16 salas de gaming y 6 nuevos cines se unen al elenco de espacios que albergarán las watch parties de la final de los Mundiales de League of Legends

Un total de 23 cines en 22 localidades españolas reunirán a más de 6800 seguidores de los Worlds de League of Legends el próximo 2 de noviembre. Las entradas ya están a la venta en lolincinemas.com La nómina de espacios habilitados para las watch parties de la final de los Mundiales de League of Legends (que este año se jugará en Londres el próximo 2 de noviembre) aumenta. 16 salas de gaming y de esports, así como 6 nuevos cines de la cadena MK2 se añaden al listado de espacios que acogerán este espectacular evento que, desde finales de octubre habrá enfrentado a los 20 mejores equipos de League of Legends del mundo. Se incorporan así 1067 nuevas butacas para esta cita crucial en la agenda de los esports. El número de cines alcanza los 23 en un total de 22 localidades de la Península Ibérica. Algunos están ya casi llenos como Cinesa Parquesur en Madrid y Kinépolis Barcelona Splau. Las entradas están a la venta en lolincinemas.com

Cines y salas de gaming ofrecerán experiencias exclusivas que se comunicarán en los próximos días a los asistentes a estas finales.

Worlds 2024

Los Mundiales de League of Legends, que este año celebran su 12ª edición, se han erigido en la agenda internacional de los esports como el torneo más seguido y espectacular del planeta, con momentos memorables en sus 12 años de historia como los cuatro títulos de Faker, la victoria del español xPeke en el primer torneo mundial de LoL o las dos finales consecutivas de equipos europeos, Fnatic en 2018 (perdió contra Invictus Gaming por un contundente 3-0) y G2 Esports en 2019 (el team del madrileño Carlos Rodríguez Ocelote perdió en la final parisina contra Fun Plus Phoenix)

La ceremonia de apertura de la Final ha dejado asimismo escenas dignas de pasar a los anales del espectáculo. Desde el dragón anciano sobrevolando el estadio Bird’s Nest de Beijin en 2017 con Legends Never Die a la impresionante interpretación de Lil Nas X de Start Walking, en 2022 -pasando por las interpretaciones de los grupos de kpop K/DA y New Jeans (2023).

Las entradas pueden adquirirse a través de la web www.lolincinemas.com