Nueve de cada diez CEOs defienden el trabajo híbrido como el futuro y el 75% ha observado un aumento en la productividad con este modelo

Un reciente estudio de International Workplace Group (IWG) revela que el 74% de los CEOs no consideran prioritario exigir a sus empleados estar en la oficina cinco días a la semana. De hecho, el 65% cree que perdería talento valioso si los empleados se vieran obligados a trabajar todos los días desde una oficina central. Este enfoque está alineado con estudios anteriores de IWG, que indican que el trabajo híbrido no solo mejora la productividad, sino que también fomenta una mayor lealtad y satisfacción entre los empleados. Además, el 100% de los responsables de recursos humanos consultados en el informe afirmaron que el trabajo híbrido contribuye a un ambiente laboral más feliz.



La investigación de IWG, realizada entre más de 500 líderes empresariales de todo el mundo, también destaca que nueve de cada diez CEOs han adoptado el trabajo híbrido (91%), y tres cuartas partes de ellos han experimentado mejoras en la productividad (75%) y la retención de talento (76%) tras implementar políticas de trabajo flexible.

Mejora del compromiso y retención de empleados

El estudio subraya los múltiples beneficios que los líderes empresariales están experimentando con el trabajo híbrido, especialmente en la cultura corporativa. Tres de cada cuatro CEOs informaron que la cultura de su empresa ha mejorado desde que adoptaron este modelo. Además, el 77% de los encuestados notaron un aumento en la implicación de los empleados, y el 75% observó una mayor eficiencia en la colaboración en equipo.

Estos resultados apoyan los hallazgos de una investigación realizada a principios de este año por el Banco de Inglaterra, la Universidad de Stanford, el King's College de Londres y la Universidad de Nottingham, liderada por el reconocido economista y académico, el profesor Nick Bloom. El estudio encontró que por cada día que un empleado de una empresa trabaja en un modelo híbrido, la productividad de la empresa aumenta en aproximadamente 18.000 € en comparación con aquellas que no lo hacen.

Atracción de un talento más diverso

A medida que el trabajo híbrido se consolida, ofrecer flexibilidad en el lugar de trabajo se ha convertido en una herramienta clave para atraer y retener a los mejores talentos. El 73% de los CEOs afirmó que el modelo híbrido les ha permitido contratar a los mejores profesionales. Además, el 71% indicó que esta flexibilidad les ha brindado acceso a una base más diversa de candidatos, ampliando su alcance a un abanico más amplio de perfiles y aumentando su competitividad en el mercado laboral.

Inversión en el futuro del trabajo híbrido

Los directivos están optando por invertir en mejorar las condiciones y herramientas para el trabajo híbrido. El 94% de los encuestados confirmó que ha invertido en nuevas tecnologías en el último año para optimizar la experiencia híbrida, con el 43% destacando que fue su principal inversión en los últimos 12 meses.

Este crecimiento en la adopción de modelos híbridos promete un futuro de expansión continua, con un mercado potencial global de más de 1.200 millones de empleados de cuello blanco y un valor estimado de más de 1,9 billones de euros.

Mark Dixon, CEO de International Workplace Group, comenta: “La adopción del trabajo híbrido sigue en aumento a medida que las empresas comprenden su importancia para crear un entorno óptimo tanto para la productividad como para la felicidad de sus empleados. Además, esta investigación demuestra que los CEOs reconocen el papel clave que tiene el trabajo híbrido no solo en atraer, sino también en retener al mejor talento”.

International Workplace Group, el mayor proveedor mundial de soluciones de trabajo híbrido con marcas como Spaces y Regus, añadió 465 nuevas localizaciones a nivel global en el primer semestre de 2024 para satisfacer la creciente demanda de este modelo de trabajo.