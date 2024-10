Comic Stores y Freak Point, las únicas franquicias del sector con compromiso social con Cruz Roja y Asociación Autismo Sur

La franquicia más rentable y divertida del mundo geek busca nuevos franquiciados para cubrir unas zonas concretas Comic Stores se ha consolidado este 2024 como la franquicia líder del sector, ofreciendo una oportunidad de negocio única, divertida y rentable.

Con su nuevo formato Freak Point, ideal para negocios que ya están funcionando, puedes añadir cómics, merchandising y juegos sin complicaciones.

Una oferta que lo tiene todo

Lo que distingue a Comic Stores de otras marcas competidoras es su oferta integral. Mientras otras tiendas se centran exclusivamente en el retail de productos como figuras de coleccionista o cómics, Comic Stores abarca una gama mucho más amplia. Aquí no solo encontrarás las últimas novedades en cómics y mangas, sino también un mundo de merchandising temático, desde camisetas hasta artículos de decoración. A esto se suman los populares juegos de mesa y cartas coleccionables, lo que garantiza que siempre haya algo para todos los gustos.

Freak Point: Una propuesta flexible y llena de posibilidades

Después de observar la demanda creciente de negocios que buscan integrar productos del universo geek, la central franquiciadora diseñó el formato Freak Point, una solución flexible y versátil. Esta propuesta está pensada tanto para aquellos negocios ya en marcha que quieran diversificar su oferta, como para nuevos emprendedores que deseen lanzarse al mundo de los cómics, merchandising y juegos de mesa. Con Freak Point, los negocios pueden incorporar una nueva línea de productos sin necesidad de empezar desde cero, expandiendo su oferta y atrayendo a un público apasionado.

Una franquicia con corazón: compromiso social con Cruz Roja y Asociación Autismo Sur

Comic Stores no solo es una opción comercial atractiva, sino que también se ha consolidado como una empresa socialmente responsable. En colaboración con Cruz Roja, y más recientemente con la Asociación Autismo Sur, la marca refuerza su compromiso con la comunidad.

Junto a Autismo Sur, Comic Stores codirige una de sus tiendas Freak Point en Málaga, en la que trabajan personas con autismo, promoviendo su inserción laboral y ofreciendo un espacio inclusivo y lleno de oportunidades. Esta colaboración refuerza la imagen solidaria y humana de la marca, conectándola con valores que también fidelizan a los clientes.

Convenios exclusivos con marcas líderes del sector

Otra gran ventaja de unirse a la familia Comic Stores es su acceso a convenios exclusivos con las marcas más reconocidas del sector. Esto no solo asegura una oferta de productos de alta calidad y en tendencia, sino también promociones y colaboraciones que atraen a los clientes más exigentes y a los coleccionistas más apasionados. Ser franquiciado de Comic Stores es sinónimo de estar a la vanguardia.

Unirse al equipo Comic Stores y marcar la diferencia

Comic Stores no deja de ser un negocio con alta demanda, seguridad y facturación. Su oferta de producto, distribución física y online, y acuerdos con los proveedores exclusivos conocidos a nivel mundial hacen de Comic Store una oportunidad de emprendimiento y diversificación clara.

"Si estás buscando una oportunidad de negocio rentable, divertida y con un toque social, Comic Stores es para ti. Ya sea que tengas un negocio en marcha o quieras emprender desde cero, esta franquicia ofrece el soporte, la variedad y el prestigio necesario para triunfar. ¿Listo para unirte?".