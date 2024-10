Apoyo profesional en derecho laboral con los especialistas de Prestige Asociados

En la actualidad, existen diversos mecanismos de defensa para los trabajadores que garantizan sus derechos laborales, especialmente frente a casos donde se exponen a despidos injustificados. Si bien para Prestige Asociados las leyes son muy claras en lo que respecta a la suspensión definitiva de labores, aun así los empleadores tienden a incurrir en faltas graves que amenazan el bienestar del trabajador.

Por tal motivo, este bufete especializado en asesoría fiscal y laboral para particulares y empresas, ha desarrollado un completo servicio de asesoramiento jurídico con el que espera que sus clientes cuenten con el respaldo de profesionales expertos en casos o situaciones que pongan en peligro su estabilidad laboral.

Tipos de despidos En los procesos de investigación que interviene Prestige Asociados es importante determinar cuáles son las particularidades de cada caso, para de esta manera elaborar una defensa sólida con la que se alcancen los resultados esperados. Un despido improcedente, por ejemplo, hace referencia a una separación del cargo que no se ajusta al derecho, es decir, que no cumple con la normativa vigente en los códigos laborales o en las leyes sustantivas del trabajo.

Un despido nulo, por su parte, es una extinción de labores que se produce por casos de discriminación o por violación de alguno de los derechos fundamentales, que son inalienables y comunes a todos los seres humanos.

Acompañamiento profesional La distinción de estos dos tipos de despido injustificado, así como el reconocimiento de despidos mal finiquitados, resulta fundamental para solicitar una indemnización o reparación económica adecuada que tenga en cuenta tanto los daños causados al trabajador como los procesos estipulados por la normativa para cada circunstancia específica. En ese sentido, es importante contar con el asesoramiento de un profesional cualificado que no solo sea capaz de aplicar de forma integral la ley, sino también de reconocer los pormenores de la situación.

Prestige Asociados ofrece a sus clientes un equipo multidisciplinar de abogados que llevan cada caso desde un trato personalizado, con el propósito de conseguir los mejores resultados en poco tiempo. En definitiva, esta firma de asesoría fiscal y laboral espera que las personas puedan mejorar sus condiciones laborales y así alcanzar justicia en los casos donde se sientan vulneradas.