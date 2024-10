Claudia Gozalbes, ganadora de la IX edición del “Ruinart Sommelier Challenge 2024”

Más comprometido que nunca con la transmisión de conocimientos y el apoyo a los profesionales de la sommellerie, Ruinart organiza - por noveno año en España - Ruinart Sommelier Challenge. El certamen, iniciado en 2010 en Estados Unidos y actualmente presente en 9 países, tiene como objetivo reunir a los mejores sumilleres del país y apoyar su formación.





La XI edición, se ha llevado a cabo el 14 de octubre, en el Hotel Mandarín Oriental Ritz, ubicado en Madrid.



El certamen se ha dividido en dos partes. La jornada ha empezado con un concurso de cata donde los 40 candidatos han catado 4 vinos internacionales a ciegas. La evaluación de los candidatos se ha basado en la identificación y descripción de los vinos, sugerencias de maridaje y perfectas condiciones de servicio.

Tras el desafío, se ha realizado una clase magistral para presentar las características físicas de la efervescencia, Florence Boubée Legrand, enóloga de Ruinart, ha sido la encargada de dirigir esta jornada titulada “Phys behind the fizz”, con cuestiones como la procedencia de la efervescencia visible o la influencia en la percepción de los aromas. Esta clase magistral ha incluido también una degustación de Ruinart Blanc de Blancs, con el objetivo de demostrar la eficacia del nuevo Coravin Sparkling, desarrollado en colaboración con Moët Hennessy.

Con el apoyo del trabajo de Gérard Liger Belair - autor y profesor de física química en la Universidad de Reims Champagne - Ardenne -, el equipo de enólogos de Ruinart se han centrado en la vida y los fundamentos de la burbuja del champagne. Una oportunidad perfecta para que los sumilleres comprendan cómo preservarla y realzarla en un vino de champagne.

La ganadora de este año ha sido Claudia Gozalbes - Head Sommelier en Four Seasons Madrid -, ya fue la tercera finalista de Ruinart Sommelier Challenge 2023.

La segunda clasificada ha sido Giorgia Scaramella – Directora & Head Sommelier Aromata - Andreu Genestra* -, y la tercera clasificada ha sido Laura Rodríguez - Head Sommelier y CoPropietaria de Tiempos Líquidos Wine room -.

Cabe destacar que esta es la primera edición en la que el pódium está coronado por tres mujeres. El jurado ha estado formado por la enóloga de la Maison Ruinart, Florence Boubée-Legrand, Diego Tornel - ganador de la última edición del certamen -, Mª Luisa Martín - Sumiller & Formadora de Sumilleres especializada en Champagne – y Luis Carracedo - Head Sumiller Grupo Paraguas-.

Uno de los objetivos claves de Ruinart, además de crear conexiones con una comunidad clave para el sector, es su compromiso total y constante con el aprendizaje cualitativo de los sumilleres: los ganadores de cada edición nacional participarán en una formación única de cuatro días en la Maison Ruinart para descubrir la región de Champagne.