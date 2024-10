Tort impulsa la expansión de su franquicia de tortillas en el territorio nacional

La franquicia Tort reinventa uno de los platos más icónicos de nuestra gastronomía y atrae a inversores: el acuerdo con el grupo Tormo acelera su crecimiento Tort, la cadena de restauración que ha dado un giro viral a la tortilla de patatas, está acelerando su crecimiento en el territorio nacional. La empresa, que ya se ha consolidado como una marca reconocida en un breve espacio de tiempo, es un fenómeno en redes sociales y ha captado el interés de numerosos inversores. Todo esto manifestado en el cierre de los primeros acuerdos en Barcelona y la preparación del desembarco en Madrid, para lo cual se prioriza la figura de un primer multifranquiciado con experiencia en el ámbito de la hostelería o dark kitchen.

La nueva palabra de moda: "tortiburger"

Tort es conocida por su innovador plato estrella, la "tortiburger", una tortilla de patatas entre pan brioche, y ha logrado destacar en un mercado competitivo combinando la tradición con una estética moderna y una fuerte presencia digital.

Además, su carta también incluye la tradicional tortilla de patatas, pensada tanto para disfrutar individualmente como para compartir y con la posibilidad de elegir entre más de 8 variedades diferentes, acompañadas de guarniciones como boniato fries o aros de cebolla. Gracias a su eficaz estrategia de marketing en plataformas como Instagram y TikTok, la franquicia ha alcanzado gran popularidad, que no solo ha aumentado su clientela, sino también la atención de todo tipo de inversores.

La alianza entre Tort y Tormo Franquicias no solo es un paso importante para la expansión de la marca, que ya planea la apertura de más de 60 unidades en los próximos 5 años, sino que subraya una tendencia creciente en el sector de la restauración rápida: la fusión entre tradición y modernidad respaldada por estrategias digitales de gran impacto. Con las próximas aperturas de locales franquiciados en las principales ciudades españolas, Tort busca consolidarse como un referente de la gastronomía.

El modelo de franquicia, que ofrece tanto la experiencia en restaurante como opciones de delivery y take away, está siendo clave para el éxito de la compañía. El formato permite que la marca multiplique su alcance y los consumidores puedan disfrutar de las famosas tortiburgers de Tort en distintos lugares. Su plan de crecimiento responde al gran potencial de atracción para emprendedores e inversores, y se centra en locales de pequeñas dimensiones, baja inversión inicial y mínimo personal, factores clave que hacen de Tort una opción muy atractiva para quienes desean entrar en el sector de la restauración.

Sobre Tort

Desde su fundación hace un año y medio en Barcelona, Tort ha vendido más de 20.000 tortillas, incluyendo su icónica tortiburger. Con una propuesta que fusiona tradición e innovación, la franquicia ha logrado transformar un plato clásico de nuestra gastronomía en una experiencia culinaria moderna, cautivando tanto a locales como a turistas. Su objetivo es seguir creciendo y establecerse como una de las principales referencias en el sector de la restauración española.