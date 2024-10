Peli Products rompe las reglas del juego con sus Maletas Air

Peli Products, el líder en fabricación de maletas protectoras de alto rendimiento, impulsa su exitosa línea: Maletas Air, lanzada al mercado en 2016. Esta gama destaca no solo por mantener las características de resistencia, durabilidad y materiales de primera calidad de sus maletines clásicos, sino también por ser un 40% más ligera. Este avance ayuda a aliviar la carga de los profesionales especializados en todo el mundo. Con esta innovadora versión, la compañía busca cambiar las reglas del juego Peli Products se dedica principalmente al diseño y fabricación de maletas protectoras de alto rendimiento, y con el lanzamiento de la gama Air está logrando generar una fuerte disrupción en el sector. Este enfoque se ha intensificado desde que James ‘JC’ Curleigh asumió el cargo de director ejecutivo, hace exactamente un año. Además, la firma no se limita a maletas, sino que también ofrece soluciones de embalaje con control de temperatura y sistemas portátiles de iluminación avanzada.

Dentro de la gama Air, que incluye distintos modelos y tipos de maletas ligeras y resistentes, destacan los modelos Peli Air 1535 o las versiones TRVL (travel). En cuanto a la primera, está pensada para brindar protección a una amplia variedad de equipos, en especial, aquellos que tienen un coste muy elevado, como puede ser el caso de los fotográficos. Además, su tamaño, adecuado para ser utilizado como equipaje de mano, ofrece la posibilidad de viajar con ella sin problema.

Por su parte, los modelos TRVL, al que pertenecen por ejemplo las maletas Peli Air 1535TRVL o la 1615TRVL (más grande), están diseñadas para personas que viajan, de tal manera que todo su interior está pensado para maximizar los espacios dando cabida a los materiales. Así, incluyen compartimentos con cremallera, bolsillos de malla, cubos de embalaje y un candado TSA. Esas características las convierten en maletas con una gran versatilidad, que son aptas para cualquier profesional que viaje independientemente de cuál sea su equipo.

Por su parte, los modelos más recientes, como el 1506, 1556, 1606 y 1626, presentan proporciones similares a las de las bolsas deportivas, lo que facilita el almacenamiento de equipos más largos. Estas maletas son más profundas, lo que permite disponer de más espacio para un doble conjunto de capas, optimizando la disposición de los equipos o permitiendo llevar más herramientas en su interior.

Las proporciones de estas maletas ofrecen espacio suficiente para almacenar equipos frágiles y valiosos, como cámaras de cine o equipos tácticos. Los operadores de cámara podrán guardar sus dispositivos en posición vertical, aprovechando mejor el espacio disponible. Con las incorporaciones que ha ido haciendo, la gama Air cuenta ahora con un total de 18 tamaños. Esa variedad de tamaños hace que la gama Peli Air también destaque porque logra cubrir los huecos en cuanto a tamaños que no cubren otras gamas de maletas de la firma, de tal forma que complementa la línea de productos y ayuda a sus clientes a encontrar la opción que más se adecua a sus necesidades.

Gama Air, una historia de éxito

Asimismo, las Maletas Air destacan principalmente por su ligereza, una característica que logran gracias tanto a su diseño innovador como a los materiales elegidos. Así, por ejemplo, su interior de espuma permite adaptarla a cualquier producto sin necesidad de aumentar el peso de los maletines. También ayuda su profundidad, lo que permite utilizarlas para más equipos diferentes.

Finalmente, los materiales de primera calidad, seña de identidad de los productos de Peli, también marcan la diferencia. Todas las maletas incluyen un anillo de sellado estanco, son prácticamente indestructibles y resistentes al polvo. Además, están equipadas con protectores de pasador con cierre de acero inoxidable, asas ergonómicas recubiertas de goma y un sistema de cierre de doble recorrido con resistencia comprobada.