Clos Badaceli Garnacha 2018 y Les Ones 2019 premiados en los Premios Vinari 2024

Los recientes Premios Vinari han galardonado a 2 de los vinos estrella de Bodegas Iberian Clos Badaceli Garnacha 2018 y Les Ones 2019, dos vinos de altísima calidad elaborados por Bodegas Iberian, han sido galardonados en los prestigiosos Premios Vinari 2024, destacándose entre los mejores vinos del año por su excelencia en sabor, aroma y carácter.

Estos reconocimientos subrayan el compromiso de la bodega con la elaboración de vinos excepcionales que capturan la esencia de su terroir y la pasión por la viticultura.

Ambos vinos han sido seleccionados por un panel de expertos enólogos y sommeliers, quienes los han evaluado de entre cientos de referencias por su equilibrio, estructura y personalidad. Estos premios reafirman a Clos Badaceli Garnacha 2018 y Les Ones 2019 como dos de los mejores vinos 2024, llevando el nombre de la bodega a nuevos horizontes internacionales.

Clos Badaceli Garnacha 2018: una Garnacha con alma mediterránea

El Clos Badaceli Garnacha 2018, reconocido por su profundidad y elegancia, ha sido distinguido con la medalla de plata. Proveniente de viñedos situados en la región del Priorat, este vino se elabora a partir de cepas de garnacha cuidadosamente seleccionadas, cultivadas en suelos pizarrosos que le confieren un carácter mineral y único.

Este galardón subraya el equilibrio entre la tradición vinícola del Priorat y el enfoque moderno en la producción de vinos de alta gama. Su envejecimiento en barricas de roble durante 18 meses otorga complejidad y sofisticación, resultando en un vino de cuerpo pleno, con notas de frutas rojas maduras, hierbas aromáticas y un sutil toque especiado.

La acidez equilibrada y los taninos redondos hacen del Clos Badaceli Garnacha 2018 un vino idóneo para maridar con carnes asadas, guisos contundentes y quesos curados.

Este reconocimiento como uno de los vinos premiados del año en los Premios Vinari 2024 consolida a Clos Badaceli Garnacha 2018 como una de las referencias más destacadas en la categoría de mejores vinos de España, posicionándolo entre las opciones favoritas de los amantes del vino en 2024.

Les Ones 2019: un Tinto moderno y sofisticado

Por su parte, Les Ones 2019, un vino tinto de la región del Montsant, ha sido galardonado con medalla de plata en los Premios Vinari. Elaborado a partir de una cuidadosa mezcla de variedades como garnacha y cariñena, este vino es una muestra del potencial y la diversidad de la región vinícola catalana.

La cosecha de 2019, caracterizada por su clima favorable, permitió la producción de uvas de excepcional calidad, lo que se traduce en un vino vibrante y bien estructurado. Con un perfil aromático que combina notas de frutas negras como moras y ciruelas con toques de vainilla y cacao provenientes de su crianza en barrica, Les Ones 2019 ha capturado la atención de los jueces gracias a su equilibrio entre frescura y complejidad.

Los taninos finos y su final largo y persistente hacen de este vino una opción excelente para acompañar platos de caza, embutidos ibéricos y estofados.

El reconocimiento a Les Ones 2019 como uno de los mejores vinos del 2024 en los Premios Vinari no solo refleja el talento y dedicación del equipo de Bodegas Iberian, sino que también pone de manifiesto la creciente reputación del Montsant como una de las regiones más prometedoras del panorama vinícola español.

Una trayectoria de excelencia

Estos premios destacan una vez más la dedicación de Bodegas Iberian por crear vinos que expresen la autenticidad de sus terroirs y el profundo respeto por las técnicas tradicionales de vinificación, combinadas con la innovación y la sostenibilidad.

Ambas etiquetas reflejan la esencia de su región, desde las abruptas laderas del Priorat hasta los fértiles valles del Montsant, y son un testimonio del poder transformador que tiene la viticultura en manos expertas.

El impacto de los premios en el mercado internacional

Con estos reconocimientos, Clos Badaceli Garnacha 2018 y Les Ones 2019 se posicionan como dos de los vinos más buscados del 2024, generando interés no solo en el mercado nacional, sino también en mercados internacionales como el norteamericano y el asiático, donde la demanda por vinos españoles de alta calidad sigue en aumento.

Los expertos de la industria ya consideran que estos premios incrementarán significativamente la demanda y valor en el mercado de ambos vinos, ya que este tipo de distinciones generan un gran impacto en las ventas y en la visibilidad de los vinos galardonados. Especialmente cuando se trata de mercados que valoran la calidad y exclusividad.

Un futuro prometedor para Bodegas Iberian

Con estos nuevos premios, Bodegas Iberian refuerza su posición como uno de los productores más destacados de España, siendo un referente en la elaboración de vinos que combinan tradición, innovación y sostenibilidad. Tanto Clos Badaceli Garnacha 2018 como Les Ones 2019 han demostrado ser dignos embajadores de la rica herencia vinícola española, y continúan consolidándose entre los mejores vinos del 2024.

Para más información sobre los vinos premiados y otros productos de Bodegas Iberian, visitar su sitio web o contactar directamente con su equipo de relaciones públicas.