europeos para modernizar sus operaciones.

Gracias a su amplia experiencia en soluciones Sage y Microsoft, así como a su completa oferta de servicios digitales, Grupo Aelis ayuda a las organizaciones a maximizar el valor de estas ayudas, asegurando una digitalización efectiva y sostenible que impulsa el crecimiento y la innovación empresarial.

Más de 20 años de experiencia y 3.000 clientes satisfechos

Carlos Calvo, CIO de Grupo Aelis, comentó: "A lo largo de dos décadas, en Grupo Aelis hemos consolidado una sólida base de más de 3.000 clientes satisfechos. Nuestra experiencia, sumada al talento y la pasión de nuestros profesionales, nos ha posicionado como una de las consultoras tecnológicas más destacadas a nivel nacional. La adquisición de Esma Data es un paso más en nuestro compromiso por ofrecer soluciones de alta calidad, alineadas con las necesidades actuales y futuras de las empresas".

Una alianza que impulsa el crecimiento y la innovación

La integración de Esma Data dentro de Grupo Aelis no solo refuerza la capacidad de la empresa para ofrecer soluciones más robustas y personalizadas, sino que también abre nuevas oportunidades para innovar y crecer junto a sus clientes. Esta fusión permite que las empresas mantengan la estabilidad de sus sistemas actuales, mientras acceden a una oferta tecnológica más amplia y avanzada.

Con esta alianza estratégica, Grupo Aelis se posiciona más cerca que nunca de sus clientes, preparado para liderar su transformación digital con un enfoque centrado en la innovación, la cercanía y un inquebrantable compromiso con la excelencia. A medida que el futuro se presenta con nuevos desafíos y oportunidades, Grupo Aelis está listo para acompañar a las empresas en cada paso hacia el éxito.



Web: https://aelis.es/