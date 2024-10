Dacia revoluciona el mercado de los SUV con el lanzamiento del Nuevo Bigster

Tal y como se anunció en enero de 2021 durante la presentación del plan estratégico Renaulution, Dacia, marca líder en el segmento B en Europa, se propone conquistar el segmento C. Dacia aterriza hoy en el segmento de los C-SUV con una oferta única, Nuevo Bigster, que encarna sus valores (esencial pero moderno, eco-inteligente, robusto y aventurero) y se ajusta a las necesidades específicas de los clientes en un mercado en constante crecimiento. Muchos clientes del segmento C-SUV se ven hoy limitados por la inflación a la hora de renovar su vehículo sin renunciar a su búsqueda de confort, prestaciones y habitabilidad.

Denis Le Vot, Director General de Dacia: «Desde el plan Renaulution en 2021, hemos rediseñado completamente la marca con una nueva identidad: nuevos colores, nuevo logo, nuevos territorios de marca, nuevos puntos de venta. Fieles a nuestra estrategia, hemos hecho que Dacia sea más deseable y ambicioso que nunca, ofreciendo siempre la mejor relación valor/precio. Hoy, con Bigster, Dacia responde más que nunca a las expectativas de los clientes del segmento C.»

Dacia entra en el segmento C-SUV con una estrategia de producto cuidadosamente elaborada. Después de Nuevo Bigster llegarán otros modelos.

DISEÑO: con nuevo BIGSTER, DACIA cumple su promesa

En enero de 2021, Bigster Concept, el vehículo emblemático de la Renaulution, ilustró el deseo de Dacia de evolucionar hacia lo más alto, hacia el segmento C-SUV. Bigster Concept era una fuerte promesa que generó muchas expectativas.

Hoy, Nuevo Bigster cumple todas las promesas hechas por Bigster Concept.

David Durand, director de Diseño de Dacia: “Con Nuevo Bigster hemos conseguido respetar fielmente las intenciones expresadas con Bigster Concept. Bigster expresa al máximo todos los valores de Dacia, y se convierte ahora en el buque insignia.”

Los valores de Dacia encajan perfectamente con las exigencias del segmento C-SUV. El diseño de Nuevo Bigster afirma con fuerza su robustez y su capacidad de acompañar a nuestros clientes en sus actividades profesionales, familiares y de ocio. Sus generosas dimensiones se destacan por formas y volúmenes simples, geométricos y lineales, que van a lo esencial. Las imponentes aletas que protegen las ruedas, así como los faros y las luces traseras llevadas hacia los extremos del vehículo, ayudan a reforzar la sólida silueta de Bigster en la carretera.

La sensación de robustez de Nuevo Bigster y su fuerte presencia se ven acentuadas aún más por el frontal muy vertical y macizo característico de los SUV. Este frontal es también muy característico de Dacia con su gran parrilla negra brillante, en cuyo centro aparece el emblemático “Dacia link”. El diseño del capó, horizontal y esculpido ha sido pensado para optimizar la visión hacia abajo del conductor.

El estilo de Nuevo Bigster se dirige hacia lo esencial, pero no olvida el toque desenfadado que forma parte de los valores de la marca y de las expectativas de los clientes del segmento C-SUV.

Desenfadado sí, pero al estilo Dacia. Los elementos gráficos en el frontal y las puertas delanteras, así como encima de la placa de matrícula trasera, añaden un toque de elegancia informal. Pero en lugar de ceder a la tendencia del negro brillante, los diseñadores de Dacia han optado por una mezcla de negro brillante y mate, más resistente y más robusta.

En Nuevo Bigster, lo robusto se une a lo moderno y al eco-smart. Los protectores delanteros y traseros están tintados en masa, lo que los hace más duraderos y resistentes. Las protecciones que recorren toda la carrocería –en los laterales, en los pasos de rueda y en la parte inferior de los paragolpes– son de Starkle®. Desde un enfoque sostenible, Dacia utiliza este material, creado por sus ingenieros y con alto contenido de material reciclado, en su forma bruta y sin pintar.

Muy Dacia y, por tanto, muy pragmático, Nuevo Bigster se adapta a los gustos y hábitos de los clientes del segmento C-SUV. Bigster se dota de llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas de serie, y dispone de llantas de 19 pulgadas como opción en el acabado superior Journey. En los acabados superiores, los clientes pueden optar por una oferta bitono (techo negro) que realza armoniosamente las líneas, una primicia en Dacia. También aparece un nuevo color de carrocería Azul Índigo. Exclusiva de Nuevo Bigster, esta pintura metalizada aporta un toque de elegancia, distinción y sobriedad.

“Para el diseño interior, nos aseguramos de respetar una de las principales ventajas de Nuevo Bigster: su excepcional habitabilidad. Por lo tanto, privilegiamos la simplicidad con líneas geométricas similares a las del exterior, ofreciendo al mismo tiempo la calidad que esperan los clientes del segmento C-SUV”, explica David Durand.



En el interior de Nuevo Bigster, los diseñadores han ido a lo esencial: espacio, ergonomía y confort. El salpicadero, muy vertical y alto, aumenta el espacio disponible para los pasajeros delanteros.

En aras de la sencillez y la eficiencia, toda la información relativa a la conducción se recoge en el cuadro de instrumentos digital de 7'' o 10'' (según los acabados) y toda la información relativa al sistema multimedia se ubica en la pantalla táctil central de 10,1'' (de serie en todos los Bigster). Una elegante línea de color verde conecta estas dos pantallas, favoreciendo su integración visual con el salpicadero.

Según los niveles de acabado, Nuevo Bigster ofrece tres tipos de consola central para las plazas delanteras: baja, intermedia o, por primera vez en un Dacia, una consola alta que incorpora un reposabrazos con compartimento refrigerado, un cargador por inducción y un amplio espacio de almacenamiento.

El diseño de los tejidos de los asientos ha sido especialmente cuidado, destacando, según los acabados, la sencillez y la comodidad (Bigster Essential y Expression), la resistencia y facilidad de limpieza (Extreme) o un confort superior (Journey).

Por último, la firma Dacia en Y subraya el vínculo entre el diseño interior y exterior de Nuevo Bigster:

• En el interior, la encontramos en los contornos de los aireadores, cuya superficie traza una Y (de color Marrón Cobre en el acabado Extreme), y en el revestimiento de los tiradores de las puertas. • En el exterior, Bigster recibe la firma luminosa en forma de Y en la parte delantera y en las luces traseras LED.

ESENCIAL Y DESENFADADO

Oferta única en el mercado, Nuevo Bigster incluye todo lo esencial para los clientes del segmento C-SUV a un precio Dacia, fiel al posicionamiento “Best value for money” de la marca.

UN ESPACIO interior excepcional para los pasajeros y el equipaje

Nuevo Bigster se beneficia de la plataforma CMF-B, que está en el centro de la estrategia industrial de Dacia y cuya flexibilidad permite ofrecer unas dimensiones interiores especialmente generosas. Las prestaciones han sido trabajadas para estar al nivel de exigencia de los clientes del segmento C-SUV: exigencia acústica (parabrisas acústico, acristalamiento más grueso, acústica del motor), acabados (nueva moqueta) o confort de los asientos (regulación lumbar del pasajero, respaldo del asiento trasero, etc.), climatización bi-zona delante y salidas de aire detrás.

Nuevo Bigster ofrece una de las mejores habitabilidades interiores del segmento C-SUV, satisfaciendo así una exigencia fundamental de los clientes de este segmento. Bigster tiene capacidad para recibir cómodamente a bordo a 5 personas y su equipaje.

Tanto en la parte delantera como en la trasera, Nuevo Bigster ofrece la distancia al techo generosa, lo que proporciona una agradable sensación de espacio. Los pasajeros traseros se benefician de una buena longitud para las piernas, una gran ventaja para la comodidad durante los viajes largos.

Cualidad imprescindible para los viajes en familia, Nuevo Bigster destaca con un buen volumen de maletero, hasta 667 litros VDA bajo la bandeja. En especial, la longitud y la altura del espacio de carga establecen nuevas referencias en el mercado de los C-SUV.

ECO SMART: MOTORIZACIONES CON DIFERENTES NIVELES DE HIBRIDACIÓN, MATERIALES SOSTENIBLES… UN NUEVO BIGSTER ACORDE CON SU ÉPOCA

Nuevo Bigster presenta nuevos motores Dacia, todos con diferentes niveles de hibridación y que por tanto se benefician de la etiqueta ECO, que ofrecen una buena eficiencia . Fiel a sus valores, Dacia aumenta en Bigster el uso de materiales sostenibles.

Nuevo Bigster HYBRID 155. Dacia Bigster es el primer modelo de Renault Group que se beneficia de la nueva motorización HYBRID 155.

Está compuesta por un motor gasolina de 4 cilindros y 107 CV, dos motores eléctricos (un motor de 50 CV y un arrancador/generador de alta tensión), una batería de 1,4 kWh (230 V) y una caja de cambios automática electrificada. Esta cuenta con 4 marchas dedicadas al bloque térmico, además de otras dos destinadas al eléctrico. Esta tecnología combinada es posible gracias a la ausencia de embrague.

La motorización HYBRID 155 completa la oferta HYBRID 140 que equipa Nuevo Duster y Jogger. Ofrece más potencia (+15 CV), más par (170 Nm solo para el motor de combustión, esto es, +20 Nm), una mayor capacidad de remolque. La eficiencia también mejora: el consumo y las emisiones se reducen un 6%, en particular gracias a una gestión optimizada del régimen motor.

La frenada regenerativa, combinada con la alta capacidad de recuperación de energía de la batería y la eficiencia de la caja de velocidades automática, ofrece hasta un 80% del tiempo de conducción en ciudad en modo totalmente eléctrico. Además, el arranque se realiza sistemáticamente en modo 100% eléctrico.

Nuevo Bigster TCe 140. Ofrecida por primera vez en la gama Dacia con este nivel de potencia, esta motorización deriva del TCe 130 disponible en Nuevo Duster. Este primer nivel de electrificación combina un motor de gasolina de 3 cilindros y 1.2 litros turboalimentado de nueva generación basado en el ciclo Miller (rendimiento optimizado y menos pérdidas por bombeo) con un sistema de hibridación ligera de 48 V y una caja de velocidades manual de 6 marchas.

El sistema de hibridación respalda al motor térmico durante las fases de arranque y aceleración, optimizando el placer de conducción y permitiendo reducir en torno a un 10% el consumo medio y las emisiones de CO2 respecto a un motor térmico de potencia equivalente. La frenada regenerativa permite recargar la batería de 48 V de forma totalmente imperceptible para el conductor.

Nuevo Bigster 140 ECO-G. Dacia, líder indiscutible en GLP en Europa, es el único constructor que ofrece bicarburación gasolina y GLP en todos sus modelos térmicos, bajo la nomenclatura ECO-G. En Bigster, Dacia innova ofreciendo por primera vez un motor que combina bicarburación e hibridación ligera de 48 V. Esta última asiste al motor de tres cilindros turboalimentado de 1.2 litros, ya funcione con gasolina o con GLP, durante las fases de arranque y aceleración, optimizando el placer de conducción y la eficiencia. la frenada regenerativa permite recargar la batería de 48 V también de forma totalmente imperceptible para el conductor.

Cuando funciona con GLP, Nuevo Bigster 140 ECO-G emite de media un 10% menos de CO2 que un motor de gasolina no híbrido equivalente. Ofrece hasta 1450 kilómetros de autonomía gracias a sus dos depósitos que contienen un total de 99 litros de carburante (50 litros de gasolina y 49 litros de GLP). Instalado debajo del piso del maletero, el depósito de GLP preserva el volumen de carga. El cambio de un carburante a otro es rápido e imperceptible gracias a un interruptor perfectamente integrado en el salpicadero.



Nuevo Bigster TCe 130 4x4. Nuevo Bigster está también diseñado para un uso off-road gracias a su transmisión integral combinada con una caja de cambios manual de 6 velocidades, al tiempo que optimiza la eficiencia con su hibridación ligera de 48 V, que asiste al motor de tres cilindros turboalimentado de 1.2 litros en las fases de arranque y aceleración, reduciendo así el consumo y las emisiones de CO2, y proporcionando un placer de conducción superior. La frenada regenerativa permite recargar la batería de 48 V de forma totalmente imperceptible para el conductor.

La frase del Campeón del mundo Niki Lauda: “Para tomar una decisión necesitas estar en un entorno perfecto. Debes estar motivado y rodeado de las personas adecuadas”.