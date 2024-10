El Coro GSD pone el broche de oro a la presentación en el Congreso de la iniciativa '2025, Año Internacional de las Cooperativas'

Dirigidos por María Fernández, los niños del Coro Infantil 'GSD Children Voices' interpretaron el Himno de las Cooperativas, con letra de Luis García Montero y música de Fernando Velázquez. Su magistral actuación fue toda una inyección de energía para el año entrante, en el que la Economía Social mostrará, como dice su eslogan, que "las cooperativas construyen un mundo mejor" La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el día 19 de diciembre de 2023, en su 47 sesión plenaria, la resolución que proclama el año 2025 como Año Internacional de las Cooperativas bajo el lema 'Las cooperativas construyen un mundo mejor'.

Así, las Naciones Unidas animan a aprovechar el Año Internacional de las Cooperativas para promover y sensibilizar sobre su contribución como empresas con unos principios y valores únicos, comprometidas con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el desarrollo social y económico en general.

Por todo ello, las entidades representativas del cooperativismo español presentaron ayer, en el Congreso de los Diputados, la iniciativa ‘2025, Año Internacional de las Cooperativas’, en un acto que presidió la máxima responsable de la Cámara Baja, Francina Armengol. Intervinieron también Luis Miguel Jurado, presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), Íñigo Albizuri, miembro del consejo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), así como representantes de las organizaciones estatales de cooperativas.

Ana Aguirre, presidenta del Comité y la Red de Juventud de la ACI, dio lectura a un manifiesto que recoge las reivindicaciones que las unen a todas ellas. El actual es un momento propicio para las cooperativas. A nivel europeo y nacional se han aprobado en estos últimos años iniciativas y medidas que conforman un "ecosistema" favorable para este modelo empresarial con avances como el Plan de Acción Europeo para la Economía Social de diciembre de 2021, el reconocimiento del Parlamento Europeo en 2022 de la importancia de este modelo de empresa, la primera Resolución de la ONU sobre Economía Social de abril de 2023 que recogía y consagraba la definición de la Economía Social contenida en la resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2022 y la Recomendación del Consejo de la UE de noviembre de 2023 sobre Economía Social, entre otros.

Estas medidas están contribuyendo a que las cooperativas liberen todo su potencial, generen economías más competitivas y resilientes centradas en las personas, mejoren su situación socioeconómica, con especial atención a las mujeres, a las personas jóvenes y migrantes, favorezcan el desarrollo de proyectos en el territorio y construyan empresas más sostenibles y arraigadas en el ámbito local.

El broche de oro a este día tan especial para la Economía Social en España, preludio de un año ilusionante como será sin duda 2025, lo puso el Coro Infantil de Gredos San Diego 'Children Voices', con una emotiva interpretación del Himno de las Cooperativas en castellano, con letra de Luis García Montero y música de Fernando Velázquez.

"Imposible pensar en un final más bonito para un acto tan importante para la Economía Social", valoraba ayer María Fernández, directora del coro. Según explicaba la profesora y responsable del Centro de las Artes y la Cultura GSD, "a nivel armónico y melódico, el Himno enseguida hace que afloren los sentimientos porque es muy romántico, y tiene, incluso, un punto cinematográfico". Además, María Fernández destacaba que no hay mejor representación de la Economía Social y del espíritu cooperativista que un coro. "Lo que suena es el coro, no las voces individuales y nadie es más que nadie, como sucede en el movimiento cooperativo", terminaba.

David, uno de los niños que interpretaron la pieza, comentaba: "No me imaginaba que con el coro del cole iba a cantar ir a un sitio tan especial. El Himno nos explica que cooperar es muy importante, y que todo, en grupo, es más fácil de conseguir", decía frente a la puerta del Congreso. David estaba seguro de que los políticos lo habían comprendido.

