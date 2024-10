La I Jornada Iberoamericana de atención farmacéutica en síntomas menores aborda este viernes en San Sebastián la situación y retos locales e internacionales de este servicio

Congregará a más de 200 profesionales y se tratarán aspectos novedosos en la atención de los problemas de salud que no son graves, ni requieren de diagnóstico médico y pueden ser atendidos en la farmacia comunitaria La jornada, que será seguida online por farmacéuticos colegiados en Gipuzkoa y socios SOCFIC, permitirá conocer las innovaciones y avances que se están produciendo en este campo en países como Escocia, Francia o Australia; así como en España, Portugal y en el resto de países iberoamericanos.

"El encuentro supone iniciar el camino de este servicio a nivel internacional", explica Miguel Ángel Gastelurutia, presidente del COFG, quien subraya el atractivo científico-profesional del evento.

La Sociedad Científico Profesional de Farmacia Iberoamericana (SOCFIC) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) organizan este viernes, 18 de octubre, en San Sebastián, la I Jornada Iberoamericana SOCFIC de Atención Farmacéutica en Síntomas Menores. El encuentro se desarrollará, en modalidad presencial y online, de 9:30 a 18:00 horas en el Aquarium donostiarra (*Se adjunta programa).

Por su prevalencia, los síntomas menores son problemas de salud que suponen una carga de trabajo y unos costes añadidos importantes para los sistemas de salud de todo el mundo, a la vez que generan incomodidades y molestias a la ciudadanía. Se trata de problemas como afecciones cutáneas (ej. acné), ciertas alergias, problemas gastrointestinales leves, etc. La Atención Farmacéutica en síntomas menores es el servicio profesional que brindan los farmacéuticos a pacientes para el manejo de estas afecciones de salud que no son graves.

Esta asistencia incluye: entrevista con el paciente, evaluación de los síntomas y las incidencias si las hubiese, actuación y/o intervención del farmacéutico mediante medidas no farmacológicas o medicamentos que no requieren prescripción médica y, por último, seguimiento de la evolución del paciente para asegurar la efectividad del tratamiento y la ausencia de efectos adversos.

"Si en lugar de acudir a los centros de salud, se solucionan en la farmacia estos problemas de salud con la accesibilidad que tiene y sin necesidad de pedir hora, creo que las ventajas para la ciudadanía son evidentes. Además, dado que las y los farmacéuticos son unos profesionales formados y cualificados, se garantiza la seguridad y que cuando un paciente debe derivarse a su médico, se deriva, siempre trabajando con protocolos adecuados. Los beneficios de este servicio son obvios: se gana en rapidez, eficiencia, comodidad y satisfacción con el servicio y, siempre, garantizando la seguridad del paciente", subraya el presidente del COFG, Miguel Ángel Gastelurrutia.

La celebración de la I Jornada Iberoamericana de Atención Farmacéutica (AF) en síntomas menores en Donostia, supone iniciar el camino hacia el desarrollo de este servicio. "A ello se suma el atractivo científico profesional de la cita, ya que se van a abordar aspectos muy novedosos a nivel internacional, en el mundo de la AF", agrega Gastelurrutia.

Los profesionales que asistan a la Jornada van a conocer de primera mano las innovaciones y avances que se están produciendo en países como Escocia, Francia o Australia; así como, en España, Portugal y en el resto de Iberoamerica. Van a poder analizar y estudiar casos clínicos concretos y participar en debates sobre el presente y el futuro de este servicio.

"Analizar la situación de países en los que se han producido avances significativos como, por ejemplo, aquellos en los que ya están tratando infecciones urinarias recurrentes en la mujer - utilizando protocolos consensuados con los médicos-, nos permitirá evaluar los problemas y las ventajas que este tipo de actuaciones conlleva", señala el presidente del COFG.

Por su parte, el presidente de SOCFIC, Jesús Carlos Gómez Martínez, subraya que la jornada del viernes contribuirá a la creación de protocolos comunes y consensuados de actuación, "esenciales para mejorar la resolución de problemas de salud en la farmacia comunitaria". En su opinión, "si no potenciamos el rol asistencial del farmacéutico comunitario, la ciudadanía será la primera perjudicada". En esta línea, incide en que la intervención del farmacéutico "es determinante en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la resolución de los problemas de salud menores o limitados".

Además de las 200 personas que asistirán en modalidad presencial, otros tantos farmacéuticos se conectarán a la Jornada en modalidad online, así como estudiantes de Farmacia de diversas universidades.

Gipuzkoa, pionera en Atención Farmacéutica

El COFG lleva años trabajando en la implantación y desarrollo de servicios asistenciales, entre los que se encuentra la AF en problemas de salud que no requieren diagnóstico médico. Se da la circunstancia, además, de que se conmemoran 25 años del I Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, que se celebró también en San Sebastián.

"Entonces el congreso fue un éxito por lo innovador del tema, como ocurre este año con la Jornada Iberoamericana. La farmacia está evolucionando y, en el caso de la farmacia guipuzcoana y vasca, es una farmacia activa y dinámica. Hemos avanzado mucho y estoy seguro de que la farmacia va a seguir colaborando en la mejora del uso racional de los medicamentos y contribuyendo a la mejora de los resultados en salud derivados del uso de los medicamentos, incluida la calidad de vida de las y los guipuzcoanos", concluye Miguel Ángel Gastelurrutia.

La jornada, que pondrá el broche de oro a la celebración del 125 aniversario del COFG, está patrocinada por Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa (DFG) y cuenta con la colaboración de: Almirall, Banco Sabadell, Bausch + Lomb, Bayer, Boehringer Ingelheim, Cinfa, Deiters, Grupo OAT, Kern Pharma, Novo Nordisk, NPRO, Olistic, Pranarom, Principuim Bios Line, Reig Jofre y Zambon.

PROGRAMA I Jornada Iberoamericana SOCFIC de AF en síntomas menores

Viernes, 18 de octubre de 2024. (Aquarium de San Sebastián / Online)

9:30 - Inauguración

Miguel Ángel Gastelurrutia. Presidente del COF Gipuzkoa.

Jesús C. Gómez. Farmacéutico comunitario Barcelona. Presidente de SOCFIC,

Miren Nekane Arzallus. Alcalde accidental. Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián 10:00 - Experiencias del servicio de atención farmacéutica en síntomas menores

Modera: Estibaliz Goienetxea, directora técnica del COF Gipuzkoa.

- Larraitz Alzate, formadora colegial del COF Gipuzkoa.

- Claudia Treserra, farmacéutica comunitaria. Igualada (Barcelona).

10:30 - AF en síntomas Menores en Iberoamérica: Estado de situación

Modera: Mercè Martí. Coordinadora Grupo GICAF de SOCFIC.

- María Fernández, farmacéutica comunitaria en Granada, GIAF-UGR.

11:00 - Pausa Café

11:30 - Casos clínicos en síntomas menores

Modera: Izaro Oiarbide, farmacéutica comunitaria en Gipuzkoa.

Presentación 14 casos clínicos.

13:45 - Comida

15:00 - SPFA de síntomas menores: ¿Cómo pasar de la indicación farmacéutica a una atención farmacéutica en síntomas menores (prescripción farmacéutica)?

Modera: Miguel Ángel Gastelurrutia, presidente del COF Gipuzkoa.

- Victoria García-Cárdenas, GIAF-UGR, Situación en Australia.

- Emma L. Graham, Investigadora GIAF-UGR & RGU en Aberdeen, Escocia. Situación en Reino Unido.

- Katixa Dussaubat, farmacéutica comunitaria en Behobia. Situación en Francia.

15:45 - Experiencias Iberoamericanas en síntomas menores

Modera: Carlos Mauricio Barbosa, Universidad de Oporto. Vicepresidente SOCFIC.

- Jaime Acosta, miembro de a sección de Farmacia Comunitaria – FIP.

- Anne Liere, presidenta OFIL y vocal de SOCFIC en Guatemala.

- Rinaldo Ferreira, presidente de Farma & Farma S.A. Brasil. Vicepresidente SOCFIC

- Ema Paulino, presidenta de la ANF de Portugal.

17:00 - Implantación de un servicio de AF en síntomas menores

Modera: Jesús C. Gómez, farmacéutico comunitario en Barcelona. Presidente SOCFIC.

- Óscar Esteban, médico de Atención Primaria (Zaragoza). Coordinador "GT fármacos SemFYC".

- Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes.

- Jon Iñaki Betolaza, director de Farmacia del Gobierno Vasco.

- Fernando Martínez, GIAF-UGR, vicepresidente de SOCFIC.

18:00 – Clausura.

Jesús C. Gómez. Presidente SOCFIC.

Jon Iñaki Betolaza. Director de Farmacia del Gobierno Vasco.