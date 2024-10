La revolución silenciosa en el fútbol

Recientes estudios sobre impactos en el fútbol han encendido todas las alarmas. Los jugadores que rematan de cabeza sufren desde dolores de cabeza, problemas para dormir o problemas de concentración hasta trastornos neurodegenerativos. "Lo que antes considerábamos parte natural del juego, hoy sabemos que puede tener consecuencias para el desarrollo cognitivo de los jugadores", advierte Carlos Pelayo, CEO y fundador de Proteckthor, una startup española que está revolucionando la seguridad en el fútbol base.

Los casos de estrellas como Raphael Varane y Alan Shearer, quienes han alzado la voz sobre los efectos de los impactos repetitivos en la cabeza, han puesto el foco en una problemática que afecta especialmente a los más jóvenes. “En el Manchester United recomendaron no hacer más de 10 cabezazos por entrenamiento, mi hijo de 7 años juega al fútbol y le aconsejo que no dé cabezazos”, aseguraba Raphaël Varane para L'Equipe. Pero no solo se ha convertido en una demanda de futbolistas, los especialistas también coinciden. "Países como Reino Unido prohíben a los niños menores de 14 años no entrenar el remate de cabeza, precisamente porque es un cerebro en desarrollo" comenta Jesús Porta, Presidente de la Sociedad Española de Neurología en una entrevista para Radio MARCA.

La solución made in Spain que está cambiando el juego Frente a esta problemática, una innovación española está captando la atención internacional. Proteckthor ha desarrollado una cinta protectora que reduce los impactos en la cabeza hasta en un 93%, manteniendo el 99% la potencia de remate. "Es como las espinilleras, antes eran opcionales y hoy son obligatorias. La protección de cabeza seguirá el mismo camino", asegura Carlos Pelayo.

La tecnología, avalada por el Laboratorio del Impacto de la Universidad de Zaragoza, y ganadora de varios premios, ya está siendo adoptada por clubes de primer nivel y escuelas de fútbol base en toda España. Además, el uso de esta cinta se encuentra avalado por las reglas del juego de la IFAB y el reglamento de la FIFA.

Protección y rendimiento: El nuevo paradigma del fútbol Un aspecto frecuentemente pasado por alto en el desarrollo de jóvenes talentos ha sido cómo la protección cerebral puede potenciar el rendimiento deportivo. En este sentido, los estudios más recientes demuestran no solo que los remates consecutivos tienen efecto negativo en la salud de los jugadores sino también en su rendimiento, afectando principalmente a su concentración y agilidad física y mental.

Por eso desde Proteckthor, Rodrigo Cañete, Director de Marketing destaca que "No se trata solo de vender un producto, se trata de cambiar la cultura del fútbol. Queremos que los jugadores, desde las categorías infantiles hasta los profesionales, entiendan que protegerse no es un signo de debilidad, sino de inteligencia".