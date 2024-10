Los jóvenes buscan empresas que impulsen su crecimiento personal y profesional y las compañías priorizan la resolución de problemas y el trabajo en equipo, según The Adecco Group

The Adecco Group, el mayor grupo de talento comprometido con las personas, puso en marcha hace un año la iniciativa 'Trabajando en ti', que ofrece becas y primeros empleos para impulsar la incorporación al mundo laboral de los más jóvenes. Desde su inicio, el proyecto, respaldado por más de 25 empresas colaboradoras de primer nivel y más de 50 universidades y centros de formación, ha acumulado un total de 446.ooo visitas y ha atendido a más de 11.300 candidatos La situación laboral de los jóvenes en la actualidad presenta grandes desafíos debido a una alta competitividad y a la necesidad de adaptarse a un entorno en constante evolución. Además, las expectativas de los jóvenes han cambiado y priorizan otros aspectos además de la estabilidad económica, como un equilibrio entre su vida personal y profesional y un aumento de su tiempo libre. En este sentido, ¿coinciden las expectativas de las empresas con las de los jóvenes?

Según un estudio realizado recientemente por The Adecco Group, el mayor grupo de talento comprometido con las personas, junto con la Universidad de Navarra, los jóvenes buscan compañías que impulsen su crecimiento personal y profesional, y las empresas priorizan aspectos como la resolución de problemas y el trabajo en equipo a la hora de valorar aptitudes de la Generación Z en los procesos de selección.

Consciente de esta situación y de la necesidad de construir puentes entre las empresas y los jóvenes, Grupo Adecco puso en marcha hace un año 'Trabajando en ti', un proyecto destinado a impulsar la incorporación al mundo laboral de los más jóvenes a través de una plataforma online con contenido informativo y formativo y que ofrece oportunidades laborales: desde becas hasta incorporaciones en diferentes empresas. Desde su inicio, el proyecto, respaldado por más de 25 empresas colaboradoras de primer nivel y más de 50 universidades y centros de formación, ha acumulado un total 446.000 visitas y ha atendido a más de 11.3000 candidatos.

En palabras de Luca Barca, director de marketing y digital sales de The Adecco Group: "Nuestro compromiso es facilitar un diálogo que permita a ambas partes entenderse mejor. Los jóvenes traen consigo una gran cantidad de talento, creatividad y adaptabilidad, cualidades que son imprescindibles en el entorno laboral actual. Sin embargo, también necesitan un marco que les permita desarrollarse y prosperar. Por su parte, las empresas deben ser conscientes de las expectativas de los jóvenes en cuanto a la flexibilidad laboral, el equilibrio entre la vida personal y profesional, y las oportunidades de crecimiento. Al mismo tiempo, es crucial que los jóvenes estén abiertos a adquirir las habilidades que el mercado requiere y a entender la realidad del entorno laboral".

Por todo ello, Grupo Adecco continúa trabajando para impulsar la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral y establecer conexiones entre lo que necesitan las empresas y lo que demandan los jóvenes. Con este enfoque, desde 'Trabajando en ti' se van a llevar a cabo una serie de talleres en diferentes universidades de todo el país que van a abarcar muchas de las necesidades indicadas por los jóvenes en esta encuesta: comunicación asertiva y otras habilidades comunicativas; liderazgo en el entorno laboral; autogestión; y creatividad. Toda la información estará disponible en www.trabajandoenti.com

Propósito personal y valores corporativos

A la hora de buscar un empleo, más de 2 de cada 3 jóvenes españoles (67,47%) muestran interés en la búsqueda. Preguntados por sus principales prioridades, la mayoría (53,73%) señala que lo que les interesa es que la empresa impulse su crecimiento humano y profesional. Por el contrario, A cerca de 1 de cada 3 jóvenes (32,53%) le es indiferente como funciona la empresa, ya que, a su juicio, lo importante es conseguir un empleo (22,40%).

Por otra parte, a un 13,73% le parece imprescindible que los valores de la empresa coincidan con los suyos, aunque un 10,13% de los jóvenes señala que no se cree los valores que las organizaciones publican en sus webs.

En cualquier caso, el 46% de los jóvenes afirma que, aunque es importante, el trabajo "no lo es todo", ya que su prioridad son sus hobbies y su vida personal (46,13%). En menor medida, el 31,87% indica que lo que buscan de un empleo es desarrollo personal, y el 22,00% señala que sobre todo un empleo es un medio de subsistencia, ya que lo importante es el sueldo. Estos datos demuestran que las prioridades de los jóvenes están cambiando hacia la conciliación y la necesidad de contar con tiempo libre.

En cuanto a los aspectos más importantes para las empresas a la hora de contratar, se otorga, de media, un mayor peso a la capacidad de resolución de problemas (11,65); seguido de cerca por el trabajo en equipo (11,38); y las hard skills (10,80). Por otra parte, el 60% de las compañías encuestadas asegura preguntar por el proyecto de vida de los candidatos, aunque, a la hora de contratar, es el aspecto que menos se tiene en cuenta.

En este contexto, es importante que las empresas reconozcan el impacto del proyecto de vida en la motivación y el desempeño del trabajador para ser capaces de ofrecer más de lo que el joven les pide inicialmente (dinero, seguridad, equilibrio trabajo-hobbies): ampliar el horizonte y fomentar programas para la definición y vivencia del propósito personal.

En relación con lo comentado anteriormente, cerca del 90% de la población joven española investiga sobre el propósito corporativo de una empresa (89,07%), y a más de 1 de cada 2 jóvenes cree que le puede brindar algún beneficio (53,47%). De esta forma, el 36% piensa que le puede servir para saber si le interesa trabajar ahí o no (36,13%); mientras que al 26% le da una idea de en qué podrían contribuir (26,13%); y al 19% le lleva a profundizar en el sentido de su proyecto personal (19,60%).

Por su parte, el 46,53% no cree que le brinde un beneficio, ya sea porque no se fijan en él (21,60%); porque no se lo creen (19,33%); o porque o dudan que se pueda armonizar cualquier propósito corporativo con su proyecto de vida (5,60%).

Soft skills en los jóvenes

Según las empresas encuestadas, las principales virtudes de la Generación Z son la mentalidad tecnológica (37,40%) y la capacidad de trabajar en remoto (31,76%); seguidas del rápido aprendizaje (25,85%); la creatividad (22,18%); la curiosidad (20,60%); y la innovación (20,21%). Por el contrario, las empresas consideran que la Generación Z no destaca en la aceptación de las críticas (8,14%); la capacidad para trabajar bajo presión (8,53%); la ética laboral (9,06%); o el pensamiento estratégico (9,97%).

En cuanto a las áreas de desarrollo laboral de la Generación Z, las empresas indican que los jóvenes deberían enfocarse en las denominadas soft skills, especialmente, en la resolución de problemas; el trabajo en equipo (33,60%); la gestión del tiempo (31,23%); y el pensamiento crítico (30,97%). De hecho, apenas un 17,32% de los encuestados piensa que los jóvenes deberían centrar su desarrollo profesional en las high skills.

Por su parte, preguntados por sus cualidades en el ámbito laboral, los jóvenes españoles se consideran empáticos (55,73%), obteniendo así una puntuación media en esta competencia de 7,41 sobre 10. A muy poca distancia, el 53% de los encuestados indica que la competencia que más dominan es la adaptabilidad (53,33%), seguido del trabajo en equipo (48,93%), el pensamiento crítico (43,20%) y la resiliencia (40,93%).

En palabras de Luca Barca: "Además de trabajar en sus soft skills, es fundamental que los jóvenes también impulsen su desarrollo personal. Tener un propósito claro ayuda a fortalecer cualidades como el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo en equipo, que son clave para una buena ética laboral. Este enfoque no solo enriquecerá la vida del trabajador, sino que también beneficia a las empresas, ya que contar con personas motivadas y alineadas con sus valores se traduce en un mejor desempeño, más lealtad y un entorno laboral más positivo para todos".