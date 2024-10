BePlayer acompaña a las futbolistas a mejorar fuera del campo con tests genéticos para deportistas

Después de una época complicada y de verse muy afectada por las lesiones, Rosa Márquez decidió dar un paso adelante en su carrera como futbolista y en su cuidado físico. A través de un análisis exhaustivo en la Clínica CRES, ha conseguido una regularidad que parecía imposible y, sobre todo, la tranquilidad de saber que está sana y de vuelta.

Una herramienta que optimiza el rendimiento deportivo y previene lesiones Las temporadas 2021/22 y 2022/23 fueron muy duras para Rosa Márquez. La jugadora y capitana del Real Betis sufrió una racha de lesiones terrorífica que le impidió rendir a su nivel y ayudar a su equipo sobre el campo. En este sentido, una lesión de rodilla y otra ósea hicieron que solo pudiese disputar 19 partidos oficiales entre las 2 temporadas. La temporada 2021/22 fue especialmente dura, ya que debido a la lesión de rodilla, se perdió cerca de 9 meses de competición y pudo participar solo en 2 partidos de dicha campaña. Un año después, un pelotazo inoportuno en el radio de su mano derecha le volvió a detener durante más de medio año.

Esta situación dificil y lo arduo de las recuperaciones llevaron a Márquez a replantearse varias cosas, entre ellas, buscar una solución. Fue entonces cuando la Clínica CRES apareció para ayudarla. Los doctores especialistas en medicina regenerativa, nutrigenética y tests genéticos del establecimiento comenzaron a trabajar con Rosa para dar un paso adelante en su salud y empezar a encontrar el camino para recuperar su mejor versión.

Los resultados positivos de los estudios ayudaron a la centrocampista del Real Betis a seguir unas pautas vitales para tener una continuidad extra y poder disfrutar nuevamente del fútbol. Desde entonces, la futbolista no ha vuelto a sufrir lesiones. De hecho, la temporada pasada, participó en 27 de los 30 partidos de Liga F, perdiéndose 1 por descanso y 2 por sanción. Esta fue su campaña más goleadora, con 3 tantos en la liga y uno más en la Copa de la Reina, y hasta volvió a ser convocada con la Selección Española.

Tal ha sido el resultado y la alegría de Rosa Márquez de sentirse tan sana que, al terminar el análisis y el tratamiento, se animó a compartir sus sensaciones en redes sociales: "La prevención de las lesiones es un aspecto fundamental en la vida de una futbolista. Estar sana nos ayuda, además de a dar un buen nivel, a sentirnos mejor psicológicamente. Tener estos parámetros controlados me ayuda a trabajar mejor. En esta época he aprendido a entender mucho mejor mi cuerpo y ahora sé lo que necesito".

Apoyo integral para el éxito de las deportistas Al igual que Rosa Márquez, muchas futbolistas se benefician del apoyo especializado que proporciona BePlayer. Esta firma no solo ayuda a las atletas a realizar el test genético realizado en la clínica CRES, sino que ofrece una asistencia global para impulsar su carrera profesional.

En este aspecto, sus servicios incluyen la elaboración de un esquema nutricional personalizado, así como un plan de entrenamiento adaptado a sus objetivos. Esto se complementa con su trabajo de representación, marketing y gestión de eventos, con los cuales buscan potenciar la marca personal de las mujeres futbolistas.

De este modo, BePlayer apoya a sus jugadoras en el camino del deporte profesional, ayudándolas a mejorar tanto dentro como fuera del campo.