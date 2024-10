Liderazgo incluyente y sostenible; Presentación del libro 'Tecnología y Economía Circular ODS' en Monterrey

Monterrey, Nuevo León, 15 de octubre 2024

Más trascendente que una sola empresa sustentable, incluyente y que influya en su entorno a través de las mejores prácticas, The C-Class es una red de empresas y líderes en busca de una economía circular a través del uso óptimo de la tecnología y el liderazgo incluyente y sostenible. Juntos inspiran a otros líderes a lograr un impacto multiplicador que transforme a la comunidad y al planeta.

Con ese objetivo 5 líderes desde Monterrey Nuevo León se inspiraron a transformar el liderazgo digital en un liderazgo con un impacto trascendente, en su libro de la colección:

Liderazgo Digital Incluyente ESG

Tecnología y Economía Circular ODS

Impacto Social, Económico y Ambiental

Los autores, miembros del Board de The C-Class y líderes incluyentes, expertos en tecnología:

Sandra López, Director de Sistemas en Afirme Seguros

Claudia Fragoso, Directora de Ecosistemas Digitales & Banca Abierta

Luz Muñoz, Gerente de Servicio y Expansión TI en CHRISTUS MUGUERZA

Teresa Villarreal, México IT Director

Elías Perry, CTO / CIO en Regional Banregio

Bajo la dirección editorial de Mirsha Sánchez Directora de Desarrollo y Estrategia en The C-Class y junto con sus coautoras invitadas:

Laura Parra, CIO / CISO en Global Cellnex Telecom

Diana Ibáñez, Directora General en neti

Estela Quesada, Directora de Responsabilidad Social Corporativa en multinacional y autora

Este martes 15 de octubre 2024, los autores, mentes brillantes con espíritu de cambio, compartieron contribuciones y anécdotas de su libro con la participación de 20 directores de diversas áreas y sectores del gremio empresarial de Monterrey.

Acogidos en el LABNL y presentados por la secretaria de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León representada por Martha Herrera, Secretaria de la Secretaría de Igualdad e Inclusión y Mauricio Canseco Subsecretario de Inversión Social y Alianzas Estratégicas

El libro tiene 7 capítulos que hablan del liderazgo consiente, de la tecnología al servicio de la humanidad y de los adultos mayores, de la equidad de oportunidades en el mundo de la tecnología para ambos géneros, de la inclusión financiera y Pymes. Y del impacto social y ambiental que todos estos elementos conjuntamente pueden generar.

Una suma de enriquecedoras perspectivas que inspiran e invitan a tomar acciones a favor del planeta, sus habitantes, las minorías y los sectores vulnerables de la sociedad. Dar es en realidad, recibir.

La reunión dio inicio con la bienvenida al foro por parte de Naike Hechem CEO de The C-Class quien compartió sus proyectos UNITY para la INCLUSIÓN y THE GREEN BOARD para la SOSTENIBILIDAD como una manera de hacer negocios digitales, incluyentes y sostenibles, con propósito.

Por lo que agradeció a los partners tecnológicos que apoyaron este proyecto desde su inicio para hacerlo realidad, como Baufest, Escala 24x7, neti y TecDigitalTi, quienes, en un entorno de colaboración y participación, estuvieron representados en los paneles por sus country managers.

Mencionó que ya están disponibles las listas en muchas plataformas de los líderes más influyentes, de los más poderosos, de los más ricos… Y que ahora, llego el momento de tener a los líderes más TRASCENDENTES: Una lista infinita de aquellos líderes que deciden dejar huella a través de la inclusión digital y el liderazgo sostenible.

Para conocer más acerca de The C-Class visitar: linkedin.com/company/thec-class/mycompany/?viewAsMember=true