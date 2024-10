Descubrir el concepto Art and Fluor; Creatividad bajo la luz neón

Debido a la dependencia que sufren las personas hacia los dispositivos tecnológicos como el móvil y el ordenador, la apertura de espacios innovadores es una estrategia para fomentar su creatividad y talento.

En ese sentido, Art & Wine es un proyecto creado por el artista Jean Dahrieh para asegurar una experiencia social única y creativa para todo el mundo con clases de pintura interactivas y divertidas. A través de la técnica de art and fluor, el especialista guía a los participantes para lograr un cuadro con colores fluorescentes que pueda lucir en la oscuridad.

Art and fluor una técnica para garantizar una experiencia única La técnica de art and fluor que promueve Art & Wine consiste en crear pinturas fluorescentes para vivir una experiencia única entre luces y sombras, de tal manera que el cuadro pueda lucir en la oscuridad. Durante cada sesión, los participantes reciben todo el material y apoyo necesario por parte de los profesores para hacer la composición de la mejor manera.

Por esta razón, la técnica de art and fluor es ideal para organizar un encuentro entre amigos, familiares o pareja, en compañía de un buen vino y música en directo para disfrutar un momento agradable. Las clases de pintura incluyen materiales como los pinceles, la pintura, el lienzo, el caballete y el delantal, junto con vino ilimitado y aperitivos.

Debido a sus características, este plan está recomendado para todo tipo de ocasión, desde la celebración de un cumpleaños hasta despedidas de soltera y soltero, aniversarios o noches de chicas. Asimismo, la técnica de art and fluor puede aplicarse como estrategia de team building, con el propósito de fomentar el trabajo en equipo dentro de una compañía.

Las sesiones de arte y vino son ideales para revitalizar la salud mental Durante dos horas y media, tiempo en el que las risas y las copas de vino son recurrentes, las personas pueden crear un lienzo profesional perfecto para ser colgado en la pared de su casa o regalarlo a alguien más. Este momento de desconexión puede representar una salida para revitalizar la salud mental, sin importar si tienen algún conocimiento previo del tema.

A partir del siglo XX; los profesionales de la salud mental han demostrado la importancia del arte como terapia, debido a que permite desbloquear emociones reprimidas y facilita la autoexploración. De igual manera, la acción de pintar aumenta la capacidad de concentración, mejora el procesamiento de las emociones y evita las preocupaciones diarias.

Las clases impartidas por el reconocido artista Jean Dahrieh son una oportunidad para quienes buscan desconectar tras un largo día de trabajo, tanto de forma solitaria como en grupo. A través del calendario de clases programadas,es posible elegir el día y la hora ideal para reservar una plaza con anticipación y probar la técnica art and fluor.