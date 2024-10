​¿Se valora el talento en la empresa en España?

El tema de la falta de valoración del talento en España y las quejas que surgen al respecto reflejan una situación multifactorial que abarca no solo la estructura del mercado laboral, sino también la cultura empresarial, la formación y la mentalidad general respecto al trabajo y la adaptación. A continuación, desarrollaré un artículo que explore este fenómeno desde varias perspectivas, con una propuesta de aceptación y adaptación basada en las tendencias laborales globales.



La poca valoración del talento en España: ¿mito o realidad?

En España, es común escuchar la queja de que el talento no se valora lo suficiente, lo que provoca que muchos profesionales busquen oportunidades en el extranjero. Aunque este fenómeno tiene una base real, es importante analizarlo desde distintos ángulos para entender por qué ocurre y cómo podemos adaptarnos en un mercado laboral que está cambiando drásticamente a nivel global.

Factores que contribuyen a la percepción de desvalorización

Falta de estructura adecuada en el mercado laboral: En España, el mercado laboral está menos orientado hacia la flexibilidad que en otros países, y las oportunidades para carreras en sectores de alta tecnología o innovación son a veces más limitadas. Las PYMEs, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial español, a menudo carecen de los recursos para contratar, desarrollar y retener el talento altamente especializado. Cultura del trabajo: Existe una percepción de que en algunas empresas prevalece una cultura empresarial tradicional, donde se valoran más los años de experiencia que las habilidades adaptativas o tecnológicas actuales. Esto puede desalentar a profesionales jóvenes que dominan tecnologías o habilidades innovadoras, pero que se encuentran en un entorno que no fomenta suficientemente la creatividad y la actualización continua. Educación y formación continua: Mientras que la formación académica es sólida en España, existe una desconexión entre los sistemas educativos y las necesidades del mercado laboral. La formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida son aspectos esenciales que no siempre se promueven de manera suficiente en la carrera de un profesional, lo que limita las oportunidades de actualización de competencias. Empleos tradicionales y estabilidad: A menudo, en la cultura laboral española, se ha valorado mucho la estabilidad y la seguridad en el empleo, con un enfoque en los contratos indefinidos. Sin embargo, en el contexto actual, las tendencias globales muestran que muchos profesionales están optando por trabajar por proyectos y bajo un enfoque freelance, lo cual brinda más flexibilidad y autonomía, aunque genera cierta inseguridad laboral.

La nueva realidad del mercado: trabajo deslocalizado y proyectos globales

Ante este panorama, la solución no radica únicamente en fomentar el cambio dentro de España, sino en aceptar y adaptarse a las nuevas dinámicas globales. Hoy en día, el mercado laboral es más deslocalizado que nunca, lo que significa que no se requiere estar en el mismo lugar para trabajar para una empresa extranjera. Las plataformas digitales permiten que los profesionales colaboren en proyectos a nivel internacional desde cualquier parte del mundo. Este modelo no solo brinda más oportunidades, sino que también elimina barreras geográficas y facilita el acceso a mercados laborales más dinámicos.

Algunas tendencias relevantes:

Trabajo remoto y freelance : La pandemia aceleró el crecimiento del teletrabajo y el freelancing. España debe adaptarse a este cambio y preparar a sus profesionales para proyectos globales. Los contratos indefinidos son cada vez menos comunes, y el futuro laboral parece orientarse hacia el trabajo por proyectos o "gig economy".

Formación continua y flexibilidad: Dado que las tecnologías y el mercado cambian rápidamente, la formación continua es esencial. Aquellos que se quedan estancados en su conocimiento pierden competitividad frente a profesionales que están en constante actualización, aprendiendo nuevas habilidades.

Aceptar y adaptarse: el futuro del talento

En lugar de centrarse en la queja de que el talento no es valorado localmente, la propuesta es que tanto los profesionales como las empresas adopten una mentalidad de adaptabilidad y flexibilidad para prosperar en el nuevo panorama laboral.

Movilidad internacional: Las fronteras no deben ser vistas como un límite para desarrollar una carrera. El mercado global ofrece más oportunidades para aquellos dispuestos a trabajar remotamente o buscar empleo en otros países, desde Londres hasta Singapur. Trabajar por proyectos: Aceptar que la estabilidad ya no depende de un solo empleador, sino de la capacidad para manejar varios proyectos. Esto brinda una independencia financiera y permite a los profesionales gestionar mejor sus carreras, enfocándose en áreas donde más valoran su trabajo. Innovación y tecnologías emergentes: España debe seguir avanzando en sectores como la tecnología, la innovación y la transformación digital para atraer y retener talento. La formación en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos es clave para posicionar mejor a los profesionales en el mercado internacional. Cultura empresarial progresista: Las empresas también deben cambiar. Adoptar una cultura empresarial que valore la flexibilidad, el aprendizaje continuo, la innovación y el trabajo colaborativo es esencial para crear un entorno donde el talento quiera permanecer y desarrollarse.

Conclusión

La realidad es que el mundo laboral está cambiando, y la solución no pasa solo por lamentar las deficiencias locales, sino por adaptarse a estas nuevas formas de trabajo. España tiene el potencial para convertirse en un hub de talento global si sus profesionales adoptan una mentalidad global y las empresas fomentan una cultura de flexibilidad e innovación. La clave está en formarse continuamente, aprovechar las oportunidades que ofrece la deslocalización y construir carreras con base en proyectos y aprendizajes continuos.

Formarse, adaptarse y actuar serán las claves del éxito en este nuevo mercado laboral.