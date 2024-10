​Congresos de escritores, asociaciones de escritores

Pueden ser escritores o artistas o filósofos o fotógrafos o compositores o cualquier otra temática, en la cual, los humanos necesitan reunirse, para mirar y mirarse y ver y verse…



Dicen que en la prehistoria, en el neolítico los humanos, de aquellos tiempos, al menos, se reunían por los solsticios, para celebrar sus fiestas, dos veces al año, a lo menos. Eso se piensa o se imagina o se especula. Y, en esos tiempos, en esos dos o tres días, imaginamos, harían sus cultos religiosos, celebrarían fiestas, comerían, se reunirían familias, se harían casamientos o noviazgos o quién sabe qué y cómo… Se dice, que de ahí, derivándose surgieron con el tiempo, fueron evolucionando todas las fiestas que se han ido celebrando, tanto en esa doble impronta, por un lado, de carácter religioso o protoreligioso o prereligioso o postreligioso, y, por otro lado, una fiesta secular, con fines seculares… ¡Quién sabe, si esta fue una de las razones de los sedentarizarse…!

A semejanza de esas fiestas prehistóricas y neolíticas dónde se juntaban personas y grupos y colectivos y tribus que estaban viviendo y existiendo digamos en una comarca de varias decenas de kilómetros de radio, en un lugar concreto, y, en una fecha concreta. Pues los humanos, seguimos haciendo lo mismo, necesitamos unirnos y reunirnos en Congresos de Matemáticas o de Física o de Medicina o de Filosofía o de Periodistas o de… y, al mismo tiempo, en el espíritu de los tiempos, nos asociamos profesionalmente, no olvidemos, que han existido gremios durante siglos, y, posiblemente antes asociaciones de artesanos… El ser humano necesita reunirse y unirse, caminar juntos para verse, relacionarse, darse información. De ahí, que en la prehistoria se sabe y se conoce, que han aparecido utensilios de una determinada piedra a cientos de kilómetros de sus canteras originales, es decir, el movimiento del comercio, siempre ha existido, en mayor o menor medida, no crean que lo han inventado ahora las megaempresas internacionales.

Por lo cual, es obvio y evidente, que los Congresos de Escritores y las Asociaciones de Escritores, y, de todas y cada una de las ramas de la cultura o de las Artes cumplen funciones importantes. Aunque sea de verse de vez en cuando. Pero existe un problema, que pueden existir personas y obras que queden fuera de esas miradas. Personas que no deseen ir a esos Congresos, o que no quieran formar parte de esas Asociaciones… E, igual que se extendió en estos dos últimos siglos, década más o década menos, en toda Europa, cayó un rayo creándose los Cafés-Tertulias, y, dicen surgieron de alguna manera, como hongos en toda Europa, realidades que ya estaban siglos atrás, no con esos nombres, pero existían lugares dónde se juntaban los actores de teatro de hace siglos, de escritores, de hombres de la cultura –algunos dicen, que en Madrid, al lado de la entidad que recibía noticias, las postas antiguas, pero no entremos en este problema-. Dicen que las sacristías han sido lugares culturales y de escritores, aunque fuesen filósofos y teólogos con toga y sotana de distintas órdenes religiosas.

Decíamos que hay personas, que no son muy propensas a esas situaciones de reuniones de ese tipo o de asociaciones de ese tipo, sean porque no conocen a otros autores, sea porque no les invitan, sea porque hayan tenido malas experiencias con personas del mismo ramo, sea porque se les deja que en su silencio se vayan asando y olvidando, sea por mil razones. Y, sucede, no solo en los grandes centros culturales, sino también en las provincias, porque al final, todo se repite, en las grandes capitales están los grandes equipos de futbol, pero en localidades de provincia, capitales o no, existen equipos de menor importancia nacional e internacional. Pues en todos los parámetros y vectores, ocurre lo mismo… Ese lema hay que ir a la Villa y Corte, Madrid, para triunfar en las Letras, pero tantos han ido durante generaciones y tantos se han olvidado.

Lo he expresado de muchas maneras y formas, puede que existan personas, que en sus gabinetes y estudios, crean que tienen que buscar nuevas ecuaciones matemáticas, y, saben que eso exige mucho trabajo, silencio, tranquilidad, alejarse un poco del mundanal ruido, porque la autoría y la creación y criación de ideas no es fácil, sean ideas matemáticas o literarias o artísticas. Y, esas personas, creen o pueden pensar, que además de otras razones, que se les hayan cerrado caminos y puertas, pues también creen que el trabajo es esencial, un trabajo con honradez y constante. No ejercer el oficio de escritor o aparentar ser escritor o que todo el mundo local o comarcal o provincial sepan que se es escritor, sino ser escritor, ser en el silencio de escritor.

A esas personas y a esos nombres y a esos, a todos, por eso, tantas veces, he indicado que las Asociaciones de Escritores o Poetas o Artistas que tantas existen por esta Celtiberia antigua, y tantos Congresos de tantas ramas y tantos departamentos universitarios y tantas bibliotecas y tantas Fundaciones y tantos museos… porqué y por qué no abren la posibilidad de directorios, que por actividades culturales, escritores por ejemplo, por territorios, a nivel provincial y regional, vayan coleccionando de forma sencilla y sintética curriculum y biografías de autores y autoras, de forma libre, sin selecciones previas, una pequeña biografía y curriculum, y enlaces a sus páginas de producción cultural. Esto, este esfuerzo simple abriría el campo y el camino para posteriores estudios, e investigaciones. La ciencia, uno de sus requisitos, de los cinco o seis, es la cuantificación. Sin cuantificación no habrían avanzado las ciencias, no existiría ciencia… no existiría el método hipotético-deductivo de Galileo, derivado del método de la medicina de Padua.

Bueno, esto lo decía a raíz de encontrarme con un artículo de Simon Leys (1935, Bruselas, Camberra, 2014), nombre real: Pierre Ryckmans, titulado: Un congreso de escritores en el Paraíso. Demos el mérito a quién lo tiene. Demos el recuerdo a quien lo merece.

Cuantifiquemos el número y nombre, si ellos y ellas desean de escritores, en cada territorio… y, desde ahí, ya se harán los desarrollos pertinentes… Es tan sencillo y tan simple y tan económico y tan fácil y tan eficiente. ¿…? Paz y bien.