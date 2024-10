​Jerez proclama nuevos campeones del mundo a Toprak Razgatlioglu en Superbike y el español Adrián Huertas en Supersport

Con su segunda posición tras Nicolo Bulega (Ducati) que fue el ganador de la carrera, el piloto turco Toprak Razgatlioglu (BMW) conseguía alzarse hoy en Jerez con su segundo Campeonato del Mundo de Superbike, sumando así su segunda corona mundial en esta categoría tras la que conquistara con Yamaha en 2021. Por su parte, el piloto español Adrián Huertas, hacía bueno todos los pronósticos y con la tercera plaza del pódium lograda en el trazado jerezano le bastaba para proclamarse nuevo campeón del mundo de la categoría de Supersport.

La incógnita finalmente se despejaba en la categoría reina donde Nicolo Bulega hacía lo que le tocaba que no era otra cosa que vencer la carrera para mantener viva las opciones matemáticas en la lucha por el campeonato, cosa que hizo y con aplastante dominio. Si bien, el piloto turco también realizó su trabajo tomando el control desde la segunda posición de lo que ocurría en cabeza sabiendo que con este resultado tenía suficiente para llevarse un merecido título que festejó a lo grande en la vuelta de honor con los aficionados y su entorno que le había preparado una celebración un tanto especial, (a modo de las vistas en otras décadas con el italiano Valentino Rossi en el mundial de velocidad), montando en la grava de la zona de la curva Ferrari una especie de nave espacial en la que Toprak entró y salió a los minutos con un mono dorado como hiciera el año anterior en este mismo escenario al lograr su título el piloto madrileño Alvaro Bautista, si bien, este año, la fortuna le fue esquiva al madrileño que en carrera sufrió dos caídas que lo relegaron a las vigésimo tercera posición.

Durante los libres de la mañana, Nicolo Bulega (Ducati) tomaba posiciones para la primera carrera del fin de semana, marcando el mejor tiempo en la Superpole con 1.37.596, algo más de seis décimas con respecto a Toprak Razgatlioglu al que molestaban en su vuelta final y quedaba segundo con 1.38.202, mientras el piloto de Kawasaki Alex Lowes lograba cerrar la primera fila de parrilla con 1.38.302. Con esta expectación se daba la salida a la primera manga de carrera en la que todo podía suceder, si bien, la carrera le faltó la chispa de la emoción ya que desde los inicios, Bulega toma el mando desde el que comienza a marcar un ritmo de carrera muy rápido abriendo hueco con Toprak que no conseguía seguir su estela pero estar entre los tres primeros le era suficiente para lograr su objetivo de alzarse con el título. Por detrás, las posiciones se despejaban y Locatelli y Lowes, mantenían un duelo por la tercera plaza del pódium que a la postre se la adjudicaba el italiano. El británico Alex Lowes, finalizaba cuarto, mientras Iker Lecuona con la Honda firmaba la quinta plaza seguido de Michael Van Der Mark. Xavi Vierge, Axel Bassani, Dominique Aegerter y Garret Gerloff por este orden completaban el top ten de la categoría.

Que mejor bagaje que abandonar el mundial de Supersport con el título en el bolsillo rumbo al mundial MotoGP en su categoría de Moto2. Esto es lo que ha hecho el piloto madrileño Adrián Huertas (Ducati) que hoy con su tercera posición en carrera lograba coronarse Campeón del Mundo de Supersport en una carrera ganada por Stefano Manzi y secundada por el también italiano Yari Montella. Adrián Huertas, supo gestionar bien la carrera estando en todo momento en cabeza, pero sin entrar en luchas innecesarias logrando los cinco puntos necesitaba para lograr un nuevo entorchado que se suma al conquistado en 2021 en el Campeonato del Mundo de Supersport 300.

La expectación para los aficionados continuará mañana tras la conclusión de la jornada de sábado, y la incertidumbre por tanto en las categorías de Supersport 300 y Campeonato del Mundo Femenino están intactas en espera de la conclusión de las segundas mangas de mañana. Y es que las primeras mangas de carreras, marcadas por el espectáculo y la emoción finalmente despejaban el título en las clases de Superbike y Supersport, no así en el resto y no será hasta mañana cuando los nuevos campeones de Supersport 300 y mundial femenino, se sumen a los entorchados de hoy.

El Campeonato del Mundo de Supersport 300 también aguardará hasta mañana para dilucidar a su campeón. Y es que en un electrizante carrera en grupo el piloto español David Salvador lograba la victoria, primera en su carrera deportiva en este certamen en una vuelta final de infarto en la que lograba en la curva Jorge Lorenzo un fantástico interior que le hacía recuperar la posición perdida momentos antes frente al piloto andaluz Julio Garcia, que finalmente entraba por meta en segundo lugar. Por su parte, el líder del certamen Aldi Satya Mahendra, lograba la tercera plaza y ampliaba su renta en la general hasta los 22 puntos dado que su principal rival, Loris Veneman finalizaba quinto. De esta forma, el certamen del que sólo necesita tres puntos el piloto indonesio para adjudicárselo se decidirá mañana domingo en la carrera 2 programa a las 12.45.

Emocionante carrera del FIM Womens Circuit Racing World Championship la vivida hoy en el trazado jerezano con las favoritas al título y a la victoria en un pañuelo luchando codo con codo por ganar la carrera separadas por milésimas. Sara Sanchez, autora ayer de la pole, toma el mando acosada en un principio con Maria Herrera a la que logra contener durante toda la prueba hasta que al final se va al suelo en la curva Dani Pedrosa lo que aprovecha Maria Herrera para tomar el mando y entrar victoriosa por línea de meta, mientras Ana Carrasco le arrebataba en la misma línea de meta la segunda posición a Beatriz Neila que se debía conformar con la tercera plaza del pódium. Con estos resultados, la consecución del campeonato habrá que esperar a mañana ya que Ana Carrasco continua al frente de la general, si bien, Maria Herrera, le ha recortado cinco puntos por lo que la diferencia entre ambas ha pasado de los 18 puntos antes de esta prueba a los 13 a favor de Carrasco con los que partirá en la segunda y emocionante manga de mañana en la que se decidirá el primer título mundial femenino que, en caso de empate se decidiría a favor de Herrera que cuenta con más victorias parciales.

Finalizada la jornada deportiva en pista el Paddock Show, sirvió de escenario para el acto denominado SBK Family que es un reconocimiento de la organización WorldSBK a los promotores de las carreras, como es el caso de Jerez en esta última prueba de la temporada. La dirección de Dorna agradecía a todo el personal organizativo del circuito de Jerez (personal del circuito, Comisarios de Pista, Mantenimiento, Comisarios Deportivos, Técnicos y Servicio Médico) su implicación y trabajo en el evento, recordándoles que sin su contribución no sería posible llevar a cabo con éxito un evento de estas características.

También como experiencias cercanas del certamen para los aficionados tenía lugar el Pit Lane Walk que contó con muy buen ambiente de público feliz por ver de cerca las motocicletas y sus protagonistas, mientras que cerraba la jornada la Fans Bike Parade Lap, vuelta a la pista con sus propias motos para todos aquellos aficionados que habían adquirido parking interior para motos. Una experiencia muy demandada por el público que tiene oportunidad de dar una vuelta controlada a la misma pista en la que minutos antes han visto pilotar a las estrellas de este certamen.

Mañana domingo el programa horario de esta última prueba del WorldSBK es el siguiente: 11.00 h Tissot Superpole Race / 11.50 h (WorldWCR) carrera 2 / 12.45 h WorldSSP 300 carrera 2 / 14.00 h WorldSBK carrera 2 / 15.30 h WorldSSP carrera 2