Rally de Europa Central, todo un desafío para los Ford Puma de M-Sport

Los pilotos del equipo M-Sport Ford World Rally Team, Grégoire Munster y Louis Louka, han luchado a lo largo de un fin de semana espectacular para igualar su mejor clasificación en el WRC hasta la fecha, un 5º puesto, logrando además su mejor resultado en puntos de la temporada 2024. Adrien Fourmaux y Alex Coria han tenido un evento difícil, pero se recuperaron con fuerza para lograr su mejor resultado en el Súper Domingo, el tercer lugar con su Ford Puma Hybrid Rally1.





El Rally de Europa Central ha sido un nuevo desafío logístico para el equipo, con varios días ajetreados de movimientos de materiales y tripulaciones hacia y desde la República Checa para el Shakedown del jueves, la salida ceremonial y las dos primeras cronometradas.

Las dos pruebas especiales del jueves verían a Fourmaux comenzar con fuerza: 6º en la general, a solo 2,4” del líder. Sin asistencia posible hasta el viernes por la noche, el inicio del rally se perfilaba como un auténtico desafío, que se volvería aún más complicado al sufrir problemas con el sistema híbrido. La asistencia remota del mediodía ofreció a las tripulaciones la oportunidad de ajustar los reglajes para las difíciles condiciones de humedad persistente en su camino hacia Alemania. Aunque sin posibilidad de arreglar el híbrido, Fourmaux y Coria se vieron obligados a convivir con el problema durante el resto del día. La pareja terminó 7ª y 8ª los dos tramos del largo bucle sin asistencia real del equipo.

El sábado hubo la oportunidad de reiniciar, con nuevas configuraciones de chasis ajustadas para ambas tripulaciones. Sin embargo, para agregar más desafío, el clima estaba inesperadamente nublado y húmedo, lo que hizo que las especiales fueran aún más traicioneras para las tripulaciones de cabeza. Lamentablemente, Fourmaux se dio cuenta de inmediato de que había un problema con los diferenciales del Puma. Haciendo casi imposible predecir lo que el coche podría hacer a continuación, se deslizó fuera de la carretera en la primera especial y, en la segunda, golpeó una pared causando daños considerables a los sistemas híbrido y de escape, lo que lamentablemente provocó su retirada del día.

Fourmaux, que se propuso empezar de nuevo para el Súper Domingo, aprovechó al máximo la oportunidad de llevarse algunos puntos cruciales. Tras un gran esfuerzo desde el inicio, Fourmaux ganó la primera especial del día con un margen de 2,2” y se colocó entre los mejores equipos en la previa de la Power Stage. Queriendo demostrar una vez más su ritmo y persistencia, Fourmaux se llevó 1 punto tras quedar 5º en la Power Stage, que se sumaría a los 5 puntos que se le otorgaron por terminar 3º en la clasificación general del domingo. A pesar de un comienzo de fin de semana complicado, Fourmaux terminaría recordando a todos su ritmo y tenacidad en una prueba ciertamente muy difícil.

Munster también pudo terminar con una nota positiva, manteniendo una conducción constante e inteligente durante el sábado y el domingo para ganar posiciones de forma constante, lo que significó que heredaría el 5º puesto en la general el domingo y sumaría otros 6 puntos a los 4 que obtuvo el sábado. Tras igualar el mejor resultado de su carrera, que logró en Cerdeña a principios de este año, Munster demostraría su aprendizaje a lo largo de la temporada con una conducción inteligente en esta penúltima ronda, logrando su mejor resultado en puntos en un evento del WRC hasta la fecha.

Jourdan Serderidis y Frédéric Miclotte completaron su primer evento del WRC sobre asfalto con el Ford Puma Rally1, aunque con una versión no híbrida del vehículo. Al cumplir su objetivo para el fin de semana al terminar en el puesto 20 de la general, el griego se convierte en el segundo piloto en competir con un Puma no híbrido en el nivel más alto del deporte.

En la categoría WRC2, William Creighton y Liam Regan tuvieron otro fin de semana positivo en su debut en el Rally de Europa Central. Demostraron un buen ritmo durante todo el fin de semana y marcaron tiempos consistentes entre los diez primeros con su Fiesta Rally2, con solo un pinchazo el viernes que arruinó su posición en la general, aunque disfrutaron de un fin de semana limpio y sin estrés. Al finalizar novenos en WRC2, la pareja irlandesa obtuvo 2 puntos y marcó su segunda mejor puntuación de la temporada, terminando con nota su campaña de desarrollo y aprendizaje.

Richard Millener, director del equipo M-Sport Ford WRT: "Este fin de semana ha sido un poco complicado y, a simple vista, los resultados no parecen ser los mejores, pero en realidad hubo varios puntos positivos. Greg repitió su mejor actuación de este año, pero también logró la mayor cantidad de puntos en un rally, y Adrien se recuperó el domingo para demostrar que tiene el ritmo adecuado en asfalto al terminar en su mejor posición en el Súper Domingo”.

"El rally fue realmente complicado para el equipo, con muchos movimientos logísticos pero, como se esperaba, todos hicieron un trabajo fantástico. Felicitamos a los organizadores, que lograron llevar un evento del Campeonato del Mundo de Rallyes a tres países en tres días: ¡todo un logro! Ahora tenemos un último rally, en Japón, que esperamos con ilusión y confío que lo terminemos con un buen resultado".

Grégoire Munster, 5º en la general: "Un fin de semana complicado por las condiciones meteorológicas y los diferentes tipos de tramos, pero en general no lo hicimos tan mal. Mejoramos la puesta a punto del coche en diferentes condiciones y también trabajamos mucho de cara a Japón, así que todo son cosas positivas. Acabar entre los cinco primeros iguala nuestro resultado de Cerdeña, lo que hace que el fin de semana sea bastante positivo en general".

Jourdan Serderidis, 20º en la general: "Fuimos a este rally por impulso. Una preparación muy limitada, sin híbrido... esperábamos un fin de semana genial y un puesto entre los 20 primeros. En realidad no fue exactamente genial, especialmente en cuanto a la técnica, pero disfrutamos mucho el sábado y el domingo. Y logramos el objetivo. Fantástico ambiente en el equipo. Estamos llenos de buenos recuerdos".

Adrien Fourmaux, 32º en la general: "Fueron un viernes y un sábado difíciles con algunos problemas técnicos, no es el resultado que esperábamos después de ganar el rally el año pasado en la categoría RC2. Lo bueno es que después de arreglar el coche el sábado por la noche, logramos el tiempo más rápido en la primera del día y el tercer puesto en la general en el ‘Super Sunday’, con 1 punto extra en el Power Stage. Así que al menos mostramos un buen ritmo el domingo".