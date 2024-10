Riot Games celebra la temporada final de ARCANE con un evento en Madrid los días 16 y 17 de noviembre

Las entradas -con un precio simbólico de 5 euros que Riot Games destinará íntegramente a una ONG- saldrán a la venta el próximo 17 de octubre El estreno de la segunda y última temporada de Arcane, la multipremiada serie de animación que explora el universo de League of Legends, se acerca y Riot Games ha querido celebrarlo organizando una serie de eventos en toda Europa entre los que no podía faltar una parada en Madrid, los próximos 16 y 17 de noviembre. La venta de entradas -que se anunciará en las redes sociales del popular MOBA- comenzará el próximo 17 de octubre. Estas tendrán un precio simbólico de 5 euros que la desarrolladora dedicará íntegramente a una ONG que se anunciará próximamente.

El conflicto entre las dos hermanas zaunitas Jinx y Vi y las desigualdades entre la ciudad subterránea y la tecnológica y próspera Piltover podrán vivirse de manera inmersiva por parte de los asistentes que logren hacerse con una entrada. En turnos de acceso limitado, los visitantes podrán bucear en ambos mundos, recordar momentos particularmente destacables de ambas temporadas, visionar juntos los capítulos, jugar League of Legends y Wild Rift, hacerse con gadgets exclusivos y demostrar su conocimiento canónico de la serie en test que premiarán a los más eruditos sobre el universo de Arcane. Una experiencia inmersiva que coincide con el estreno del Acto II de la nueva temporada.



Eventos en Europa

Madrid no será la única ciudad europea que albergue eventos temáticos de Arcane. París iniciará los festejos, del 24 de octubre al 9 de noviembre, con un evento abierto en las históricas Galeries Lafayette Champs-Élysées, coincidiendo con las fases finales de los Mundiales de League of Legends y donde se podrá adquirir memorabilia exclusiva.

El 9 de noviembre será el turno de Berlín con la Noche Shimmer en Hoppegarten, con un evento de degustación y un ‘afterparty’ que se promete memorable.

Londres, con Arcane: Checkpoint Rivington, Varsovia y Estambul (con sendos Fan Events) recogerán, junto a Madrid, el testigo de Alemania en el segundo fin de semana de Arcane Temporada Dos, tras el estreno del primer acto.

Cerrará el calendario de eventos la capital francesa con El último Baile, en Le Trianon & Elysée Montmartre, donde además de una exposición artística de las creaciones del estudio Fortiche, los aficionados podrán probar su fuerza y puntería, deambular por el apartamento de Caitlyn, catar los manjares de Runaterra y gozar de muchas otras experiencias únicas.

Otros eventos en Asia, Estados Unidos y Latinoamérica convierten la celebración de Arcane Temporada Dos en un fenómeno global.

Más detalles sobre el evento en Madrid, así como el anuncio de la venta de entradas se harán públicos en las redes sociales de Lol_es