Caja Rural-Seguros RGA cierra una temporada récord con dieciocho victorias

El quinto puesto de Gorka Sorarrain en el Tour of Taihu Lake puso fin al exitoso 2024 de Caja Rural-Seguros RGA, una campaña marcada por los dieciocho triunfos logrados hasta por diez ciclistas distintos y los excelentes números que muestran el alto nivel que el bloque ha mantenido a lo largo del año.





Cifras que sitúan al equipo como el conjunto español con mayor número de victorias y la formación ProTeam nacional (3.915) que más puntos UCI ha recopilado durante todo este curso, con el añadido de que veintiuno de los veintidós corredores de la plantilla, todos menos el lesionado Josu Etxeberria, contribuyeron a elevar esa suma. Entre todos, Orluir Aular con cinco fue el hombre que más veces alzó los brazos esta campaña, estableciendo además un nuevo hito de victorias individuales (19) dentro de la estructura.

Ahí no acaban los récords, ya que Caja Rural-Seguros RGA ha sido capaz de alcanzar hasta 148 posiciones dentro del top 10 en las diferentes pruebas que han dado forma a un calendario tan competitivo como internacional, como demuestran los triunfos en las generales del Tour of Qinghai Lake, en China, a cargo de Jefferson Cepeda y la Volta ao Alentejo (Eduard Prades) y el Gran Premio Beiras (Orluis Aular), ambas en Portugal.

Todo ello con un grupo joven pero con la experiencia necesaria para no perder la cara a la competición en ningún compromiso, como muestran, por ejemplo, detalles como el triunfo por equipos en la prestigiosa Vuelta a Alemania, la victoria de Orluis Aular en el Trofeo Matteotti o el gran nivel de los debutantes, dentro de una plantilla en donde más de las mitad de sus corredores (13/21) se han formado en el filial élite y sub 23.

Triunfos de 2024:

1) J. López | Clássica Arrábida 2) T. Silva | 1et Volta ao Alentejo 3) D. Babor | 3et Volta ao Alentejo 4) E. Prades | 4et Volta ao Alentejo 5) I. Leitão | 4et Volta ao Alentejo 6) E. Prades | General Volta ao Alentejo 7) I. Leitão - 2et GP Beiras 8) I. Leitão | 1Aet Tour of Hellas 9) O. Aular | Campeón Venezuela CRI 10) M. Hailemichael | Cto. Etiopia CRI 11) D. González | 1et Torres Vedras 12) O. Aular | 2et Torres Vedras 13) J. Cepeda | General Tour of Qinghai Lake 14) O. Aular | General GP Torres Vedras 15) A. Balderstone - Classica Terres de L’Ebre 16) O. Aular | 1et Tour du Limousin 17) J. Cepeda | 3et Tour du Limousin 18) O. Aular - Trofeo Matteotti