Zucchetti Spain impulsa la transformación de la gestión financiera en el Congreso Finance Meeting 2024

El fabricante de soluciones IT líder en el mercado ha participado un año más en el congreso orientado a profesionales de dirección y gestión de finanzas El fabricante de soluciones IT líder en el mercado, Zucchetti Spain, ha participado en el Congreso Finance Meeting 2024, orientado a profesionales de dirección y gestión de finanzas.

Durante el evento, en el que ha estado presente con su propio stand, los participantes han podido conocer de primera mano el software Solmicro ERP, las soluciones de Zucchetti para gestión de viajes y notas de gastos y la plataforma para la comunicación con las administraciones electrónicas Solmicro Digital Hub.

Zucchetti Spain ha acompañado una vez más a las empresas en el camino hacia la transformación digital de su gestión financiera. En esta ocasión ha sido a través de su participación en el Congreso Finance Meeting 2024, evento de referencia enfocado en la transformación de las finanzas y organizado por iFAES.

Durante este Congreso, que tuvo lugar en Kinépolis, Ciudad de la Imagen, en Madrid, se han dado cita numerosas personas directivas y responsables de gestión financiera, con el objetivo de conocer las soluciones más innovadoras para facilitar la digitalización de la empresa en un área que atraviesa importantes retos debido al impacto de las nuevas tecnologías.

Zucchetti Spain abre el camino para transformar la gestión empresarial a través de sus soluciones ERP

La 8ª Edición del Congreso Finance Meeting ha acogido diversas conferencias, mesas redondas y actividades en las que se ha podido hablar sobre los retos de la gestión financiera en las empresas. Zucchetti Spain ha mostrado sus soluciones innovadoras para facilitar el camino de las empresas hacia la digitalización en este ámbito.

Entre ellas, cabe mencionar el software Solmicro ERP, Premio al Mejor Software de Gestión Empresarial 2023, orientado a facilitar el máximo grado de personalización y flexibilidad en las implantaciones, con el objetivo de que las empresas puedan disponer de una herramienta avanzada, completa, vanguardista y eficiente.

Además, Zucchetti Spain ha mostrado también sus soluciones ZTravel y HR Mobility, orientadas a la gestión inteligente de los gastos de viajes corporativos y control de las notas de gasto, elementos clave para una gestión financiera eficiente.

Dentro de su catálogo de soluciones, los asistentes también pudieron conocer las ventajas de Solmicro Digital Hub, el hub digital de Zucchetti Spain para facilitar la comunicación y el cumplimiento normativo en las interacciones de las empresas con las administraciones electrónicas.

Zucchetti Spain ofrece también la integración de estas soluciones con Zucchetti HR, la oferta de soluciones de gestión de Recursos Humanos más avanzada y completa del mercado.

En el stand de Zucchetti Spain ha estado también presente 60dias, empresa líder en recuperación del IVA soportado y los tickets de gastos en Europa, con quien el fabricante de software ha establecido una alianza estratégica para la integración de sus soluciones HR Mobility y ZTravel.

Una oportunidad para potenciar el Departamento de Finanzas

La gestión de las finanzas en las empresas atraviesa importantes retos, como una progresiva y cada vez más rápida digitalización. En este contexto, las empresas necesitan transformar sus procesos para lograr un alto grado de automatización que permita mejorar la eficiencia.

En esta línea, el Congreso Finance Meeting 2024 ha permitido poner de relieve los retos, necesidades y expectativas de las empresas en lo que respecta a la transformación interna de sus procesos, así como la necesidad de contar con un partner tecnológico como Zucchetti Spain, que facilite la implementación de soluciones que garanticen la interoperabilidad y el máximo grado de escalabilidad con vistas hacia el futuro.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, una facturación de 2.000 millones de euros en 2023 (proforma), más de 700.000 clientes, -9.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.

Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en España a través de Zucchetti Spain. Con más de 35 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI nacional, donde cuenta con 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 22 millones de euros en 2023 y más de 4.000 clientes.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, programación y planificación de la producción; gestión de RR.HH., nómina, movilidad y espacios de trabajo; software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, software para asesorías y despachos profesionales, soluciones de automatización documental y ciberseguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2023, "Premio Mejor Software de Gestión Empresarial" (XXIII Premios Byte TI); en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial); y en 2021 "Premio Innovación en Desarrollo de Software" (Asociación Europea de Economía y Competitividad).