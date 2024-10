La Senda de las Cantinas, un proyecto de emprendimiento y desarrollo rural en el Bierzo

El pasado 30 de enero, las autoridades del Consejo Comarcal del Bierzo presentaron el proyecto La Senda de las Cantinas para estimular el emprendimiento en el entorno rural. Entre sus objetivos fundamentales está la reactivación de las cantinas y tabernas rurales y la promoción de las existentes como motor de desarrollo y reactivación económica y social. Esta iniciativa cuenta con una subvención de 60.000 euros provenientes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Además, La Senda de las Cantinas tiene el apoyo de la Junta de Castilla y León como entidad financiadora “Fondo de Cohesión Territorial”.

Un minucioso trabajo documentado Entre las acciones a desarrollar, se encuentra la realización de un estudio in situ de las tabernas bercianas que existen y las que, aun sin estar en activo, han supuesto un punto de encuentro y desarrollo social importante en un determinado núcleo rural. Con la información recolectada se elaborará una app con un mapa interactivo de estos lugares y un itinerario gastroturístico. El cronograma de actividades vinculadas a la ejecución del proyecto La Senda de las Cantinas abarca todo el 2024. Durante los primeros meses el Consejo Comarcal ha contactado con los ayuntamientos de municipios con poblaciones inferiores a 7.500 habitantes. La primera tarea fue localizar los establecimientos y sus responsables para realizarles una entrevista. En los meses más recientes todo el equipo de trabajo se ha concentrado en organizar y jerarquizar la información relevante que se ha ido recogiendo. El objetivo es tener todos los datos actualizados para volcarlos en el mapa interactivo y en la ruta gastroturística de La Senda de las Cantinas.

Un proyecto con futuro Con La Senda de las Cantinas el Consejo Comarcal del Bierzo se ha fijado varios objetivos. El primero es la reactivación económica de las zonas rurales, fomentando el emprendimiento y el empleo, para combatir el problema de la despoblación.

La Senda de las Cantinas ha desarrollado una imagen única y diferenciada, reflejo de sus objetivos y su personalidad. Esta nueva marca ayudará a transmitir y difundir el proyecto dentro y fuera de la comarca del Bierzo.

Los miembros del Consejo Comarcal ya tienen experiencia asesorando este tipo de negocios en lugares como Burbia, Guímara y Otero de Naraguantes. Con este know how impulsarán la creación de nuevos establecimientos en diferentes zonas rurales de la comarca berciana.