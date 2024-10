IA, ChatGPT e idiomas, los protagonistas de la nueva era en formación corporativa, según Gi Training

Inteligencia Artificial, formación en ChatGPT o los idiomas son algunas de las formaciones más solicitadas por las empresas para sus equipos, según Gi Training, la firma de formación y desarrollo de Gi Group Holding. Este último trimestre del año, las organizaciones tienen la oportunidad de apostar por la formación bonificada para sus empleados con el objetivo de impulsar sus conocimientos y habilidades La rápida evolución del entorno empresarial, y por consiguiente, la creciente demanda de competencias específicas, ha impulsado a las organizaciones a reinventar sus estrategias de formación y desarrollo. En este contexto de transformación digital y automatización de procesos, las empresas tienen más que nunca la necesidad de formar a sus empleados en las competencias que están revolucionando el mercado laboral y para ello deben confiar en profesionales que puedan proporcionarles los programas más competentes y adecuados a sus estrategias.

Según los expertos de Gi Training, firma de formación y desarrollo de Gi Group Holding, la Inteligencia Artificial aplicada a las empresas y sus departamentos, el uso de ChatGPT a nivel corporativo, herramientas colaborativas con Business Ingelligence y los idiomas son algunas de las materias más solicitadas por las empresas para sus trabajadores. Híbrido, remoto o presencial, el aprendizaje se debe adaptar a cada una de las modalidades de trabajo que actualmente coexisten. La tecnología permite mayor flexibilidad y la posibilidad de formarse en remoto, gracias a la generación de contenidos de manera automatizada. Sin embargo, cuando se trata de adquirir habilidades blandas o soft skills como la comunicación, la Inteligencia Emocional o la proactividad y la toma de decisiones, la formación presencial logrará una experiencia vivencial que la tecnología no puede aportar.

Así, Alberto Mateos, Key Account Manager de Gi Training afirma que "en las empresas existe una preocupación e interés por formar a las personas que componen sus equipos solicitándonos itinerarios formativos (microlearning, on demand, gamificación etc.) que sirvan para afrontar los cambios que actualmente hay tanto en el ámbito social como empresarial".

En este sentido, con el cierre del año a la vuelta de la esquina, surge una oportunidad que ninguna empresa debería dejar pasar: apostar por la formación de los equipos. Para ello, disponen de la formación bonificada con multitud de materias e itinerarios, porque un equipo formado no solo asegura estar a la vanguardia cuando se presenten nuevos retos, sino que también juega un papel crucial en el desarrollo personal como palanca de éxito en la retención y fidelización del talento.

Así, Verónica Lázaro, experta en estrategias de formación de Gi Training afirma que "es recomendable que las organizaciones cuenten con el asesoramiento de personas expertas sobre la tipología y modalidad de las formaciones para definir los mejores itinerarios y así continuar impulsando el talento interno".

Los interesados pueden encontrar toda la información en: https://es.gigroup.com/gi-training/