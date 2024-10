TransPerfect expone el valor de restaurar películas clásicas en el Festival de Sitges

El prestigioso director Christophe Gans ha estado presente aportando su experiencia en las producciones del género de terror En el marco del Festival de Sitges, TransPerfect ha organizado la mesa redonda titulada ‘How to Revive a Classic Movie in Today's Digital World, A Conversation with Christophe Gans’, moderada por Jacques Barreau, vicepresidente de Media & Interactive Entertainment de TransPerfect Media. El evento, que ha explorado en profundidad los desafíos y las oportunidades en la restauración cinematográfica, ha contado con la participación de reconocidos expertos como el célebre director Christophe Gans y al profesional del sector de la restauración audiovisual Benjamin Alimi.

Jacques Barreau, quien ha ejercido de moderador, ha comenzado la sesión agradeciendo a Gans y Alimi por su presencia. Tras ello, ha valorado positivamente la exitosa carrera del director francés, enumerando varias de sus obras destacadas. Barreau ha puesto sobre la mesa varios temas clave, como la importancia en la restauración, los métodos que se utilizan durante el proceso y los desafíos técnicos que conlleva.

Christophe Gans, quien ha sido un defensor del cine de género conocido por su maestría narrativa en filmes de terror y fantasía, ha compartido su visión personal sobre la importancia de la restauración de las películas: "Creo que es vital que podamos mostrar el cine clásico a las nuevas generaciones para que puedan entender de dónde venimos. Hay películas que actualmente son imposibles de producir y por eso es clave poder mostrar y disfrutar esas joyas del pasado".

Por su parte, Benjamin Alimi, director de Restauración y Postproducción de TransPerfect Media, ha hablado sobre la difícil labor que realizan para recuperar películas del pasado para que puedan ser disfrutadas en la actualidad: "Hay muchos pasos en el proceso, queremos conseguir la mejor calidad y no siempre es fácil por el estado de muchas obras. Se trabaja paso a paso para lograr corregir y mejorar la imagen al máximo".

La edición 2024 del Festival de Sitges, una de las más concurridas hasta la fecha, está contado con una impresionante asistencia de profesionales del cine y fanáticos de los géneros fantástico y de terror. Este año, el festival ha reforzado su compromiso con la preservación del patrimonio cinematográfico, dedicando una sección especial a la restauración de clásicos del cine de terror y fantasía. La mesa redonda de TransPerfect ha sido uno de los puntos culminantes de esta edición, demostrando que, en la era digital, el pasado cinematográfico puede revivir con más fuerza que nunca, conectando a las nuevas generaciones con la magia del cine clásico.