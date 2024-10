Apertura franquicia Best House en Pozuelo de Alarcón

Best House anuncia la reapertura de su franquicia en Pozuelo de Alarcón, ahora bajo la gestión de nuevos franquiciados, quienes llegan con el entusiasmo y compromiso necesarios para ofrecer un servicio excepcional en la zona.

Esta reapertura ha sido posible gracias a la cesión de la franquicia por parte del anterior franquiciado, quien ejerció su derecho a recuperar el canon de entrada, además de haber disfrutado de los beneficios generados durante su tiempo de operación.

Con esta cesión, los nuevos franquiciados inician su proyecto empresarial respaldado por la marca Best House y con una cartera de propiedades consolidada y bien gestionada por el anterior franquiciado. Esto garantiza una transición fluida que beneficia tanto a los franquiciados salientes como a los entrantes, asegurando la continuidad de un servicio de alta calidad para los clientes.

La recuperación del canon de entrada por parte del franquiciado saliente refleja la solidez y rentabilidad del modelo de negocio de Best House. Este sistema no solo protege la inversión inicial, sino que también maximiza los beneficios obtenidos durante el periodo de la franquicia, lo que permite al franquiciado retirarse con la tranquilidad de haber realizado una inversión segura y exitosa.

Para los nuevos franquiciados, comenzar con una base sólida y un negocio en funcionamiento les permite centrarse en el crecimiento y la expansión desde el primer día, sin la necesidad de empezar desde cero. Todo esto es posible gracias al apoyo de la experiencia y el éxito acumulado por sus predecesores.

Best House mantiene su compromiso de ofrecer apoyo continuo a los franquiciados, proporcionando formación integral, estrategias de marketing efectivas y un sistema de gestión probado, diseñado para asegurar el éxito de los socios y la satisfacción de los clientes.

Como una de las principales redes inmobiliarias en España, Best House destaca por su profesionalismo, innovación y enfoque centrado en el cliente. Con más de tres décadas de experiencia en el sector, sigue liderando el mercado, ofreciendo oportunidades únicas a compradores, inversores y franquiciados.