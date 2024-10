Ayesa: cómo fomentar un empleo de calidad

Ayesa busca el liderazgo en los diferentes sectores de ingeniería y tecnología en los que participa a través de sus equipos profesionales. Son ámbitos avanzados de alta especialización, que requieren un servicio de máxima calidad.

El trabajo de calidad solo se obtiene mediante unas condiciones de empleo equivalentes. Esto es entendido y fomentado por Ayesa hacia sus empleados, a quienes ofrece condiciones profesionales orientadas a su bienestar en todos los sentidos.

Una muestra de que sus políticas en este ámbito funcionan es que su plantilla mantiene un crecimiento constante, actualmente con alrededor de 14.000 profesionales en activo repartidos en los 23 países en los que el grupo tiene presencia.

Estas políticas se basan tanto en unas condiciones de contrato óptimas para el crecimiento profesional, como también en un entorno de trabajo seguro y saludable, una formación continua que incentive la competitividad del empleado y unas bases de conciliación e igualdad entre todos los trabajadores.

Condiciones para un trabajo de calidad en Ayesa

Un profesional dedicado a su trabajo y comprometido con la empresa desarrolla un servicio de calidad. Para conseguir esta dedicación y compromiso, hace falta que las condiciones del trabajo mantengan también estas cualidades.

Debe ser un compromiso mutuo con el que también garantizar estabilidad al empleado. Por ese motivo en Ayesa el 94% de los contratos en activo son de naturaleza indefinida.

Además, tiene implantada una política retributiva con la que garantizar el establecimiento de unos rangos de compensación adecuados a las responsabilidades y la diversidad del talento.

Para aquellos profesionales interesados, también se puede aprovechar en Ayesa una política de retribución flexible, con la que es posible dedicar parte de ella a productos y servicios con ventajas económicas y/o fiscales en el momento de su adquisición.

Empleo seguro y saludable

El grupo también mantiene su compromiso con la responsabilidad de ofrecer un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Para ello, por un lado se asegura de cumplir todas las regulaciones y leyes que haya vigentes en materia de salud y seguridad. Un Servicio de Prevención Mancomunado, dirigido por técnicos superiores en PRL, se encarga de dar soporte en este sentido a todas las sociedades del grupo.

Por otro lado, también se trabaja en una mejora continua de los procesos y los sistemas de gestión, que permita a todas las empresas del grupo en sus diferentes actividades preservar la salud y seguridad de los trabajadores. Este esfuerzo se ha visto reconocido en la obtención del certificado ISO 45001.

A todo ello se suman análisis DAFO y técnicas de identificación de riesgos y oportunidades. Tras análisis internos, también se aplican acciones anuales enfocadas a la mejora de la eficiencia, la productividad y la competitividad.

Desde el punto de vista personal de los empleados de Ayesa, se ha creado el proyecto Bienestar 360, implementado desde el año 2022. Su orientación se basa en cuatro pilares básicos de mejoras:

Bienestar financiero.

Bienestar mental.

Bienestar social.

Bienestar físico.

Este proyecto está coordinado por los departamentos de Talento y Cultura Corporativa, Branding y Eventos y SPM.

Entre sus funciones, aporta la visión de las necesidades que detecta cada área y propone planes de acción con el fin de mejorarlas. Algunos de los ámbitos en los que se trabaja en este sentido son los siguientes:

Mejorar el clima laboral.

Retener el talento.

Reducir la rotación.

Ayudar a personas con desviaciones detectadas en análisis médicos de los trabajadores, como malos hábitos en la alimentación, sobrepeso, etc.

Mejorar resultados en las evaluaciones de riesgos psicosociales.

Ayesa también ha impulsado la creación de Comités de Seguridad y Salud para las sociedades de Ayesa Advanced Technologies y Ayesa Ingeniería y Arquitectura.

Por su parte, aquellas sociedades Certificadas en la Norma ISO 45001 por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, cuentan con un Comité de SGSST. Se reúnen trimestralmente para tratar temas relacionados con la seguridad y la salud según los puntos indicados en la Norma.

El resto de empresas del grupo sin Comité de Seguridad y Salud, que tampoco están Certificadas bajo la Norma ISO 45001, sí cuentan con planes de sensibilización específicos a la plantilla. En ellos se detalla todo lo relativo al derecho de consulta y participación y se resuelven dudas o sugerencias propuestas.

Uno de los objetivos básicos que persiguen estas políticas de seguridad y salud de Ayesa con respecto a sus empleados es minimizar los impactos de riesgo que pueden sufrir los profesionales en el desarrollo de su trabajo y, por descontado, preservar un entorno de calidad también en lo relativo a su bienestar físico y emocional.



Aumento de la competitividad con formación continua

Ayesa desarrolla trabajos en áreas profesionales muy avanzadas, como las siguientes:

Consultoría, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones.

ITO operaciones IT.

Procesos de negocio externalizados.

Plataformas cloud e IT híbrida

IA & Ciencia de datos.

CRM.

ERP.

Soluciones digitales.

Ciberseguridad.

Consultoría de construcción y PMO.

Diseño de ingeniería civil y arquitectura.

Ingeniería industrial.

Ingeniería 4.0.

La competitividad en estas áreas es muy alta, entre otros motivos porque son sectores profesionales que evolucionan muy rápido.

Los empleados que se dedican a trabajos en estos sectores son conscientes de la competitividad exigida para el desarrollo de sus funciones e, incluso, de manera personal buscan mantenerse al día en estos conocimientos. Su carrera profesional depende de ello.

Por estos motivos, Ayesa plantea como parte de un empleo de calidad la formación continua de todos sus empleados, mediante políticas muy diversas. Entre ellas, están los cursos de formación. En el año 2023 el grupo promovió el desarrollo de más de 3.000 cursos formativos internos.

El cómputo global alcanzó las 213.000 horas impartidas, aprovechadas por un 75% del total de profesionales de la plantilla, en sus respectivas áreas de trabajo. Además de cursos prácticos de formación para sus empleados, Ayesa también promueve modelos de formación orientados al desarrollo personal y profesional de los equipos de trabajo existentes. Uno de los más destacables es ‘Desarróllate’.

Se trata de un modelo de desempeño volcado a facilitar la evolución y el crecimiento de los profesionales para, entre otros objetivos, poder avanzar en su carrera.

De estilo similar es el programa de desarrollo ‘Talento’, que en este caso se vuelca en incentivar el crecimiento del talento dentro del grupo.

Un empleo de calidad en Ayesa basado en la igualdad

El bienestar en el trabajo es sinónimo de empleo de calidad, pero debe ser un sentimiento compartido entre todos los profesionales y de forma recíproca, es decir, sentir que se trabaja en condiciones de igualdad de oportunidades.

En este sentido Ayesa mantiene una cultura de inclusión, diversidad e igualdad de oportunidades que parte de sus estrategias de captación de talento hasta su gestión y retención.

Esta cultura de trabajo se apoya en diversas políticas y prácticas, que ayudan a preservar la igualdad de oportunidades entre todos los empleados, sin importar su género, raza, orientación sexual, creencias políticas o religiosas.

Se aplica desde los mismos procesos de contratación hasta las oportunidades de promoción, que se otorgan de forma justa e imparcial.

De hecho, la promoción interna y el desarrollo de carreras profesionales en Ayesa están especificadas en las normas de conducta que hay plasmadas en el Código Ético del Grupo, concretamente en su apartado relativo al Desarrollo del Personal.

Aquí se indica de forma explícita que todos estos procesos se llevarán a cabo con medios igualitarios, que permitan destacar mérito, competencia, habilidades técnicas, experiencia y potencial de cada empleado, sin tener en cuenta otros aspectos personales.

Con el fin de valorar el trabajo realizado y para ayudar a los trabajadores en su crecimiento profesional, también se lleva a cabo una evaluación anual de desempeño.

La empresa también se apoya en la Fundación Ayesa para la promoción de medidas de inclusión laboral de todos los colectivos. Por ejemplo, mediante los premios Emprendis, con acciones de transformación digital en entidades o colaborando con distintas asociaciones.

Además, Ayesa ha desarrollado e implementado un Protocolo para la Prevención y Tratamiento del Acoso Sexual y por Razón de Sexo. Es de obligado cumplimiento para todos los empleados y está enfocado a crear, mantener y proteger un entorno laboral en el que siempre exista respeto a la dignidad y la libertad de todas las personas.