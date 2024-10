Xela ITI impulsa el trabajo remoto con su centralita virtual IP integrada

La empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de las Comunicaciones y Tecnologías de la Información facilita el trabajo remoto mediante su Centralita Virtual IP, permitiendo a las empresas mantener a sus empleados conectados y productivos desde cualquier lugar Xela ITI, con más de 20 años de experiencia en el sector de las Comunicaciones y Tecnologías de la Información, se ha consolidado como un proveedor líder de soluciones tecnológicas avanzadas.

Y es que, con sedes en Barcelona y Huesca, y una sólida base de clientes en Cataluña y Aragón, la empresa continúa innovando para responder a las necesidades cambiantes del mercado. De hecho, su centralita virtual IP para empresas se ha convertido en una herramienta esencial para aquellas organizaciones que buscan mantener la productividad y la conectividad de sus empleados, especialmente en un entorno donde el trabajo remoto se ha vuelto cada vez más común.

Facilitando la conectividad en un mundo digital

En un mundo donde la flexibilidad laboral y el trabajo remoto son cada vez más demandados, las empresas necesitan herramientas que les permitan adaptarse sin perder eficiencia. Por eso, la Centralita Virtual IP para empresas de Xela ITI está diseñada precisamente para cubrir estas necesidades. Concretamente, al permitir que los empleados se conecten desde cualquier lugar con acceso a internet, esta centralita virtual ofrece una solución robusta y flexible que garantiza la continuidad del negocio.

Una de las principales ventajas de esta solución es su capacidad para integrarse de manera sencilla con las herramientas de negocio que las empresas ya utilizan, como los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y las plataformas de colaboración. Así, esta integración permite a los empleados acceder a información crítica y colaborar con sus compañeros en tiempo real, sin importar dónde se encuentren.

Mejora de la productividad y la eficiencia

La Centralita Virtual IP para empresas no solo facilita la comunicación entre empleados, sino que también mejora la productividad al integrar múltiples canales de comunicación en una única plataforma. Ya sea a través de llamadas de voz, videoconferencias o mensajería instantánea, los usuarios pueden elegir el método de comunicación que mejor se adapte a sus necesidades en cada momento. Esta versatilidad es especialmente útil en un entorno de trabajo remoto, donde la agilidad y la capacidad de respuesta son esenciales.

Además, la centralita permite a los empleados acceder a las mismas funciones y herramientas que tendrían en una oficina física, como la transferencia de llamadas, la grabación de conversaciones, y la creación de grupos de trabajo. Todo ello sin necesidad de equipos físicos adicionales, lo que reduce significativamente los costes operativos y facilita la implementación en empresas de cualquier tamaño.

Integración con herramientas de negocio

Uno de los aspectos más destacados de esta centralita es su capacidad de integración con los sistemas existentes de la empresa, especialmente las plataformas de CRM y las herramientas de colaboración como Microsoft Teams, Slack o Google Workspace. Esta integración permite que las llamadas y otras comunicaciones se registren automáticamente en los sistemas de CRM, asegurando que toda la información relevante esté disponible para los equipos de ventas, soporte y otros departamentos en tiempo real.

La integración con plataformas de colaboración también significa que los equipos pueden mantener reuniones virtuales, compartir documentos y gestionar proyectos de manera más eficiente, todo dentro del mismo entorno de trabajo. Esto no solo mejora la comunicación interna, sino que también optimiza la relación con los clientes, al proporcionar a los empleados todas las herramientas necesarias para ofrecer un servicio de alta calidad, incluso desde ubicaciones remotas.

Seguridad y fiabilidad garantizadas

En un entorno de trabajo remoto, la seguridad de las comunicaciones es una preocupación clave. Por este motivo, Xela ITI ha implementado medidas de seguridad avanzadas, incluyendo cifrado de extremo a extremo y autenticación multifactorial, para garantizar que las comunicaciones y los datos de la empresa estén siempre protegidos. Además, la centralita está alojada en la nube, lo que garantiza una alta disponibilidad y permite a las empresas escalar sus operaciones según sea necesario, sin preocuparse por el mantenimiento o la infraestructura física.

Soporte y asesoramiento personalizado

Xela ITI se distingue no solo por la calidad de sus productos, sino también por su enfoque en el servicio al cliente. Con un equipo de asesores experimentados, la empresa ofrece un soporte continuo y personalizado, asegurando que cada cliente pueda aprovechar al máximo su centralita virtual. Ya sea para resolver dudas técnicas o para optimizar la configuración del sistema, los clientes cuentan con un respaldo de la máxima confianza, que les permite concentrarse en su negocio, sin preocuparse por las cuestiones tecnológicas.