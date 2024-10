Repara tu Deuda Abogados cancela 16.764 € en Granada (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

La inestabilidad laboral del concursado le ha llevado a no poder hacer frente a sus deudas Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 16.764 euros a un hombre en Granada (Andalucía).

Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: “su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de varios préstamos para el alquiler, el mobiliario y el menaje de una vivienda. Inicialmente podía ir abonando sin demasiada dificultad los préstamos solicitados, pero en los últimos años ha sufrido una gran inestabilidad laboral que le ha ocasionado que únicamente pueda sufragar sus gastos más básicos".

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el exonerado puede empezar una nueva vida sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Granada (Andalucía) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda libre de todas sus deudas.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como despacho especializado en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. En todo este tiempo ha logrado superar la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Se prevé el crecimiento de esta cifra al haber muchos casos que se están tramitando en estos momentos y también a las llamadas diarias que se reciben por parte de interesados en acogerse.

El despacho de abogados cuenta en su haber con más de 27.000 particulares y autónomos que son representados por los expertos de Repara tu Deuda, pioneros en esta legislación. Así las cosas, hay que señalar que algunos de ellos han acudido animados por el testimonio de otros que han conseguido la cancelación de sus deudas y que han comprobado sus beneficios en primera persona.

El perfil de quienes se acogen es muy variado: pequeños empresarios que fundaron un negocio o que realizaron en él inversiones que no fueron positivas, personas con problemas laborales o de salud (propios o ajenos), particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, divorciados que han comprobado el aumento de gastos de su nueva situación, etc.

