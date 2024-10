En septiembre, en la histórica sede del Tridente, en la Viale Ciro Menotti de Módena, Maserati entregó un modelo único en su especie, fabricado exclusivamente para dos clientes muy especiales: el MC20 Maserati per Maserati, encargado por los nietos de Ettore Maserati, fundador de la marca italiana en 1914 junto con sus hermanos Alfieri y Ernesto.





Alberto y Ettore Maserati también son hermanos, y heredaron de su abuelo la pasión por los motores y por hacer realidad sus sueños. El MC20 Maserati per Maserati surgió del deseo de los nietos de Ettore de dejar a sus hijos, a su vez, un recuerdo de una marca que hoy es símbolo de lujo y deportividad en todo el mundo, y que lleva 110 años destacando en la industria del automóvil y el motorsport.

Ese extraordinario coche es una creación 100% made in Módena, el intérprete ideal de todo lo que ha hecho que la grandeza y el renombre de la marca Maserati traspasen las fronteras del Valle del Motor: MC20, el buque insignia por excelencia del Tridente, un atractivo coupé equipado con el motor V6 Nettuno de 621 CV.



Esta versión a medida destaca por sus detalles distintivos y sus acabados de lujo, y resulta aún más extraordinaria gracias a una adaptación específicamente desarrollada para esta unidad, resultado del programa de personalización Fuoriserie, que refleja el deseo de rendir homenaje a la historia de Maserati y de dotar a esa joya del automóvil de un carácter único.

El superdeportivo MC20 Maserati per Maserati personalizado tiene un valor sentimental y simbólico inestimable, como heredero del ADN y la historia de toda una familia, rica en valores que perduran en el tiempo a través del mejor portavoz posible del Tridente: un nuevo icono de Maserati.



El MC20 Maserati per Maserati es un Maserati en su sentido más profundo: la ornamentación Blu Infinito muestra uno de los colores más característicos de la producción del Tridente, realzado por la doble franja en Bianco Pastello que hace que el coche sea aún más deportivo. El armonioso contraste entre la pintura brillante y los acabados de estilo competición queda sellado por el Tridente en Grey Pastel sobre el capó, que "encierra" al rugiente motor Nettuno.

El exterior incorpora el conjunto de fibra de carbono, que también se ve en el interior, y especificaciones personalizadas como los logotipos "Maserati per Maserati" y "Maserati Fuoriserie" en el guardabarros trasero en Bianco Pastello, y las insignias laterales "MC20 Maserati per Maserati" personalizadas con letras negras sobre un fondo del color de la carrocería. Por último, las pinzas de freno en Rosso y las llantas de 20" en Glossy Black refuerzan la presencia de un coche fabricado para sorprender.



Las personalizaciones continúan en el interior, donde predomina la Alcantara —junto con la fibra de carbono en el volante del MC20 en Nero/Nero—, mientras que los acabados en Nero/Blu New decoran el habitáculo. Los asientos deportivos con ajuste en seis posiciones ofrecen la oportunidad de sumergirse por completo en un ambiente que combina una atmósfera de competición y de lujo; el salpicadero y los paneles de las puertas contrastan en Nero-Blu Backing/Blu New, con los asientos laterales del centro en Nero-Blu Backing/Blu New. Los matices de fibra de carbono Macrotwill completan una personalización refinada y cautivadora, al mejor estilo Maserati.

Fueron testigos de la entrega los nietos de Ettore Maserati y los tres bisnietos del fundador, así como la esposa de Carlo Maserati (hijo de Ettore), fallecido en 2018. Luca Delfino, Director Comercial Global de Maserati, hizo los honores acompañado por Andrea Bertolini, piloto jefe de pruebas de Maserati, y Ermanno Cozza, una figura histórica para Maserati: tras cruzar las puertas de Viale Ciro Menotti en 1951 como aprendiz de reparador de motores con sólo 18 años, Cozza trabajó para el Tridente durante 60 años.

El pequeño acto se convirtió en una auténtica reunión familiar y, entre los asistentes, se encontraban también tres honorables predecesores. El coche fue presentado por las personas que habían producido el MC20 Maserati per Maserati en persona; junto a ellos, los Maserati A6, 6C34 y 6CM, como en una foto de recuerdo entre hermanos.

El MC20 Maserati per Maserati es el embajador ideal de una historia interminable, enriquecida por una nueva creación que combina la tradición y el futuro de la marca, como ejemplo concreto de estilo, elegancia, calidad, artesanía, belleza y excelencia totalmente italiana, una pieza de coleccionista con la que transmitir la pasión de la marca a tus hijos y a las generaciones venideras.

