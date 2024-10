Envac lleva la recogida neumática a 135 hospitales en todo el mundo

El sistema de recogida neumática de Envac mejora la seguridad y minimiza los riesgos de infecciones y contagios en hospitales, lo que permite crear un entorno limpio y seguro para profesionales, pacientes y visitantes. Los sistemas se reparten por los cinco continentes y forman parte de la infraestructura básica de algunos de los centros de referencia mundo. En España, la recogida neumática está presente en los hospitales Sant Pau (Barcelona), Santa Lucía (Cartagena) y Los Arcos (San Javier) Envac, grupo industrial global especializado en la recogida automatizada de residuos y creador del sistema neumático aplicado a ámbitos residenciales, hospitalarios y aeropuertos, opera ya su tecnología en un total de 135 hospitales en el mundo tras sumar recientemente dos nuevas instalaciones en construcción en Francia, concretamente en Lens y Rennes. De ellos, 100 están ya en funcionamiento, mientras que el resto se encuentran de diferentes fases de construcción.

"La recogida de residuos en los hospitales es un tema clave para garantizar la seguridad y minimizar los riesgos de contagios e infecciones. Por esta razón, el sistema neumático Envac para la gestión y tratamiento de residuos y ropa sucia es la solución más adecuada para estas aplicaciones, puesto que minimiza de manera drástica el contacto físico entre los pacientes y el personal sanitario y los materiales contaminados", explica Carlos Bernad, CEO de Envac en España y presidente de la región EMEA.

De todo el parque instalado en centros hospitalarios, el 50% transporta ropa sucia, mientras que el resto gestiona, además de ropa, tanto residuos generales como reciclables.

Red de tuberías herméticamente sellada

Para hacer frente al desafío de la recogida y tratamiento limpios y seguros de los residuos y la ropa sucia, el sistema de recogida neumática desarrollado por Envac para hospitales transporta los residuos a través de una red de tuberías herméticamente sellada y oculta en la estructura del edificio y los conduce hasta una central ubicada en el mismo recinto. Ambos se transportan a través de redes de tuberías separadas, aunque permanecen en el mismo sistema, evitando así, la contaminación cruzada. Una vez que llegan a la central, tiene lugar la esterilización y posterior compactación antes de ser transportados a su destino final para ser tratados.

El depósito de residuos a la red se realiza a través de puntos de vertido instalados en las diferentes plantas y áreas del hospital. Estos puntos han empezado a equiparse con tecnología touchless para evitar el contacto físico del personal con los botones o tiradores, además de con sensores que identifican al empleado y controlan el acceso a los diferentes puntos de vertido.

Ventajas operativas

El sistema de recogida neumática en hospitales presenta varias ventajas desde el punto de vista operativo. En primer lugar, evita el tránsito de carros de transporte de residuos por unidades clínicas, pasillos y ascensores, lo que reduce los ruidos y suprime los olores. En segundo lugar, gracias a la automatización del proceso, permite maximizar los recursos hospitalarios, reduciendo el personal dedicado a estas tareas. Y, por último, mejora extraordinariamente la seguridad sanitaria del personal y los pacientes al no existir contacto físico con el residuo.

Todas estas características permiten, además, una reducción muy sensible de los costes de operación y mantenimiento de los hospitales. Se calcula que el coste del transporte y tratamiento de este tipo de residuos es, de media, 5 veces mayor al de los residuos domésticos, y según datos recabados por Envac de sus sistemas en operación, la tecnología neumática genera ahorros cercanos al 20% en la gestión de esta actividad.

Infraestructura básica en algunos centros de referencia mundo

Envac instaló en 1961 el primer sistema neumático en el Hospital de Sollefteå, en Estocolmo, que sigue en funcionamiento, y tras esta primera aplicación, y debido a la gran potencia y robustez del sistema (más de 2 km de distancia de succión), inició el desarrollo de esta tecnología con vistas a implantarla en el exterior de las ciudades, ya sean urbanizaciones residenciales, cascos históricos, edificios singulares o aeropuertos.

Los sistemas de recogida neumática de Envac en hospitales se reparten por los cinco continentes y forman parte de la infraestructura básica de algunos de los centros de referencia mundo. En Europa, por ejemplo, destacan los hospitales de Estrasbrugo o el CHU Lapeyronie de Montpellier, ambos en Francia; el Sant Pau (Barcelona), el Santa Lucía (Cartagena) o el Hospital de los Arcos (San Javier), en España, o St. Olav, en Trondheim, Noruega.

Otros destacados ejemplos los encontramos en el Hainan Cancer Hospital, uno de los más importantes de China dentro de su especialidad, y también, en el mismo país, el Hospital General del Ejército Popular de Liberación en Beijing que, con más de 4.000 camas, es el mayor del mundo en el que se ha instalado la tecnología neumática. Otra importante referencia está representada por el Children´s Healthcare of Atlanta, considerado uno de los mejores hospitales infantiles en EE. UU., donde el sistema está actualmente en construcción, o el Hospital de Pensilvania donde lleva operativo desde 2020.

"El sistema de recogida neumática de residuos cambia radicalmente la gestión de los residuos en los hospitales. Racionaliza la logística interna, garantiza la seguridad sanitaria del personal y de los pacientes, y reduce los costes de operación, al maximizar los recursos disponibles. Por ello, desde Envac siempre recomendaríamos su implementación en cualquier proyecto de edificación o de remodelación de proyectos hospitalarios", asegura Carlos Bernad, CEO de Envac en España y presidente de la región EMEA.