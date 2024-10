Oportunidad de inversión en educación digital global con AICAD Business School

AICAD Business School se ha establecido como una plataforma especializada en capacitación profesional de posgrado y estudios universitarios. Recientemente, ha iniciado la búsqueda de socios experimentados en estas áreas para expandirse en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. El CEO de Aicad Business School, Hermel Balcázar, en una entrevista en Nueva York esta semana, ha compartido detalles sobre la visión que tiene de acelerar el aprendizaje de las profesiones 4.0 que darán trabajo a más de 100 millones de personas en estos próximos dos años y la importancia de la asociación con líderes globales en tecnología, consultoras en Recursos Humanos y expertos en marketing educativo para vincular el aprendizaje con la práctica dentro de las instituciones.

Balcázar define esta unión entre socios, partners y la creación de convenios institucionales con los distintos gobiernos como una alianza necesaria y prioritaria para potenciar la alta demanda de las nuevas profesiones que actualmente exige el mercado del trabajo.

¿Cuál es la visión a largo plazo de AICAD Business School en el ámbito de la educación Internacional?

La visión a largo plazo de AICAD Business School es ser un referente global en la educación online, promoviendo la innovación y el acceso universal al aprendizaje de alta calidad. AICAD Business School busca transformar vidas a través de la capacitación profesional, apoyándose en la tecnología y fomentando una mejor empleabilidad.

¿Cuál es la visión de AICAD Business School para los próximos 10 años en relación con el crecimiento de la educación online, y qué estrategias clave implementará para consolidarse como un referente internacional en este ámbito?

AICAD se proyecta como una plataforma líder en educación, creando programas educativos personalizados y flexibles que combinan inteligencia artificial, análisis de datos y aprendizaje colaborativo. La escuela anticipa expandir su presencia internacional, brindando programas Top en diferentes idiomas y mercados, y asociándose con instituciones académicas y corporativas que están enfocadas en la nueva economía del conocimiento.

¿Qué habilidades son cruciales para definir a un socio estratégico ideal?

Las habilidades clave para un socio estratégico de AICAD incluyen una visión empresarial experimentada en saber que la formación es esencial para crear puestos de empleo, capacidad para gestionar proyectos educativos a gran escala, competencias tecnológicas, conocimiento del mercado educativo digital y una fuerte orientación hacia la innovación. Además, se valora el liderazgo en la gestión de equipos y creación de redes de Networking.

¿Cuál es el nivel de compromiso que deben tener los socios de AICAD Business School con esta nueva expansión global?

Con la expansión de AICAD en Asia y en América el nivel de compromiso de los socios es elevado. Los socios necesitan estar alineados con la misión de AICAD, colaborar activamente en el crecimiento de nuevos mercados y adaptarse rápidamente a las tendencias y demandas de la educación digital. También deben participar en el desarrollo continuo de nuevos proyectos que demandan las empresas y las instituciones públicas.

¿Dígame los beneficios directos e indirectos que ofrece este modelo de negocio a los socios de AICAD?

El socio debe comprender que el mercado de la formación de posgrado impacta a cientos de millones de personas a nivel global, con una inversión que supera los 500 mil millones de dólares. Esta tendencia, no solo es constante, sino que seguirá creciendo, ya que la educación continua y el reciclaje profesional son fundamentales para acceder al empleo y alcanzar un desarrollo profesional sostenido. La formación avanzada se ha consolidado como el puente indispensable hacia nuevas oportunidades laborales y mejoras en la carrera profesional.

¿De qué forma la empresa garantiza una inversión segura y rentable?

Como decía antes, AICAD Business School garantiza una inversión segura y rentable porque hay una demanda creciente en todo el mundo de educación online y capacitación continua y esta realidad no es una moda. Al contrario, ha venido para quedarse y será el core de la nueva economía del conocimiento. La diversificación de programas en áreas de alta demanda como Ciberseguridad, Cibervigilancia, Robótica, Automatización de tareas, Big Data, Transformación Digital, IoT, Logística y transportes inteligentes, Diseño de Software, UX/UI, Creación de Smart Cities, Biotecnología, Fintech, etc. no han hecho, sino empezar, y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para personalizar la experiencia de aprendizaje aseguran que los socios de Aicad Business School se beneficien de un ecosistema pionero a nivel mundial que va a tener un crecimiento exponencial sin precedentes en los próximos años.