Jan presenta su nuevo tema 'Awareness'

El músico y compositor Jan, con tan solo 17 años, ha estrenado su nuevo tema house 'Awareness' este viernes 18 de octubre en todas las plataformas Awareness, a ritmo de música electrónica, busca sumergir a los oyentes en lo más profundo de la conciencia. Con un ritmo que hace vibrar, Awareness demuestra que también la música electrónica es capaz de conectarte con algo mucho más profundo, como también sucede con la música clásica u otras disciplinas.

Un verano de 2024 para recordar

Jan empezó su gira de verano de 2024 muy pronto, allá por el 26 de mayo, cuando fue el DJ encargado de cerrar desde el podio el Gran Premio Monster Energy de Catalunya de Moto GP en Montmeló. Un evento que contó con 120.000 espectadores, que fue retransmitido en directo por más de 100 televisiones de todo el mundo y que se celebró tras la entrega de premios a los tres pilotos ganadores de MotoGP, la categoría reina del Mundial de Motociclismo.

Tras participar en un acto promocional en un velero en junio con AlphaTheta y Pioneer DJ, la marca de desarrollo de productos de música electrónica más importante del mundo con la que el artista colabora, Jan se estrenó en Pachá Barcelona, para después vivir un mes de julio absolutamente rompedor.

El joven músico actuó en el Festival Origen de Mallorca, con los conocidos Gordo y Hugel, a principios de julio, para después estrenarse en Amnesia Ibiza, la misma noche que actuaban también Sonny Fodera y Danny Howard.

En agosto llegó uno de los momentos cumbre con su actuación en el Wild Corner de Hi Ibiza, la misma noche que Fisher estaba en la Sala Principal.

Ya en septiembre, compartió evento con uno de los grandes referentes de la música electrónica, Carl Cox, en el Wake up de A Coruña.

El broche de oro lo puso en el Closing de Amnesia, una fiesta que reunió a los mejores DJ del momento en música electrónica, y de la que Jan formó parte el pasado viernes 11 de octubre.

¿Quién es Jan?

Jan Orozco Prat, conocido simplemente como Jan (Barcelona, ​​España; 3 de noviembre de 2006), es uno de los productores y compositores más prometedores del panorama musical internacional. Es hijo de Antonio Orozco, cantante y compositor español, y Susana Prat, empresaria. Jan empezó a involucrarse en el mundo de la música desde muy pequeño, y como él mismo reconoció, "lo que me inspiró a hacer música fue crecer al lado de mi padre, escuchar su música y estar en sus giras".

El 2023 fue el inicio de la carrera musical de Jan, mientras que el 2024 ha sido el de su confirmación dentro de la escena de música electrónica, con el lanzamiento de TEC, canción que va camino del millón de reproducciones en Spotify, y sus actuaciones en Pacha, Amnesia y Hi Ibiza, tres de los auditorios más icónicos de la música electrónica internacional.

Awareness en Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/1DUmkIzKce9J8EjlChVm3e?si=2e1710dc43ed48d1

Vídeos

Awareness