Santo Vituperio, de Homero Carvalho

Desciende desde el desfiladero del aire la mano precisa de un rubor, de una tormenta acaso, que rasga la geometría de los cuerpos. Poco a poco, se va desgranando la luz que estalla desde las pupilas. Los objetos van cobrando vida, a la medida exacta de las cosas -es la fuerza de la voluntad edificando a un ser humano que hoy ha decido vivir-. Trasciende la materia sobre la curvatura celeste: por fin, se ha obrado el milagro, sólo teníamos que haberlo advertido en nosotros. Así es la sensación que se siente cuando un lector devora una de las novelas de Homero Carvallo Oliva, escritor y novelista boliviano, Premio Nacional de Novela, del Estado Plurinacional de Bolivia.



La Literatura boliviana siempre ha contado con una rica tradición oral, reflejada en mitos, leyendas, cuentos, etc. Una literatura nacional que ha sido enriquecida por la amplia tradición ancestral que ha impregnado el imaginario más cercano de sus lectores y escritores. Una literatura rica, que nace de las costumbres, tradiciones y cultura de las tierras bajas de la Amazonía, de los valles y de los Andes bolivianos. En los últimos siglos, la literatura boliviana ha experimentado un proceso notorio de crecimiento que ha ido de la mano de escritores y escritoras como Adela Zamudio, profesora, escritora y pionera feminista, que impulsó la poesía neorromántica latinoamericana y cultivó la narrativa; Óscar Alfaro, profesor, periodista, poeta y cuentista que ha sido uno de los más firmes exponentes en la literatura infantil y juvenil, donde sus textos sobrevolaban el universo poético de los cuentos de Óscar Wilde y de Hans Christian Andersen; o, Franz Tamayo, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura boliviana del siglo XX. Su pensamiento, catalogado como «indigenismo no marxista», recibió las influencias del vitalismo nietzscheano, quedando reflejadas en sus ensayos y poemas.

Dentro del panorama literario contemporáneo de la literatura boliviana destacan escritores de distintos géneros, muchos de ellos impulsados por el Premio Nacional de Novela del Estado Plurinacional de Bolivia, como Magela Baudoin, Liliana Colanzi, Gonzalo Lema, Edmundo Paz Soldán, Wolfango Montes, Cé Mendizábal y Homero Carvalho Oliva, este último autor, como el máximo exponente actual de la literatura andina.



La Editora BGR, impulsada por la editora Beatriz Giovanna Ramírez, publicará, por primera vez en España, una novela del escritor boliviano Homero Carvalho Oliva, Premio Nacional de Novela del Estado Plurinacional de Bolivia, Santo Vituperio. Obra clave del autor boliviano, considerada como una de las más provocadoras y emblemáticas novelas de la literatura latinoamericana contemporánea. Santo Vituperio se erige como una joya literaria que trasciende géneros y épocas. Su estilo, que amalgama lo mágico y lo real, ha sido celebrado por la crítica internacional y, ahora, tenemos la oportunidad de saborear y de adentrarnos en una de las novelas más acuciantes y conmovedoras del panorama literario latinoamericano, de la mano de la Editora BGR.

Santo Vituperio es mucho más que una novela. Es una ciudad que pide la parte de mujer que le pertenece. Es una denuncia a manos llenas, un reflejo despiadado de las realidades más inquietantes de una sociedad, donde lo oscuro se retuerce sobre el cielo de la boca del lector. Quizás, por ello, mientras que se disipa la claridad según van avanzando las páginas, el autor aborda temas tan acuciantes como la prostitución, el feminicidio, el machismo, la violencia doméstica y sexual o el fanatismo religioso que se erigen como algunos de los pilares más importantes del argumento de la novela y que engullen a cada una de las calles que atraviesan Santa Cruz de la Sierra. Una ciudad que adquiere vida propia, donde se describen a la perfección todos los aspectos que una urbe conservadora puede poseer, que se transformará en el escenario del asesinato de una mujer que hace milagros y que su muerte conmocionará a todo una población, desatándose una guerra fraticida entre tradicionalistas y entre aquellos otros que quieren hacer progresar a la sociedad.

A través de una narrativa de múltiples voces y rica en matices, el autor escribe una novela desde la otredad, entrelazando elementos esotéricos, ficticios y verídicos que describen levemente la estela del realismo mágico, creando una historia que seduce y nos hace reflexionar.

Homero Carvalho Oliva entreteje un universo narrativo, donde los personajes y el lector se enfrentan a la distopía que eclosiona cuando un ser humano confronta las realidades más crudas y debe tomar partido, por una cuestión de supervivencia.

En palabras de la editora y escritora Beatriz Giovanna Ramírez: "El legado de Santo Vituperio, no es sólo literario, es social y cultural. Nos enfrenta a las sombras que muchas veces preferimos ignorar y que su relevancia sigue siendo urgente abordar en el contexto actual".