Estos son los ingredientes cosméticos con los que se puede tratar el melasma en el labio superior

El melasma en el bigote es un problema común y puede resultar incómodo. Expertas como Estefanía Nieto de Medik8 y Raquel González de Perricone MD recomiendan cosméticos de firmas como Byoode, Medik8 y Perricone MD para prevenir y tratar las manchas de manera eficaz El melasma en la zona del labio superior puede causar incomodidad debido a su apariencia, pero es tratable con productos adecuados y constancia en el cuidado de la piel. Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, resalta la importancia de la prevención y tratamiento continuo mediante el uso de cosméticos específicos.

Causas del melasma en el bigote

El melasma en esta zona suele tener dos causas principales: hormonales y ambientales. Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, explica que las mujeres tienen una mayor predisposición a desarrollarlo debido a los estrógenos, especialmente durante el embarazo o al usar anticonceptivos. La exposición solar, que incluye radiación ultravioleta y luz visible, es otro desencadenante importante.

Este tipo de manchas es activo durante todo el año, lo que significa que no solo empeora con la exposición al sol en verano. Isabel Reverte, directora dermocosmética de Ambari, subraya la importancia de tratar el melasma continuamente para evitar su reaparición.

Prevención del melasma en el labio superior

El primer paso para tratar el melasma es la prevención, principalmente evitando la exposición solar sin protección. Según Mireia Fernández, directora dermocosmética de Boutijour, un protector solar adecuado (SPF) y su reaplicación son esenciales para prevenir la activación de las manchas. Raquel González de Perricone MD sugiere el uso de antioxidantes como la vitamina C, vitamina E, niacinamida, ácido ferúlico y otros activos para prevenir el melasma antes de que aparezca.

Es importante tener en cuenta que ciertos ingredientes potentes, como los ácidos exfoliantes y retinoides, no se recomiendan durante el embarazo, ya que aunque no existen estudios concluyentes, se prefiere evitar su uso para prevenir posibles efectos en el bebé, según advierte Ana Yuste, asesora facial de Purenichelab.com.

Tratamientos intensivos si no se está embarazada

Para quienes no están embarazadas y pueden usar tratamientos más potentes, los retinoides son altamente eficaces. Estos promueven la renovación celular y ayudan a difuminar las manchas oscuras. Según Raquel González, es esencial iniciar el proceso de retinización de la piel gradualmente para evitar irritaciones. Este proceso suele durar de 30 a 45 días, y se recomienda comenzar con aplicaciones nocturnas alternas hasta que la piel se adapte.

Además, los ácidos exfoliantes, como el ácido glicólico y el ácido láctico, también son efectivos. Marta Agustí, directora dermocosmética de Omorovicza, señala que estos ácidos eliminan las células muertas de la piel, lo que facilita una regeneración más rápida y un tono más uniforme.

Opciones suaves durante el embarazo o como alternativa

Para quienes buscan tratamientos más suaves, los antioxidantes como la vitamina C y el oxyresveratrol son efectivos y seguros. Mireia Fernández de Boutijour destaca el oxyresveratrol, un derivado de la morera que actúa como despigmentante, bloqueando la tirosinasa, la enzima responsable de la producción de melanina. También recomienda el complejo botánico White TenTM, que ilumina y reduce la transferencia de melanina a la piel.

10 Productos recomendados para tratar el melasma en el labio superior

Brightening Sprouts Ecstasy, de Byoode

Un sérum iluminador formulado para pieles propensas al acné y grasas. Contiene niacinamida y extracto de brócoli, que protegen, iluminan y rejuvenecen la piel. 55€ en Byoode.com.

Photo-Brightening Moisturizer de Perricone MD

Crema hidratante con SPF30 que ilumina la piel, unifica el tono y la protege del sol. Formulada con antioxidantes como astaxantina y vitamina C Ester. 82€ en Perriconemd.es.

Copper PCA Peptides de Medik8

Sérum con cobre PCA, que ofrece hasta 40 veces más poder antioxidante que la vitamina C, y péptidos antiedad. 85€ en Medik8.es.

Lotus Leaf Anti Pollution Repairing Toner, de Boutijour

Tónico híbrido con extractos de loto y antioxidantes que protegen la piel de la polución, radiación solar y luz azul. 48€ en Purenichelab.com.

Press & Clear, de Medik8

Tónico exfoliante diario con gluconolactona (5.5%) y ácido salicílico (2%) para tratar las imperfecciones y prevenir marcas. 41€ en Medik8.es.

Adzuki & Ragi Fantasy, de Byoode

Exfoliante en polvo con gluconolactona y ácido fítico para una exfoliación física y química suave. 39€ en Amazon.es y Byoode.com.

AM Ambari Active 10 Essence

Esencia exfoliante con 10% de alfahidroxiácidos, incluido ácido láctico, que se usa 2-3 veces por semana. 105€ en Purenichelab.com.

Silver Skin Saviour, de Omorovicza

Mascarilla con plata coloidal y ácidos glicólico y salicílico, ideal para pieles con imperfecciones. Incluye niacinamida para equilibrar su acción exfoliante. 84€ en Purenichelab.com.

Oxy-R Peptides, de Medik8

Sérum despigmentante con oxyresveratrol, tetrapéptido y acetil glicol beta alanina, que bloquean la producción de melanina y unifican el tono. 89€ en Medik8.es.

Lotus Melight Eye Patches, de Boutijour

Parches despigmentantes para el contorno de ojos con efecto flash en 30 minutos. Contienen antioxidantes como la flor de loto y alfa-bisabolol. 63€ en Purenichelab.com.