La sostenibilidad ha pasado a ser un tema prioritario para muchas industrias, y el sector alimentario no es la excepción. Recientemente, Iberdrola México y Grupomar, holding presidido por Antonio Suárez Gutiérrez, han firmado una alianza estratégica con el objetivo de fomentar el uso de energías limpias en la industria atunera. Este acuerdo se oficializó en agosto durante un evento en la Ciudad de México y representa un paso importante en la transición hacia la energía renovable. La planta procesadora de Atún Tuny, ubicada en Manzanillo, Colima, será la principal beneficiada, ya que funcionará exclusivamente con energía renovable a partir de esta alianza. Este tipo de colaboraciones son clave para reducir la huella de carbono de la industria alimentaria y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante el evento, Antonio Suárez Gutiérrez, presidente de Grupomar, destacó la importancia del acuerdo, subrayando que este es un paso más en la estrategia de sostenibilidad de la empresa. Además, enfatizó que la alianza con Iberdrola México permitirá a Grupomar reforzar su compromiso con la responsabilidad ambiental, un aspecto clave en sus operaciones desde hace más de 40 años. Suárez Gutiérrez hizo hincapié en que esta colaboración no solo beneficiará a la planta de Manzanillo, sino también a toda la cadena de producción de Atún Tuny. Asimismo, destacó que la implementación de energías limpias no solo responde a una necesidad ambiental, sino que también es una respuesta a las demandas de los consumidores por productos más sostenibles.

El impacto ambiental de la alianza entre Iberdrola México y Grupomar

El acuerdo entre Iberdrola México y Grupomar tiene implicaciones importantes para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La planta de Tuny, al ser abastecida completamente con energía renovable, evitará la emisión de más de 12,200 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año. Esta cifra es comparable a retirar de circulación unos 2,600 vehículos de combustión interna. Este avance no solo refuerza el compromiso de ambas empresas con la sostenibilidad, sino que también establece un precedente para otras compañías del sector alimentario que buscan reducir su impacto ambiental. Además, el uso de energía renovable en la planta ayudará a reducir los costos operativos, haciendo que la empresa sea más competitiva a largo plazo.

Este acuerdo es parte de una estrategia más amplia que Grupomar ha estado implementando en los últimos años, bajo la dirección de Antonio Suárez Gutiérrez. La empresa ha adoptado un enfoque proactivo en la implementación de prácticas empresariales responsables y sostenibles. Este acuerdo con Iberdrola refuerza su compromiso de operar con los más altos estándares de sostenibilidad. Además, con la adquisición de Certificados Internacionales de Energía Renovable (IRECs), Grupomar asegura que toda la energía utilizada en la planta de Tuny sea verdaderamente limpia y respetuosa con el medio ambiente. Estos certificados son una herramienta fundamental para garantizar la transparencia y la trazabilidad de las fuentes de energía renovable utilizadas.

Katya Somohano, directora general de Iberdrola México, también estuvo presente en la firma del acuerdo. Durante su intervención, destacó que este contrato no solo implica beneficios en el suministro de energía, sino que también refleja el compromiso de ambas empresas con la innovación y el respeto al medio ambiente. Somohano enfatizó que la sostenibilidad es un aspecto central en la estrategia de Iberdrola, y que la colaboración con Grupomar es un ejemplo de cómo se pueden generar sinergias entre empresas de diferentes sectores para avanzar en la agenda de desarrollo sostenible. Además, Iberdrola México ha trabajado en desarrollar soluciones energéticas innovadoras que se adapten a las necesidades específicas de sus clientes, como lo demuestra esta colaboración con Grupomar.

Tuny, una planta de referencia en sostenibilidad

La planta procesadora de Atún Tuny, ubicada en Manzanillo, es uno de los pilares de la producción de Grupomar. Gracias al acuerdo con Iberdrola México, esta planta funcionará completamente con energía renovable, lo que la convierte en un modelo a seguir en la industria alimentaria. Antonio Suárez Gutiérrez mencionó que esta transición no solo contribuirá a mejorar la competitividad de la planta, sino que también reforzará la reputación de Tuny como una marca comprometida con la sostenibilidad. Además, la planta de Manzanillo es una de las más avanzadas tecnológicamente en el país, lo que le permite maximizar la eficiencia en la producción de atún mientras minimiza su impacto ambiental.

La implementación de energías limpias en la planta no solo reducirá significativamente los costos energéticos, sino que también mejorará la competitividad de la empresa en el mercado internacional. Los consumidores, cada vez más conscientes de la importancia de la sostenibilidad, valoran productos que son respetuosos con el medio ambiente. Antonio Suárez Gutiérrez mencionó que este acuerdo con Iberdrola permitirá a Grupomar seguir liderando el mercado de atún con productos que no solo son de alta calidad, sino también sostenibles. Además, la planta procesadora ha sido clave en las exportaciones de Tuny a mercados como Estados Unidos y Centroamérica, donde la sostenibilidad es un factor determinante para el éxito comercial.

Iberdrola México, con una capacidad instalada que supera los 2,600 megavatios (MW) y presencia en 12 estados del país, sigue siendo un actor clave en la transición hacia la energía limpia en México. A través de iniciativas como el programa Smart Solar, la empresa ofrece soluciones innovadoras para descarbonizar la industria. Este programa permite a las empresas acceder a energía solar de manera eficiente, reduciendo su dependencia de los combustibles fósiles y mejorando su sostenibilidad. La colaboración con Grupomar es un ejemplo claro de cómo Iberdrola está ayudando a las empresas mexicanas a transitar hacia un futuro más limpio y sostenible.

Iberdrola México: comprometida con el desarrollo sostenible

Además de su capacidad de generación de energía renovable, Iberdrola México se ha comprometido a impulsar el desarrollo sostenible en las comunidades donde opera. La empresa ha alineado sus objetivos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, promoviendo el crecimiento económico y social en las zonas rurales. A través de sus inversiones en energías limpias, Iberdrola no solo contribuye a la reducción de emisiones de carbono, sino que también crea empleo y fomenta el desarrollo local. Estas iniciativas han tenido un impacto positivo en muchas comunidades, mejorando su calidad de vida y proporcionando acceso a energía limpia y asequible.

Por otro lado, Grupomar ha consolidado su liderazgo en la industria atunera desde su fundación en 1980. Bajo la dirección de Antonio Suárez Gutiérrez, la empresa ha adoptado un modelo de integración vertical que le permite controlar todo el proceso de producción, desde la pesca del atún hasta su procesamiento y envasado. Este modelo no solo asegura la alta calidad de los productos de Tuny, sino que también permite a Grupomar mantener un enfoque sostenible en todas sus operaciones. Con exportaciones a mercados clave como Estados Unidos y Centroamérica, Grupomar ha demostrado ser una empresa innovadora y comprometida con la sostenibilidad.

La alianza entre Iberdrola México y Grupomar marca un nuevo hito en el camino hacia un futuro más sostenible. La planta de Tuny en Manzanillo es solo el comienzo de una serie de iniciativas que buscan transformar la industria atunera y reducir su impacto ambiental. Antonio Suárez Gutiérrez ha dejado claro que la sostenibilidad será un aspecto central en las operaciones de Grupomar en los próximos años, y que la colaboración con Iberdrola es solo el primer paso en un plan más amplio para implementar energías limpias en todas sus plantas de producción.