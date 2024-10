Schneider Electric promueve la transición energética en la Climate Week de Nueva York

La empresa ha remarcado la importancia de un planteamiento holístico de la sostenibilidad y de la colaboración entre sectores. Los directivos de las empresas presentes en el evento están debatiendo sobre prácticas empresariales sostenibles y nuevas iniciativas en descarbonización que destacan el compromiso con la sostenibilidad. Una investigación del Sustainability Research Institute revela la importancia de integrar prácticas sostenibles en el diseño de edificios y la selección de materiales Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha compartido los detalles de su participación en la Climate Week NYC 2024. Bajo el lema de este año, 'It's Time', la compañía va a revelar importantes iniciativas de descarbonización, y compartir insights sobre la urgente necesidad de avanzar para poder cumplir con el objetivo global de triplicar la capacidad renovable y duplicar la eficiencia energética, asegurando una transición justa.

"La electrificación y la digitalización están en el centro de nuestra estrategia para acelerar la descarbonización; es lo que llamamos Electricidad 4.0. El panorama energético está evolucionando rápidamente, ofreciendo a las empresas oportunidades sin precedentes para remodelar los modelos de negocio, mejorar la eficiencia y aumentar la resiliencia", afirma Jean-Pascal Tricoire, Presidente de Schneider Electric. "En la Climate Week, estamos deseando mostrar cómo la adopción de tecnologías innovadoras, como la inteligencia artificial, puede impulsar la sostenibilidad sin comprometer los objetivos empresariales".

Acelerar el impacto en la nueva era energética

Durante la Semana del Clima de Nueva York, Schneider Electric presentará iniciativas para acelerar la descarbonización de las empresas. La empresa promueve un enfoque holístico de la sostenibilidad, dando prioridad al valor empresarial y aprovechando el poder de la tecnología y la colaboración en todos los sectores: desde los centros de datos y el transporte hasta las redes y las cadenas de suministro. La nueva publicación de Schneider Electric, 'Inteligencia Artificial para la Transición Energética', presentada durante el evento, explica el papel fundamental de la tecnología en el impulso de la eficiencia y la sostenibilidad en todos los sectores, desde los procesos industriales hasta los sistemas de gestión doméstica.

En el evento, Schneider Electric también subrayará la importancia de los acuerdos de transferencia de créditos fiscales, permitidos por la Inflation Reduction Act, como herramienta potente y estratégica para acelerar las inversiones empresariales en tecnologías de energía limpia. La transferencia y el intercambio de créditos fiscales ayudan a las empresas de todo el mundo a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, al mismo tiempo que consiguen importantes ahorros fiscales. A lo largo de la semana, Schneider Electric tiene previsto publicar informaciones sobre la electrificación de las infraestructuras de transporte y la descarbonización de las cadenas de suministro, así como sobre los acuerdos de transferencia de créditos fiscales.

Descarbonización y más allá: Nuevas investigaciones sobre el diseño sostenible de edificios

Schneider Electric, recientemente nombrada empresa más sostenible del mundo, también abordará el potencial de descarbonización de los edificios, tanto nuevos como rehabilitados. El Sustainability Research Institute de Schneider Electric presentará un nuevo estudio sobre prácticas sostenibles en diseño de edificios y selección de materiales. Analizando más de 550 edificios, la investigación demuestra que pueden lograrse reducciones importantes del carbono incorporado, el uso del agua, el consumo de energía y la ecotoxicidad mediante elecciones estratégicas de diseño. El estudio destaca que las tecnologías digitales son fundamentales para que el sector de la construcción consiga estas reducciones del impacto ambiental.

Schneider Electric en la Climate Week

Schneider Electric tendrá una presencia destacada durante la Semana del Clima, en particular en los siguientes eventos:

Cumbre de Líderes en Sostenibilidad de Forbes, martes 24 de septiembre, de 2:40 a 3:00 p.m. EST, en la que Jean-Pascal Tricoire, Presidente de Schneider Electric, hablará sobre cómo acelerar el impacto en la nueva era energética a través de alianzas con líderes de la industria.

Cumbre de Líderes del Pacto Global de la ONU, martes 24 de septiembre, de 4:30 a 5:00 p.m. EST, en la que Jean-Pascal Tricoire, Presidente de Schneider Electric, hablará sobre "Impacto en Todos los Niveles: El camino hacia la sostenibilidad de Schneider Electric".

Cumbre de Capital Climático 2024, miércoles 25 de septiembre, en la que Scott Harden discutirá las tendencias climáticas, desde software e infraestructura de activos reales hasta mercados privados y públicos.

Foro de CMO del Pacto Global de la ONU, viernes 27 de septiembre, en la que Chris Leong compartirá sus conocimientos en dos paneles: "Diálogo Ronda Dos: Innovación Transformadora" e "Intercambio Facilitado de Ideas".

Reuniones del Impacto Desarrollo Sostenible del WEF 2024, durante la semana del 23 al 27 de septiembre. Mike Kazmierczak participará el martes 24 de septiembre en la sesión "Potencial Desbloqueado: Transformar la Demanda Energética para un Futuro Sostenible".

Serie Ejecutiva del Grupo Climático 2024, lunes 23 de septiembre, de 2:00 a 3:30 p.m. EST, en la que Thomas Kwan debatirá sobre los impactos holísticos y el enfoque de sistemas en "Grupo Climático x McKinsey - Avanzando en la transición energética en el entorno construido".

Cumbre Mundial de la Biodiversidad, el jueves 26 de septiembre, de 5:10 a 5:35 p.m. EST, en la que Vanessa Miler-Fels discutirá el papel esencial que las empresas pueden desempeñar en el avance de la biodiversidad global y la agenda climática. Otros directivos de Schneider Electric de todas las áreas de negocio estarán presentes para hablar de las últimas novedades de la empresa, de la próxima fase de la descarbonización mundial y de cómo el sector privado puede actuar en favor de sus objetivos de sostenibilidad. Entre estos directivos se encuentran:

Jean-Pascal Tricoire, Presidente de Schneider Electric

Caspar Herzberg, Chief Executive Officer, AVEVA, y miembro del Schneider Electric Executive Committee

Chris Leong, Chief Marketing Officer

Aparna Prabhakar, Senior Vice President, Strategy and Sustainability, Secure Power & Data Center

Jeanie Salo, NAM Chief Public Policy Officer

John Powers, Vice President, Global Cleantech and Renewables

Vanessa Miler-Fels, Vice President, Global Environment

Mike Kazmierczak, Vice President, Digital Energy

Thomas Kwan, Vice President, Sustainability Research Institute

Juan Macias, CEO at AlphaStruxure Como parte de la Climate Week, Schneider Electric y sus partners realizarán otros anuncios relacionados con la descarbonización, que se difundirán a través de las redacciones en línea de la empresa en todo el mundo y en España.