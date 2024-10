El Marketing Digital junto a las ayudas del Kit Digital están impulsando exponencialmente el crecimiento de las empresas malagueñas, gracias a empresas como Pontesal Publicidad

La empresa malagueña Pontesal Publicidad, lidera como empresa digitalizadora en Málaga En la era digital, el éxito de una empresa ya no depende únicamente de la calidad de sus productos o servicios, sino también de su presencia y visibilidad en línea. El marketing digital se ha convertido en una herramienta clave para que las empresas no solo sobrevivan, sino que prosperen en un entorno cada vez más competitivo. Con la implementación de estrategias de marketing digital y el apoyo del Kit Digital, muchas pymes están viendo un despegue sin precedentes.

El Kit Digital, una iniciativa impulsada por el Gobierno, tiene como objetivo principal facilitar la transformación digital de pequeñas y medianas empresas, proporcionándoles las herramientas necesarias para aprovechar las oportunidades en el mundo digital. Desde soluciones de comercio electrónico, hasta la mejora de su visibilidad online a través de redes sociales y campañas de posicionamiento SEO, el Kit Digital ofrece subvenciones y recursos técnicos que permiten a las empresas adaptar sus modelos de negocio a las demandas actuales del mercado.

Beneficios del Marketing Digital para las empresas:

Mayor alcance y visibilidad: Gracias al marketing digital, incluso las empresas más pequeñas pueden competir en mercados globales, llegando a audiencias que antes eran inalcanzables.

Medición de resultados en tiempo real: A diferencia del marketing tradicional, las herramientas digitales permiten un seguimiento inmediato del impacto de cada acción, lo que facilita la optimización continua.

Eficiencia en costes: Las campañas digitales, bien diseñadas, ofrecen un retorno de inversión más alto en comparación con las acciones publicitarias tradicionales, lo que permite a las empresas maximizar su presupuesto.

Conexión directa con el cliente: A través de plataformas como redes sociales, las empresas pueden interactuar con sus clientes, entender mejor sus necesidades y fidelizarlos de manera más efectiva.

Con las ayudas del Kit Digital, las empresas no solo están mejorando su posicionamiento en internet, sino que también están optimizando sus procesos internos, aumentando su eficiencia y mejorando la experiencia del cliente. Esta transformación digital está permitiendo que muchas pymes se adapten a los cambios del mercado, mejorando su competitividad y asegurando su crecimiento a largo plazo.

El Kit Digital es una oportunidad única para que las empresas que aún no han dado el paso hacia la digitalización lo hagan de forma rápida y con el apoyo necesario. Esto no solo impulsa su visibilidad online, sino que además optimiza procesos que antes eran manuales, mejorando la productividad y aumentando las ventas, tal y como afirma la empresa digitalizadora en Málaga, Pontesal Publicidad.

El programa Kit Digital se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. Está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU.

Tiene como objetivos modernizar el tejido productivo español, favorecer su crecimiento y su presencia en nuevos mercados.

¿Qué se puede hacer con el bono digital?

Mejorar la página web y la presencia básica o avanzada en Internet

Gestionar las redes sociales

Reforzar la ciberseguridad

Garantizar las comunicaciones seguras

Ampliar la gestión de los clientes

Utilizar la inteligencia empresarial y analítica en los procesos

Ofertar servicios y herramientas mediante una oficina virtual

Implantar la factura electrónica

Generar una plataforma de Marketplace (centro comercial en línea) que agrupe varias tiendas en el mismo sitio web, a las que el consumidor pueda acceder para comprar sus productos. ¿A cuánto asciende la ayuda?

Con la ayuda del Kit Digital podrás contar con un mínimo de 3.000 euros y hasta 29.000 euros para invertir en la digitalización de las empresas, en función del segmento al que pertenezca.

Con estas iniciativas, el marketing digital se ha consolidado como un pilar fundamental para el desarrollo empresarial en el siglo XXI. Aquellas empresas que se atrevan a dar el paso hacia lo digital están encontrando nuevas formas de crecer, adaptarse y destacarse en un mercado que cambia rápidamente.

La agencia de marketing digital en Málaga, Pontesal Publicidad, es empresa digitalizadora. Con más de 10 años de experiencia en el sector. La formación, vocación y pasión por lo que hace cada integrante de su equipo, son capaces de crear estrategias online personalizadas y exclusivas para cada cliente, estudiando cada caso particular y traducirlo a medios visibles, para que el cliente vea en todo momento en qué está invirtiendo y sus resultados. Empresas como MiColchón, QQ bikes, Navpax, Rg Vial, English Now, Multisistemas Jaime, etc. llevan varios años de su trayectoria, confiando su estrategia de Marketing a esta empresa malagueña.